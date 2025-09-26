Ft
09. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Most tényleg túlléptetek egy határon

Most tényleg túlléptetek egy határon

2025. szeptember 26. 22:37

Egy dologra jó az ámokfutásotok: egyre többen lesznek azok, akiknek elege lesz az általatok szított békétlenségből és egyre többen fognak majd néhány hónap múlva józan döntést hozni.

2025. szeptember 26. 22:37
null
Törcsi Péter
Facebook

„Én is unom emlegetni a vörös vonalakat, a Rubicont és az összes többi közhelyet, de most tényleg túlléptetek egy határon.

És azért léptetek túl ezen a határon, mert elhittétek, hogy bármit megtehettek, nincs következménye semmilyen hazugságnak, amit politikai haszonszerzésből terjesztetek. 

Azért hittétek ezt el, mert az a helyzet, hogy mi, a józan többség hagytuk ezt nektek. Nem szóltunk rátok minden egyes aljas hazugságnál, gyűlölködésnél, lejáratási kísérletnél, mert úgy voltunk veletek, mint a gyerekekkel: majd kinövik egyszer.

Hát nem, nem növitek ki, mi meg nem hagyjuk tovább szó nélkül, hogy tisztességben megőszült kormánytagokat vádoljatok a legaljasabb eszközökkel és állításokkal, hogy ferences szerzetesekkel ordítozzatok, hogy brutálisan meggyilkolt konzervatív aktivisták halálán örömködjetek. 
Többen vagyunk, és egyre inkább elegünk van abból, amit műveltek. 

Elég volt belőletek! Elég volt a hazudozásaitokból! Elég  volt a csillapíthatatlan gyűlöletetekből!

Ne aggódjatok, nem fogjátok kiprovokálni a gyűlöletet és az erőszakot a józan többségből. De egy dologra jó az ámokfutásotok: egyre többen lesznek azok, akiknek elege lesz az általatok szított békétlenségből és egyre többen fognak majd néhány hónap múlva józan döntést hozni az ország jövőjéről.
A ti büntetésetek pedig nem fizikai, még csak nem is verbális lesz, hanem a beteges hazudozásotok feletti újabb és egyértelmű győzelem. 

További jó munkát! Végül is a magatok groteszk módján ti is az ország építésén fáradoztok.”

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Összesen 2 komment

Kanmacska
2025. szeptember 26. 23:23
Áprilisban kiporoljuk a sok büdös, tapló proli valagát, aztán mehetnek szomorkodni a Péterükkel együtt valamelyik bárba! Össze is szarhatják magukat, ahogyan a példaképük!
Válasz erre
0
0
states-2
2025. szeptember 26. 23:17
Tavasszal megint a helyére kerül a komcsi csőcselék pszichopatástól.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!