Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
10. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 16.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Naby Keita Keita Fradi Werder Bremen Ferencváros FTC

Megy vagy marad? Így alakulhat a Fradi BL-győztesének jövője

2025. október 15. 22:54

Naby Keita magyarországi kölcsönszerződése két és fél hónap múlva lejár. A Fradi a hírek szerint megtartaná a guineai klasszist, de ehhez előbb a Werderrel, majd magával a játékossal is meg kellene egyeznie.

2025. október 15. 22:54
null

Már csak két és fél hónap van hátra a 2025-ös esztendőből, így egyre égetőbb kérdés, hogy mi lesz Naby Keita sorsa. A Liverpoollal 2019-ben Bajnokok Ligáját nyerő guineai középpályást ugyanis a naptári év végéig adta kölcsön a Ferencvárosnak a Bundesligában szereplő Werder Bremen. A brémai klubvezetés viszont korábban már többször kikötötte, a gyenge teljesítménye és fegyelmi kihágásai miatt előbb az ificsapathoz száműzött, majd sikertelenül átadólistára tett játékos számára biztosan nincs visszaút az első csapatba. A Fradi ily módon pole-pozícióba kerülhetne...

Naby Keita a Fradi előtt a Liverpoollal BL-t nyert
A Fradi játékosa, Naby Keita 2019-ben BL-t nyert a Liverpoollal – a képen a Camp Nou-ban küzd a Barcelona-sztár Ivan Rakticcsel az elődöntőben (Fotó: Alberto Estevez/MTI/MTVA)

Ezt is ajánljuk a témában

A Fradi szeretné, ha maradna

A Csakfoci ugyanis arról ír, a Fradinál nagyon elégedettek a játékossal, akit sikerült újra felépíteniük, s egyre fontosabb tagjává válik a magyar bajnok és Robbie Keane játékrendszerének, mind az NB I-ben, mind a nemzetközi porondon. A megoldás tehát majdhogynem adott lenne, csakhogy ennyire azért nem egyszerű a történet. 

Mert bár a Fradinak sikerült egy gazdaságilag rendkívül előnyös kölcsönszerződést tető alá hoznia a Werderrel – amely kedvező kivásárlási opciót is tartalmaz –, a BL-győztes játékos bére már nem éppen magyar pénztárcához való.

Ez annyiban nem jelentett problémát, hogy eddig a nagy részét eddig a játékjogot ténylegesen birtokló Bremen állta, de végleges szerződtetés esetén nyilván a teljes fizetési tétel a ferencvárosiakra hárulna. A dolog nyitja tehát az lehet, hogy a zöld-fehéreknek sikerül-e megállapodniuk Keitával: a mérleg egyik serpenyőjében az eddiginél jó eséllyel kevesebb gázsi, a másikban a rendszeres játéklehetőség és a gyakorlatilag garantált nemzetközi kupaszereplés állna egymással szemben...

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!