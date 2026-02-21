Ft
Ft
6°C
-4°C
Ft
Ft
6°C
-4°C
02. 21.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 21.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
reisz pál parma fidei - hit pajzsa díjat szerzetes ferences

Kitüntették a ferences szerzetest, akire rárontottak Hadházyék

2026. február 21. 17:00

Reisz Pál atyára már az államszocializmus ideje alatt sem sikerült ráijeszteni, ezért kapta meg idén a Parma fidei - Hit pajzsa díjat. Emlékezetes: a ferences szerzetessel tavaly ősszel Hadházy Ákos tüntetői üvöltöztek a templom előtt.

2026. február 21. 17:00
null

Reisz Pál ferences szerzetes, az esztergomi ferences gimnázium egykori tanára, igazgatója kapta idén a Parma fidei - Hit pajzsa díjat. A kommunizmus magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából évente odaítélt díjat szombaton adták át a Pesti Ferences templomban – írja az MTI.

Az elismerést Horváth Béla, a díj alapítója, kurátora, Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita, a múlt évi díjazott, valamint Sajgó Szabolcs jezsuita pap, jószolgálati nagykövet nyújtotta át.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó
Tovább a cikkhezchevron

„Reisz Pál atya kitüntetése elismerése annak, hogy nem csupán azok a személyek tekinthetők a kommunista diktatúra áldozatainak, akiket kivégeztek, börtönbe vetettek vagy kínoztak, hanem azok is, akik mindennapi csendes áldozatvállalásuk közepette ki voltak téve a verbális erőszaknak, a megfélemlítésnek, a zsarolásoknak és a fenyegetéseknek” – szögezte le Michael Wallace Banach memphisi címzetes érsek, Magyarország apostoli nunciusa, akinek üzenetét Kulcsár Dávid nunciusi titkár olvasta fel az ünnepségen.

A Parma fidei - Hit pajzsa díjat 2002-ben alapította Horváth Béla volt MDF-es és kisgazda politikus, korábbi országgyűlési képviselő és a 2008-ban elhunyt Gyurkovics Tibor író. Olyan papoknak, szerzeteseknek ítélik oda minden évben, akik a kommunista diktatúra alatt is hűségesek maradtak hitükhöz.

Mint az apostoli nuncius fogalmazott, Magyarországon egészen a rendszerváltásig igyekeztek ellehetetleníteni a hitükhöz hősiesen és hűségesen ragaszkodó keresztvény testvéreiket. Hozzátette: 

Reisz Pál személyében egy olyan hiteles tanúségtevőt is tisztelhetünk, aki nem csupán az állhatatosságban, de az üldözőinek való megbocsátásban is a krisztusi úton jár.

SAJGÓ Szabolcs; HORVÁTH Béla; BÁBEL Balázs
Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A díjazottat méltató laudációjában Sajgó Szabolcs kiemelte: a hit fénye pajzs a sötétség ellen. Mint megjegyezte, a mostani zűrzavaros világban a katolikus hit képes eligazítani, vezetni és erőt adni.

„Reisz Péter Pál szerzetes életének évtizedeken át másokat segítő, eligazító fénye sokak helytállásának, hűséges tanúságának is a fénye. 

A Trianonban megszaggatott családjáé, a ferences gimnáziumé, a testvéri szerzetes közösségé, az üldözések alatt vértanúkká letteké. 

Hűséges szerzetesi szolgálata során Esztergomban, Kárpátalján, Szombathelyen, Sümegen, Budapesten is szolgált” – sorolta Sajgó Szabolcs.

Reisz Pál neve tavaly ősszel lett országosan ismert, amikor egy keddi, Ferenciek terén tartott ellenzéki tüntetés során megszólalt a belvárosi ferences templom harangja. Éppen akkor, amikor ő az oldalsó kapunk kilépve kitekintett a demonstrációra, ami ezután konfliktushelyzethez vezetett.

Ezt is ajánljuk a témában

Gyűlölettől eltorzult arcú emberekkel találkoztam, ezek mégis nemzettársaim, imádkozzunk értük. 

Nem akartam celeb lenni, mégis azt mondták, az lettem. 

Az eset után történt, hogy Peregrin atya, akit akkor akaratlanul helyettesítettem, a díjra ajánlott. 

Koromnál fogva életem során nagyon sok emberrel találkoztam, akik már nem élnek, és valóban hősök voltak. Őket képviselve fogadtam el ezt a díjat” – jegyezte meg Reisz Pál.

 

Az elismeréssel járó díjat Miletics Katalin Janka éremművész, bencés obláta készítette. A plakett közepén Szent Gellért püspök és vértanú látható. Reisz Pál egy új miseruhát is kapott ajándékba.

A Mandiner nemrég karácsonyi interjút készített a ferences szerzetessel. Reisz Pál lapunknak mesélt gyerekkoráról, többek között arról, milyen megpróbáltatásokon ment keresztül édesapja a Rákosi-diktatúrában, hogyan ünneplték a családdal egyszerű körülmények között is boldogan a karácsonyt, de azt is kifejtette, hol a helye a karácsonynak a ferences lelkiségben és milyen mély teológiai felismerések következnek ebből.

 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Mantinka
2026. február 21. 18:38
Akkor most Orbán is mocskos, mert lehet saját gyerekeitek ellen könnygázt vetett be? blikk.hu/aktualis/belfold/tanartuntetes-rendorseg-karmelita-balhe/wgme71t Ha így vesszük akkor a diákokat is ki kellene tüntetni.
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2026. február 21. 18:18
Megérdemelte, Isten éltesse sokáig. Remélem Budapest szennyével többet nem lesz dolga...
Válasz erre
3
0
MJanos
2026. február 21. 17:56
Isten áldja meg az Atyát! Jó személyt tüntettek ki!
Válasz erre
5
0
simakutya
2026. február 21. 17:26
Helyén való kitüntetés,hiszen piszkos mocskos bolsevikok rontottak rá Hadházy és társai személyében.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!