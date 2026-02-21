Kitüntették a ferences szerzetest, akire rárontottak Hadházyék

Reisz Pál ferences szerzetes, az esztergomi ferences gimnázium egykori tanára, igazgatója kapta idén a Parma fidei - Hit pajzsa díjat. A kommunizmus magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából évente odaítélt díjat szombaton adták át a Pesti Ferences templomban – írja az MTI.

Az elismerést Horváth Béla, a díj alapítója, kurátora, Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita, a múlt évi díjazott, valamint Sajgó Szabolcs jezsuita pap, jószolgálati nagykövet nyújtotta át.