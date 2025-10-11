Ft
magyar válogatott UEFA FIFA Zalaegerszeg Bajnokok Ligája Dánia Sallai Roland Puskás aréna MLSZ Szoboszlai Dominik

Szoboszlai ruhái miatt ugrottak egymásnak a magyarok, megkopasztották az MLSZ-t

2025. október 11. 10:50

A válogatott csapatkapitányának hazatérése tartotta lázban a héten a magyar sportkedvelőket. Szoboszlai Dominik mellett a vaskos csekket kapó MLSZ-t, a világuralomra törő UEFA-t és a Zalaegerszegen hüledező dánokat olvasták a legtöbben a Mandiner Sporton.

2025. október 11. 10:50
null

A válogatott szünetre hazaérkező Szoboszlai Dominik ruhakölteményei tartották lázban a magyar drukkereket a hét első napjaiban. A Liverpool sztárjának a Puskás Arénában viselt szettje például alaposan megosztotta a kortárs divatra érzékeny rajongókat: egyesek szörnyűnek titulálták, mások védelmébe vették, mondván, ugyan hadd döntse már el ő, mit szeretne éppen magára ölteni. Távol álljon tőlünk, hogy ebben a súlyos kérdéskörben akár csak megkíséreljünk igazságot tenni, de azért a magunk részéről talán mégiscsak inkább hajlanánk a második tábor felé...

Szoboszlai Dominik Telkiben
Szoboszlai Dominik hazatérése után Telkiben edzett az örmények elleni vb-selejtezőre készülő válogatottunk csapatkapitányaként (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
@tomikovesdi Lasztizgatás @Szoboszlai Dominik ♬ Pergető - Aranyszemek

Egyes lapok mindeközben Szoboszlai hazatérős szettjét forintosították bőszen, hiszen mindig egetverő meglepetés, ha gazdag emberek drága cuccokban mászkálnak. A Bors így hiánypótló oknyomozó cikkében példaértékűen kimatekozta, hogy a játékos Instagram-fotóján látható új Louis Vuitton farmerdzseki a márka hivatalos oldalán 2500 euróért, azaz több mint 970 ezer jó magyar forintért kapható, míg a Bottega Veneta táska egyes online üzletekben 4500 euróba, vagyis körülbelül 1,7 millió forintba kerül – de akciósan akár potom 900 ezer forintért is beszerezhető, amit mindenképpen jó tudni. 

Most sem úszta meg a hazai anyaszervezet a büntetést, amely bizonyára előre elkülönített egy jól látható összeget a világbajnoki selejtezők után várható tételekre. A csekk annak rendje és módja szerint be is futott a hét közepén: a FIFA az írek és portugálok elleni mérkőzésen tapasztalt különféle szurkolói megnyilvánulások, „a biztonsági szabályok be nem tartása” és hasonló szokásos jogcímeken 

összesen 8500 svájci frankra (mintegy 3,6 millió forint) bírságolta meg az MLSZ-t. Ennek tetejébe Sallai Roland dublini egyből piros lapja miatt is vastagon fogott a ceruza, a véleményes kiállítás 5000 svájci frankot (2,1 millió forintot) ért

 – ami miatt ráadásul a támadó kétmeccses eltiltást is kapott, így lemaradt, illetve kimarad a portugálok és az örmények elleni hazai találkozóról...

Korábban már mi is hírt adtunk az UEFA új, világmegváltó üzleti és terjeszkedési terveiről, melynek lényege lesarkítva, hogy a szervezet szándékai szerint a futball európai elitsorozata, azaz a Bajnokok Ligája lenne az első valóban globálisan értékesített sportesemény. A gyakorlatban ez úgy nézhet ki, hogy a közvetítési jogok megszerzésével adott esetben akár egyazon szolgáltató közvetítené a mérkőzéseket az egész világon, erre pedig valamelyik globálisan elérhető giga-streamingplatformnak van reális esélye, például 

  • az Amazonnak, 
  • az Apple-nek, 
  • a Netflixnek, 
  • a DAZN-nak,
  • az ESPN-nek, 
  • vagy a Disney-nek. 

Ez természetesen alapjaiban formálná át a BL-közvetítéseket világszerte, egyúttal azt hozná magával, hogy sok futballrajongónak még egy újabb felületre kellene előfizetnie a BL-meccsekért – ahogyan azt sokan már így is megteszik Magyarországon a BL-közvetítési jogokkal meglehetősen inkorrekt módon visszaélő RTL miatt. A nagyszabású UEFA-terveket a héten a szervezet szlovén elnöke, Aleksander Ceferin is megerősítette: „Együtt valami egyedit, ambiciózusat építünk annak érdekében, hogy a leginkább magával ragadó, leginnovatívabb és leginkább hozzáférhető labdarúgást kínáljuk. Új rajongókat szeretnénk inspirálni, hogy kövessék versenyeinket, és növelni szeretnénk az elkötelezettséget az új közönségekkel, különösen a folyamatosan változó média- és közvetítési jogok környezetében. 

A digitális platformok maximális kihasználásával mindenkihez közelebb hozzuk a játékot!”

– csomagolta be könnyfakasztó marketingszövegbe azt, hogy világszerte még több profitot kívánnak kisajtolni a sportolókból és az nézőkből. 

KERKEZ Milos; EKITIKÉ, Hugo
A három magyar játékos részvételével lejátszott Galatasaray–Liverpool BL-rangadó is csak az RTL+ streamingfelületén volt látható Magyarországon (Fotó: MTI/EPA/Erdem Sahin)

A valami oknál fogva Zalaegerszegen rendezett Fehéroroszország–Dánia vb-selejtező előtt-után a ZTE Aréna sajátosságai szolgáltattak beszédtémát, legfőképpen az északi sportközvélemény számára. Előbb a dán TV 2 Sport riporterei hökkentek meg jót mulatva a vendégöltöző és -zuhanyzó nemzetközi viszonylatban kétségkívül szerény dimenzióin, majd a meccs előtti bemelegítésnél Premier League-bajnok kapusklasszisuk, Kasper Schmeichel szúrta ki, hogy valami nem stimmel a kapujával – lemérték, s négy centivel valóban magasabb volt a megengedettnél... A dán sztárok végül gond nélkül túllendültek a kissé szürreális kezdeti meglepetéseken, s favorithoz méltóan simán ütötték ki a beloruszokat 6-0-ra, mi, magyarok viszont valószínűleg nem erre a vendéglátásunkra leszünk majd a legbüszkébbek.

(Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert)

