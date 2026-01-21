Ft
hadházy ákos reisz pál assisi szent ferenc alkantarai szent péter templom harang Magyar Ateista Társaság

Ész megáll: az ateisták harangozás miatt(!) feljelentették a pesti ferenceseket

2026. január 21. 19:02

Négy hónap után kerül ismét terítékre a pesti ferences templom előtt tavaly ősszel lezajlott jelenetsor. Szinte szóra sem érdemes az egész, de valamelyest azért mégis: mint cseppben a tenger mutatja meg, hogyan érdemes keresztényként a heccelésre reagálni. 

2026. január 21. 19:02
Vágvölgyi Gergely
Vágvölgyi Gergely

Olvasom, hogy feljelentették a pesti ferenceseket.

Úgy ám, ráadásul harangzúgás miatt.

No nem a balatoni nyarak mosolyogtató vitáihoz hasonló az eset, amikor a városból a magyar tenger partjára érkező úrhatnám polgár úgy gondolja, minden róla szól, ezért hát háborog, ha vasárnap reggel nyolc magasságában megkondul a harang és szentmisére hív, épp úgy, mint az év másik 51 vasárnapján és nagy ünnepein.  (Nyaranta egyébként becsülendően tele vannak a partmenti települések templomai!) Nem, itt most kérem egészen másról van szó: néhány harcos ateistának az nem tetszik, hogy még tavaly ősszel az Alkantarai Szent Péter templom harangja 17 percig szólt egy Hadházy-féle tüntetés közepette. A kontextus: 

a hetente éppen a templom elé megszervezett kormányellenes demonstráció gyakorta obszcén rigmusai folyamatosan megzavarták a tiltakozó akcióval egyidőben a templomban ünnepelt szentmisét.

Azt pedig intellektuális erőnkre bízzuk, hogy belássuk, illendő-e templom mellett (de úgy általában is) obszcén dolgokat kiabálni (és táblákra írogatni), no meg politikai ellenfeleink vagy bárki más halálát kívánni. A pesti ferencesek többször is szóvá tették ezt, kérték a szervezőket, hogy táborozzanak le kissé arrébb, azok fittyet hánytak minderre. Ezután jött a hosszú harangzúgás, majd éles szóváltások,

a tiltakozók csúnyán nekimentek Reisz Pál OFM atyának,

aki megpróbálta csitítani a kedélyeket. A történet vége példás: a szerzetesek és Hadházyék leültek átbeszélni a dolgot, kiengesztelődtek és megoldást találtak a helyzetre.

És itt veszik fel a történet fonalát naprakész ateista felebarátaink, éppen négy hónappal az eseményeket és megbékélést követően, és feljelentést tesznek a kisebb testvérek ellen. Rendben van, ilyen a harcos ateizmus attitűdje:

minden mindegy, csak rúgjunk bele egyet az egyházba, támadjuk, ahogy a csövön kifér, figyeljenek ránk.

Ezt még néhány, önmagát keresztényként definiáló publicista is megteszi haladó felületeken, sőt, teológust és szebb múltú véleményvezéreket is ismerünk, akik számára az egyetlen lényeges tényező a saját egyházuk szisztematikus ütlegeléséből származó figyelem. Engedtessék meg az ateistáknak, hogy küzdjenek a saját eszközeikkel.

A keresztény válasznak azonban krisztusinak kell lennie.

Krisztusinak, azaz nem fröcsögőnek, nem támadónak (még ha fel is megy az emberben a pumpa, na), nem rombolónak.

Sokkal inkább békességesnek, de határozottnak. A hitet mindig védőnek, de méltóság- és leginkább szeretetteljesnek. A Jézust követő ember válasza a szüntelen ima, amit azokért is kitartóan mond, akik ellenségesek vele szemben, akik feljelentik, akik támadják, akik gúnyolják, akik nevetségesként mutatják be hagyományait és egyháza tanítását, akik félresöpörnék őt. Akik harcolnak ellene (míg ő értük harcol), akik toxikus vallásosságról értekeznek, vagy ezen értekezéseknek platformot biztosítanak, akik politikát látnak már a rózsafüzér imádkozásában is. Szüntelen ima, bűnbánat, böjt, ellenségszeretet.

Kemény recept, volna kényelmesebb életstílus is, de a helyzet az, hogy csak ennek van értelme.

A ferencesek ezt egyébként nagyon jól tudják. Megtanulták már a legelején, Assisi Szent Ferenctől. Éppen idén ünneplik az egyháztörténet egyik legnagyobb szentje tranzitusának, azaz boldog halálának nyolcszázadik évfordulóját, a jubileum évében pedig a kiengesztelődés és a kegyelmek különösen is fontos helye az a megszentelt tér, amelynek harangja a fenti vádiratban szerepel. Ferenc tanítványai nyolcszáz év alatt először rendalapítójuk mellett, majd örökségéből merítve a saját bőrükön tapasztalták meg azt is, mit jelent a béke közvetítése (nem véletlenül hívta beszélgetésre Hadházy Ákost Kálmán Peregrin OFM templomigazgató, a találkozóból béke és megoldás fakadt),

de megtanulták azt is, mit jelent kicsúfoltnak, megvetettnek és üldözöttnek lenni.

És megtanultak kitartani Mesterük mellett. A ferences fa mély gyökereket eresztett, gyönyörű ágai nőttek és nem adja meg magát mindenféle szellőnek.

A katolikus egyházban éppen ma van Szent Ágnes szűz és vértanú emléknapja. Azé a lányé, aki mindössze 11 vagy 13 éves(!) lehetett, amikor a Diocletianus császár által folytatott brutális keresztényüldözés áldozatává vált. Alakja egyet jelent a rendíthetetlen hittel és azzal, hogy az egyház még a legvéresebb, legkegyetlenebb üldöztetést is túléli.

Mi történhet akkor egy méltatlan feljelentéssel…?!

***

(Nyitókép: MTI / Kocsis Zoltán)

Nyégé
2026. január 22. 12:12
Költözzenek németországba, ott a müzzein dallamosabb lesz....
madre79
2026. január 22. 11:02
Ez a mocskos lóf...házi meddig van még szabadlábon?
H3NY3_B-Oroszlan
2026. január 22. 09:32
Két problémát látok. Az egyik az, hogy nagyon úgy néz ki, hogy az istentagadók nem bírják elfogadni a bíróság ítéletét, ezért összevissza hülyeségeket és valótlanságokat beszélnek. Emiatt van még egy, sokadik döglött ló (zebra?) amelyik mentén tovább lehet mérgezni a közéletet. A másik az, hogy tartok tőle, hogy a feljelentés a fővárosi bíróságon landolt (megpróbáltam utánanézni, sehol nem írják), ahol olyan bírónak lesz kiszignózva az ügy, aki osztja ezt a hamis narratívát, beleáll, végigviszi és az istentagadóknak kedvező ítéletet hoz majd.
Obsitos Technikus
2026. január 22. 09:00
Menjenek oda tüntetni, ahol nincs harang..
