tisza hadházy ákos szolidaritás párt fidesz tüntetés

Kapaszkodjon meg: egy baloldali párt már most hídfoglalást jelentetett be a választás másnapjára

2026. február 02. 18:06

Akár a Fidesz, akár a Tisza győz a tavaszi választáson, a Szolidaritás Pártja másnapra egész Budapestet megbénító demonstrációt szervez.

2026. február 02. 18:06
null

Igazságosztó antiglobalista és antifideszista vagy antitiszaista menetelés a fővárosi hidakon – nemcsak veszteseknek” – ezzel felütéssel hirdet tüntetést április 13-ára, vagyis az országgyűlési választások másnapjára egy Szolidaritás Pártja nevű formáció – szúrta ki a HVG. Közlésük szerint „az ok egyszerű: teljesen mindegy, ki marad hatalmon, vagy ki kerül oda – rossz lesz. Ha a Fidesz győz, azért. Ha a Tisza, akkor másért.” 

Bár a demonstrációt a Kossuth térre jelentették be, 

az esemény Facebook-oldalán közlik, hogy az összes hidat elfoglalják Hadházy Ákossal együtt,

 ugyanis  – mint írják – „ha már úgyis minden átjárhatatlan, legalább találkozzunk rajtuk”

A párt egyébként várja Fidesz, és a Tisza híveit, valamint azokat is, akik nyernek, de már 12-én este csalódnak. 

A szervezők leszögezik, hogy az esemény nem pártrendezvény, hanem egy „közös, preventív pofára esés azoknak, akiknek elegük van abból, hogy mindig utólag kell megérteni, mi történt velünk.”

Talán itt az ideje annak is, hogy a vesztesek – bármelyik oldalról – elgondolkodjanak azon, mennyire jó ötlet újra és újra a kapitalizmus mellé állni – írja a baloldali mikropárt, majd hozzáteszik: „ez a tüntetés nem ígér megoldást, csak őszinteséget: mindegy ki nyer, mi már most tudjuk, hogy együtt fogunk veszíteni”.

Képernyőfotó: Youtube/A Szolidaritás Pártja

 

