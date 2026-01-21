Ész megáll: az ateisták harangozás miatt(!) feljelentették a pesti ferenceseket

minden mindegy, csak rúgjunk bele egyet az egyházba, támadjuk, ahogy a csövön kifér, figyeljenek ránk.

Ezt még néhány, önmagát keresztényként definiáló publicista is megteszi haladó felületeken, sőt, teológust és szebb múltú véleményvezéreket is ismerünk, akik számára az egyetlen lényeges tényező a saját egyházuk szisztematikus ütlegeléséből származó figyelem. Engedtessék meg az ateistáknak, hogy küzdjenek a saját eszközeikkel.

A keresztény válasznak azonban krisztusinak kell lennie.

Krisztusinak, azaz nem fröcsögőnek, nem támadónak (még ha fel is megy az emberben a pumpa, na), nem rombolónak.

Sokkal inkább békességesnek, de határozottnak. A hitet mindig védőnek, de méltóság- és leginkább szeretetteljesnek. A Jézust követő ember válasza a szüntelen ima, amit azokért is kitartóan mond, akik ellenségesek vele szemben, akik feljelentik, akik támadják, akik gúnyolják, akik nevetségesként mutatják be hagyományait és egyháza tanítását, akik félresöpörnék őt. Akik harcolnak ellene (míg ő értük harcol), akik toxikus vallásosságról értekeznek, vagy ezen értekezéseknek platformot biztosítanak, akik politikát látnak már a rózsafüzér imádkozásában is. Szüntelen ima, bűnbánat, böjt, ellenségszeretet.