„Ukrajnában mindent az SZBU irányít” – bennfentes beszélt a Mandinernek a külföldön is aktív, rettegett ukrán titkosszolgálat valódi működéséről

A szakértő szerint ennek az az oka, hogy nyugaton az elmúlt években számos olyan ügy volt – például a migráció vagy a koronavírus-járvány kezelése kapcsán –, ahol „a lakosság által érzékelt valóság és a médiában megjelenő narratíva között komoly eltérés alakult ki”. Úgy látja, ez hosszú távon jelentős bizalomvesztéshez vezetett:

„Ennek következményeként ma már nemcsak összeesküvés-elmélet hívők léteznek, hanem például olyanok is, akik még a nyilvánvaló, dokumentált eseményeket, például a jelenleg dúló orosz–ukrán háborút, illetve az iráni konfliktus valódiságát is megkérdőjelezik.

Ez a bizalmi válság ideális terep a különböző információs műveletek számára.”

Somkuti rámutatott, hogy a helyzetet tovább bonyolítja, hogy nemcsak állami, hanem nemzetközi szervezetek és nagy intézmények is előszeretettel minősítenek bizonyos véleményeket „dezinformációnak”, különösen akkor, ha azok nem illeszkednek a saját narratívájukba.

Ugyanakkor a biztonságpolitikai szakértő arra is figyelmeztetett, hogy a felfokozott politikai légkör is torzíthatja az érzékelést:

Ilyenkor könnyen előfordul, hogy valaki akkor is UFO-t lát, amikor valójában csak egy bagoly repült el az éjszakai égbolton.”

Hozzátette:

Egyébként a titkosszolgálatok nem szeretnek rivaldafényben tevékenykedni, a felfokozott figyelem pedig – érthető okokból – nem könnyíti meg a munkájukat.”

Ukrajna: amikor a modell túlnő a klasszikus kereteken

Míg a legtöbb országban a titkosszolgálatok rejtve működnek, addig a következő megszólalónk szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálat nemcsak látható, hanem aktívan jelen is van a nyilvánosságban, sokszor egészen nyilvánvaló módon formálja azt.

Az SZBU működése ugyan formálisan illeszkedik a klasszikus szovjet modellhez – országon belül egy szervezeten belül végzi a hírszerzést és az elhárítást, és külön szerv, az Ukrán Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZR) felel a külföldi műveletekért –, de a szakértő elmondása szerint a gyakorlatban jóval kiterjedtebb szerepet tölt be.

„A szervezet nem úgy működik, mint egy klasszikus titkosszolgálat, hanem inkább mint egy állami erőszakszervezet”

– fogalmazott Imre, aki saját biztonsága érdekében arra kért minket, hogy se a valódi nevét, se a foglalkozását ne hozzuk nyilvánosságra.

Az általa felvázolt megközelítés már átvezet egy olyan működés felé, amelyben a titkosszolgálat nem csupán eszköz, hanem az államhatalom egyik központi pillére.

Az SZBU valódi hatalma

A klasszikus titkosszolgálati működéshez képest az Ukrán Biztonsági Szolgálat szerepe Imre szerint jóval túlmutat a megszokott kereteken. A szakértő állítása szerint a szervezet nem csupán egy a hatalmi struktúrák közül, hanem maga az egyik központi irányító erő,

tulajdonképpen az egyik fő hatalmi ág.

Gyakorlatilag Ukrajnában mindent az SZBU irányít, az egész államapparátustól kezdve, a korrupciós hálózatokat is ők működtetik, amiről ők nem tudnak, az nem létezik. Ez a valóság: mindent ők irányítanak”

– fogalmazott.