Szoboszlai ruhái miatt ugrottak egymásnak a magyarok, megkopasztották az MLSZ-t

az Amazonnak,

az Apple-nek,

a Netflixnek,

a DAZN-nak,

az ESPN-nek,

vagy a Disney-nek.

Ez természetesen alapjaiban formálná át a BL-közvetítéseket világszerte, egyúttal azt hozná magával, hogy sok futballrajongónak még egy újabb felületre kellene előfizetnie a BL-meccsekért – ahogyan azt sokan már így is megteszik Magyarországon a BL-közvetítési jogokkal meglehetősen inkorrekt módon visszaélő RTL miatt. A nagyszabású UEFA-terveket a héten a szervezet szlovén elnöke, Aleksander Ceferin is megerősítette: „Együtt valami egyedit, ambiciózusat építünk annak érdekében, hogy a leginkább magával ragadó, leginnovatívabb és leginkább hozzáférhető labdarúgást kínáljuk. Új rajongókat szeretnénk inspirálni, hogy kövessék versenyeinket, és növelni szeretnénk az elkötelezettséget az új közönségekkel, különösen a folyamatosan változó média- és közvetítési jogok környezetében.

A digitális platformok maximális kihasználásával mindenkihez közelebb hozzuk a játékot!”

– csomagolta be könnyfakasztó marketingszövegbe azt, hogy világszerte még több profitot kívánnak kisajtolni a sportolókból és az nézőkből.