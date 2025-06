Izraeli és fehérorosz csapatok jönnek Magyarországra

Most pedig pontosítottak néhány első körös időpontot, illetve ahol kellett, helyszínt is – noha magyar csapatok esetében erre nem volt szükség, mégis van magyar érintettsége. Változatlanul érvényben van ugyanis a hazai pályára vonatkozó UEFA-tiltás a fehérorosz klubcsapatok esetében a háború miatt, ezért, ahogy arra már korábban is volt példa, ezúttal is nálunk játsszák „hazai” kupamérkőzéseiket. A négy belarusz együttes (Dinamo Minszk, Torpedo-Belaz, Nyeman Grodno, Dinamo Breszt) mellett ráadásul idén az iráni háború miatt az izraeli Hapoel Beer Sheva is Magyarországon fogadja Európa-ligás ellenfelét, a Levszki Szófiát.

Ez azt jelenti, hogy a magyar klubérdekeltségű kupamérkőzések mellett további öt, nemzetközi rangadót is nálunk rendeznek, öt különböző helyszínen: Mezőkövesden, Nyíregyházán, Szombathelyen, Gyirmóton és Zalaegerszegen – ez egyértelmű (sport)diplomáciai siker is egyben.

Külön érdekesség, hogy Mezőkövesden ugyanaz a párharc ismétlődik meg, mint egy éve: a Dinamo Minszk tavaly nyáron is itt „fogadta” a bolgár bajnok Ludogorecet.

Külföldi csapatok magyarországi selejtezői BL-selejtező, 1. forduló, 2. mérkőzés Július 16., Mezőkövesd: Dinamo Minszk (fehérorosz)–Ludogorec (bolgár) EL-selejtező, 1. forduló, 2. mérkőzés Július 17., Nyíregyháza: Hapoel Beer Sheva (izraeli)–Levszki Szófia (bolgár) KL-selejtező, 1. forduló, 1. mérkőzés Július 10., Szombathely: Torpedo-Belaz (fehérorosz)–Rabotnicki (macedón) KL-selejtező, 1. forduló, 2. mérkőzés Július 17., Gyirmót: Nyeman (fehérorosz)–Urartu (örmény)

Július 17., Zalaegerszeg: Dinamo Breszt (fehérorosz)–Szutjeszka (montenegrói)

(Nyitókép: Facebook/Sviatoslav Zorkiy)