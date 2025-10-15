Megy vagy marad? Így alakulhat a Fradi BL-győztesének jövője

Németországban nem kérnek a Fradi BL-győztes középpályásából
Nem változtatnak a döntésükön.
Naby Keita magyarországi kölcsönszerződése két és fél hónap múlva lejár. A Fradi a hírek szerint megtartaná a guineai klasszist, de ehhez előbb a Werderrel, majd magával a játékossal is meg kellene egyeznie.
Már csak két és fél hónap van hátra a 2025-ös esztendőből, így egyre égetőbb kérdés, hogy mi lesz Naby Keita sorsa. A Liverpoollal 2019-ben Bajnokok Ligáját nyerő guineai középpályást ugyanis a naptári év végéig adta kölcsön a Ferencvárosnak a Bundesligában szereplő Werder Bremen. A brémai klubvezetés viszont korábban már többször kikötötte, a gyenge teljesítménye és fegyelmi kihágásai miatt előbb az ificsapathoz száműzött, majd sikertelenül átadólistára tett játékos számára biztosan nincs visszaút az első csapatba. A Fradi ily módon pole-pozícióba kerülhetne...
A Csakfoci ugyanis arról ír, a Fradinál nagyon elégedettek a játékossal, akit sikerült újra felépíteniük, s egyre fontosabb tagjává válik a magyar bajnok és Robbie Keane játékrendszerének, mind az NB I-ben, mind a nemzetközi porondon. A megoldás tehát majdhogynem adott lenne, csakhogy ennyire azért nem egyszerű a történet.
Mert bár a Fradinak sikerült egy gazdaságilag rendkívül előnyös kölcsönszerződést tető alá hoznia a Werderrel – amely kedvező kivásárlási opciót is tartalmaz –, a BL-győztes játékos bére már nem éppen magyar pénztárcához való.
Ez annyiban nem jelentett problémát, hogy eddig a nagy részét eddig a játékjogot ténylegesen birtokló Bremen állta, de végleges szerződtetés esetén nyilván a teljes fizetési tétel a ferencvárosiakra hárulna. A dolog nyitja tehát az lehet, hogy a zöld-fehéreknek sikerül-e megállapodniuk Keitával: a mérleg egyik serpenyőjében az eddiginél jó eséllyel kevesebb gázsi, a másikban a rendszeres játéklehetőség és a gyakorlatilag garantált nemzetközi kupaszereplés állna egymással szemben...