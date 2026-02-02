Kapaszkodjon meg: egy baloldali párt már most hídfoglalást jelentetett be a választás másnapjára

A párt egyébként várja Fidesz, és a Tisza híveit, valamint azokat is, akik nyernek, de már 12-én este csalódnak.

A szervezők leszögezik, hogy az esemény nem pártrendezvény, hanem egy „közös, preventív pofára esés azoknak, akiknek elegük van abból, hogy mindig utólag kell megérteni, mi történt velünk.”

Talán itt az ideje annak is, hogy a vesztesek – bármelyik oldalról – elgondolkodjanak azon, mennyire jó ötlet újra és újra a kapitalizmus mellé állni – írja a baloldali mikropárt, majd hozzáteszik: „ez a tüntetés nem ígér megoldást, csak őszinteséget: mindegy ki nyer, mi már most tudjuk, hogy együtt fogunk veszíteni”.

Képernyőfotó: Youtube/A Szolidaritás Pártja