Rácsodálkoztak a dánok a zalaegerszegi öltözőre – az igazi sokk a pályán érte őket

a ZTE Aréna egyik kapuja nemes egyszerűséggel nagyobb, mint a másik: egészen pontosan négy centiméterrel volt magasabb a megengedettnél!

A daniasport.hu szerint ennek rögtönzött megoldása komoly fejtörést okozott a szervezőknek, de végül sikerült megoldani a meccskezdésre – az esetről videó is készült a dán TV 2 Sport jóvoltából. Ezek után persze joggal vetődik fel a kérdés, vajon az eddigi NB I-es bajnokikat is végig így játszották-e le a zalaegerszegi arénában...?

A dánok egyébként nem csak a pályára, de az öltözőre is alaposan rácsodálkoztak a kezdés előtt. A már említett TV 2 Sport kényes riporterei a helyszíni bejárás során a vendégöltöző és a zuhanyzó méretein hüledeztek, amely lényegesen kisebb, mint amihez a dán sztárok hozzászokhattak mostanság – a végeredményt látva szerencsére úgy tűnik, valahogy azért csak áthidalták ezt a kriminális problémát...

(Nyitókép: AFP/Patricia de Melo Moreira)