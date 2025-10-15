Megy vagy marad? Így alakulhat a Fradi BL-győztesének jövője

Már csak két és fél hónap van hátra a 2025-ös esztendőből, így egyre égetőbb kérdés, hogy mi lesz Naby Keita sorsa. A Liverpoollal 2019-ben Bajnokok Ligáját nyerő guineai középpályást ugyanis a naptári év végéig adta kölcsön a Ferencvárosnak a Bundesligában szereplő Werder Bremen. A brémai klubvezetés viszont korábban már többször kikötötte, a gyenge teljesítménye és fegyelmi kihágásai miatt előbb az ificsapathoz száműzött, majd sikertelenül átadólistára tett játékos számára biztosan nincs visszaút az első csapatba. A Fradi ily módon pole-pozícióba kerülhetne...

A Fradi játékosa, Naby Keita 2019-ben BL-t nyert a Liverpoollal – a képen a Camp Nou-ban küzd a Barcelona-sztár Ivan Rakticcsel az elődöntőben (Fotó: Alberto Estevez/MTI/MTVA)