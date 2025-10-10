Ft
10. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
zte kasper schmeichel Fehéroroszország Zalaegerszeg Dánia vb-selejtező

Rácsodálkoztak a dánok a zalaegerszegi öltözőre – az igazi sokk a pályán érte őket

2025. október 10. 08:31

Kasper Schmeichel bizarr anomáliára hívta fel a figyelmet a ZTE Arénában, ami legalábbis felvet kérdéseket. A dán sztárok egyéb „méretproblémákba” is ütköztek Zalegerszegen a fehéroroszok elleni vb-selejtezőjük során.

2025. október 10. 08:31
null

Már megszokhattuk, hogy a belorusz válogatott és klubcsapatok semleges helyszín gyanánt nálunk játsszák le nemzetközi mérkőzéseiket, így történt ez a Fehéroroszország–Dánia világbajnoki selejtezővel is, amelyet Zalaegerszegen rendeztek csütörtök este. Az összecsapás végül a favorit dánok kiütéses, 6–0-s sikerével zárult – a Manchester Unitedtől megszabaduló, azóta az olasz bajnok Napolinál nyilván szárnyaló Rasmus Höjlund két gólt és egy gólpasszt jegyzett –, de ennél talán érdekesebb a mérkőzést megelőző közjáték. 

Rasmus Höjlund a zalaegerszegi aréna gyepén
A dánok sztárcsatára, a Napolinál újra magára találó Rasmus Höjlund duplázott a fehéroroszok ellen Zalaegerszegen (Fotó: AFP/Kissbenedek Attila)

 

Ezt is ajánljuk a témában

A dánok sztárkapusa, az édesapjához, Peterhez hasonlóan Premier League-bajnok Kasper Schmeichel a meccs előtti bemelegítés során észlelte ugyanis, hogy valami nem stimmel a kapujával, mire kiderült, hogy valóban igaza van, 

a ZTE Aréna egyik kapuja nemes egyszerűséggel nagyobb, mint a másik: egészen pontosan négy centiméterrel volt magasabb a megengedettnél!

A daniasport.hu szerint ennek rögtönzött megoldása komoly fejtörést okozott a szervezőknek, de végül sikerült megoldani a meccskezdésre – az esetről videó is készült a dán TV 2 Sport jóvoltából. Ezek után persze joggal vetődik fel a kérdés, vajon az eddigi NB I-es bajnokikat is végig így játszották-e le a zalaegerszegi arénában...?

A dánok egyébként nem csak a pályára, de az öltözőre is alaposan rácsodálkoztak a kezdés előtt. A már említett TV 2 Sport kényes riporterei a helyszíni bejárás során a vendégöltöző és a zuhanyzó méretein hüledeztek, amely lényegesen kisebb, mint amihez a dán sztárok hozzászokhattak mostanság – a végeredményt látva szerencsére úgy tűnik, valahogy azért csak áthidalták ezt a kriminális problémát...

(Nyitókép: AFP/Patricia de Melo Moreira)

