„Én is unom emlegetni a vörös vonalakat, a Rubicont és az összes többi közhelyet, de most tényleg túlléptetek egy határon.

És azért léptetek túl ezen a határon, mert elhittétek, hogy bármit megtehettek, nincs következménye semmilyen hazugságnak, amit politikai haszonszerzésből terjesztetek.

Azért hittétek ezt el, mert az a helyzet, hogy mi, a józan többség hagytuk ezt nektek. Nem szóltunk rátok minden egyes aljas hazugságnál, gyűlölködésnél, lejáratási kísérletnél, mert úgy voltunk veletek, mint a gyerekekkel: majd kinövik egyszer.

Hát nem, nem növitek ki, mi meg nem hagyjuk tovább szó nélkül, hogy tisztességben megőszült kormánytagokat vádoljatok a legaljasabb eszközökkel és állításokkal, hogy ferences szerzetesekkel ordítozzatok, hogy brutálisan meggyilkolt konzervatív aktivisták halálán örömködjetek.

Többen vagyunk, és egyre inkább elegünk van abból, amit műveltek.

Elég volt belőletek! Elég volt a hazudozásaitokból! Elég volt a csillapíthatatlan gyűlöletetekből!