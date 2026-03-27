Itt a Magyar Zelenszkij: Megdöbbentő dolgok derültek ki a Tisza Párt belső világáról!

Már az európai parlamenti választás kampányában nyilvánosságra került, hogy a Korányi Dávidék által támogatott Estratos Digital GmbH megjelent a Tisza elődszervezetének, a Talpra Magyarok adatkezelési tájékoztatójában. Az Estratos valójában a 2022-es ellenzék külföldi kampánypénzeinek elköltéséért felelős DatAdat osztrák egysége, csupán átnevezték azt, és komoly ukrán és lengyel kapcsolatai vannak.

Korányi Dávid is feltűnt a Tisza körül

Az Estratos a Lunda nevű adománygyűjtő platformmal közösen számos nemzetközi projektben jelenik meg – köztük a berlini Vitsche e.V. ukrán szervezet adatvédelmi nyilatkozatában is, ahol mindkét cég az adatkezelők között szerepel.

Ez a kapcsolat már önmagában is figyelemre méltó, mivel a Vitsche nemcsak civil kezdeményezésként működik, hanem egyre inkább Zelenszkij kabinetjének politikai üzeneteit közvetíti Nyugat-Európában.

A szervezet több nyilatkozatában is kijelentette, hogy „nem lehet béke bármi áron” – vagyis elutasítja a tűzszünetet és a háború lezárását célzó diplomáciai törekvéseket.

A Vitsche nemcsak Ukrajna mellett, hanem a magyar kormány ellen is rendszeresen fellépett. 2022 októberében a Momentum és Daniel Freund zöldpárti EP-képviselő társaságában tüntetett a berlini magyar nagykövetség előtt, az Orbán-kormányt bírálva. Posztjaikban rendszeresen a magyar kormányt támadják, miközben Magyar Pétert és a „kormányváltás esélyét növelő” ellenzéki erőket nyíltan támogatják. A Vitsche mellett Zelenszkijék programalkotásában egy másik nemzetközi szervezet, a szintén ukrán központú International Renaissance Foundation (IRF) is fontos szerepet játszik – és ők is kapcsolódnak a Tisza Párthoz.

A Nemzetközi Újjászületés Alapítványt (International Renaissance Foundation) Soros György 1990-ben hozta létre Kijevben, a Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) ukrán ágaként, és ott volt a 2004-es narancsos forradalom, a 2014-es Majdan-tüntetések, sőt az állami energetikai óriás, a Naftogaz átalakítása mögött is.

A szervezet ma közvetlenül kapcsolódik a Zelenszkij-adminisztrációhoz. Az IRF legnagyobb kedvezményezettjei között találjuk a Transatlantic Dialogue Centert (TDC), amely Zelenszkij pártja, A Nép Szolgája Párt fő anyagi támogatója volt.

Az ukrán Soros-alapítvány elnöke, Olekszandr Szuskó 2018 óta vezeti az intézményt. Szuskó nyíltan politikai szereplőként viselkedik: közösségi oldalain Orbán Viktort és a magyar kormányt támadó bejegyzéseket oszt meg, miközben Zelenszkij „Orbán megszégyenítéséről” szóló kijelentéseit is terjeszti.

Az ukrán Soros-alapítvány támogatásában működő Euromaidan Press jelentős szerepet játszott Zelenszkij felépítésében 2019-ben, és az utóbbi időben több cikkében Magyar Pétert „Orbán Viktor legesélyesebb kihívójaként” mutatta be, különösen a 2024-es kijevi látogatása után. 2025 tavaszán pedig már a Tisza Párt népszavazási kampányát is Ukajna uniós csatlakozásának mérföldkövének beállítva reklámozta. Ezt követően a hozzájuk kötődő médiumok tudatosan építették a Tisza Párt imázsát, mint a „régióban megbízható nyugati szövetségest”.

A Tisza tehát egy teljes ukrajnai hálózat támogatását élvezi.

Ezt pedig a szó szoros értelmében kell érteni, ugyanis valóban mindenre kiterjedő támogatást kaptak Ukrajnából Magyar Péterék. Mint kiderült ugyanis, a párt működtetését szolgáló Tisza Világ applikációt is Ukrajnában fejlesztették.

Ukrán céggel gyűjti a magyar választók adatait a Tisza

Hatalmas médiavisszhangot és felháborodást keltett a Tisza Párt Tisza Világ nevű applikációja miatt kirobbant adatszivárgási botrány, amelynek során első körben közel 20 ezer, majd később 200 ezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra. Az internetre kikerült adatbázisból kiderült az applikáció egyik adminisztrátorának neve is, aki nem más, mint a PettersonApps egyik munkatársa, Tokar Miroslav, ungvári webfejlesztő.

A PettersonApps azért is különösen érdekes választás, mert a cég vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh, nemcsak ismert Zelenszkij-támogató, hanem mert „civil” aktivistaként egy az ukrán hadsereg dróntechnológiáit fejlesztő szervezeténél tevékenykedik. Vagyis a magyar választópolgárok érzékeny adatai egy olyan külföldi vállalat kezébe kerülhettek, amely közvetlen kapcsolatban áll az ukrán hadsereggel. Így valós lehetőség, hogy az ukránok politikai vagy stratégiai célokra is felhasználják azokat – például választási befolyásolásra, célzott kampányokra vagy akár dezinformációs akciókra.

Annál is inkább fennáll ennek a veszélye, ugyanis kiderült, hogy az adatok egy olyan szervezet kezébe kerültek, amelyek szélsőséges ukrán soviniszta katonai egységekkel, és az ukrán hírszerzés legfelsőbb szintjeivel állnak kapcsolatban.

Az applikációt fejlesztő PettersonApps igazgatója, Oleg Osztroverh tagja a Defence Robotics UA nevű jótékonysági alapítvány felügyelőbizottságának. Saját bemutatkozása szerint a Defense Robotics UA egy non-profit szervezet, amely felgyorsítja a robotizált rendszerek integrálását az Ukrán Fegyveres Erőkbe. Utóbb az is kiderült, hogy számos módon, pénzzel és technológiával is támogatják az ukrán hadsereget. Az említett alapítvány érdekessége, hogy saját bevallása szerint szoros partnerséget ápol a Da Vinci Farkasai zászlóalj robotizált rendszerekkel foglalkozó egységével, amely a beszámolók szerint az egyik legvéresszájúbb nacionalista csoportosulás az ukrán fegyveres erők kötelékében. Az alapító, Kocjubailo halála után 2024. február 6-án Szerhij Filimonovot, becenevén Filját nevezték ki a zászlóalj új parancsnokává, aki a közismerten náci hagyományokat ápoló egységen belül is keményvonalas figurának nevezhető.

Szerhij Filimonov, a Tisza applikációját fejlesztő cég egyik partnere

Mindez azonban nem akadályozta meg Filimonovot abban, hogy jó kapcsolatokat építsen ki az ukrán vezérkarral. Ahogy azt egy felvétel is bizonyítja, a Da Vinci Farkasainak vezetője kifejezetten jó viszonyt ápol az ukrán titkosszolgálat, az SZBU korábbi vezetőjével, és mai napig befolyásos tisztjével, Vaszil Maljukkal.

a Tisza Párt adatgyűjtő applikációja mögött egy olyan fejlesztői gárda áll, amelynek a kapcsolatrendszere egészen az ukrán polgári hírszerzésig ér. És nem ez az egyetlen kapcsolódása Magyar Péternek az ukrán szolgálatokkal.

Ukrán kémek a Tisza Párt környékén

Ilyen előzmények után már nem meglepő az sem, hogy az ukrán kormányerők közvetlenül is beszálltak Magyar Péter kampányába. A Tisza elnöke 2024 júliusában Kijevbe látogatott, útja során Volodimir Zelenszkij párttársával, Tseber Roland Ivanoviccsal is találkozott, akit később a testvérének is nevezett. Mellette kísérője volt egy másik gyanús hátterű figura is, a hadkötelezettség ellenére az országban szabadon, a besorozás veszélye nélkül mozgó Skirják Krisztián. A férfi a hivatalos kijevi háborús propaganda egyik legaktívabb szószólója és egy látszólag magyar, valójában kijevi célokat szolgáló Facebook-csoportnak, az Ukrajnai magyaroknak az arca. Magyart tehát a teljes ukrán ügynökkör behálózta.

Kettejük közül a fontosabb munkát Tseber végzi, akit már tavaly ősszel kiutasították hazánkból, és ma már beutazási és tartózkodási tilalom alatt áll kémkedés miatt. A sajtóban megjelent hírek szerint Tseber az ukrán titkosszolgálatok érdekeit kiszolgálva, a hálózatok szokásos profi módszereivel kommunikál a Facebookon, ukrán nyelven is sorozatos propagandát fejt ki a Zelenszkij-féle politika érdekében, egyúttal a Tisza Párt kommunikációját is támogatja.

Magyar Péter nagyon jóban van az ukrán kémmel, Tseber Rolanddal

Tolonganak az ukrán ügynökök Magyar Péter körül

Tseber Roland Ivanovics és a hozzá kapcsolódó magyar politikai kör mellett egy másik ukrán kémként azonosított férfi is felbukkant a Tisza Párt környékén, méghozzá Holló István. Hollóval kapcsolatban a hatóságok megállapították, hogy a magyar energetikai infrastruktúrával kapcsolatban folytatott hírszerzői tevékenységet, amely különösen érdekes annak fényében, hogy Ukrajna később éppen a Barátság kőolajvezeték elzárását használja fel zsarolási alapként. Holló István nemcsak az SZBU-val köthető össze, hanem az amerikai baloldallal is.

Egyik kapcsolata Penny Pritzker milliárdos , aki Joe Biden által kinevezett ukrajnai újjáépítési biztos volt. Beágyazottságát a demokrata párti érdekkörökbe mi sem bizonyítja jobban, minthogy az Obama Foundation felügyelőbizottsági tagja is.

Másik kapcsolata, Geoffrey Pyatt még ennél is érdekesebb múlttal rendelkezik: az Obama-kormány alatt energetikai miniszterhelyettesként szolgálta az amerikai baloldalt, majd ukrajnai nagykövet volt 2016-ig, és a Biden klán ukrajnai beavatkozásának idején képviselte az amerikai érdekeket. Egész konkrétan Pyatt volt az, aki nyomást helyezett az ukrán kormányra Viktor Sokin főügyészt leváltását követelve, miután az nyomozást indított Joe Biden fia, Hunter Biden ellen.

Pyatt és Porosenko elnök egyeztet

Ruszin-Szendi Romulusz ukrán kapcsolatai

Magyar Péter mellett jól látható, hogy más tiszások is kapcsolatot ápolnak az ukrán vezetéssel. Nem véletlenül kerülhetett a Tisza Pártba Ruszin-Szendi Romulusz sem, aki dicsekszik is kiváló ukrán kapcsolataival.

Zaluzsnij és Ruszin-Szendi jól kijöttek egymással

A Honvédelmi Minisztérium belső vizsgálata kimutatta, hogy Ruszin-Szendi már vezérkari főnökként – a kormánytól kapott utasítással szembe menve – részrehajlóan Ukrajna-barát álláspontot képviselt a NATO-üléseken. Bár korábban Ukrajna mellett szólalt fel, mostanában azt bizonygatja, hogy a háború nem is létezik, a magyar kormány pedig csak riogatásra használja békepárti kampányát. A Tisza háborús tanácsadója egyértelmű, hogy azért akarja letagadni az ukrán fenyegetést, mert ezzel akarja eltitkolni, hogy pártja mindenben Kijev követeléseit és Brüsszel utasításait követi.

Ilyen ukrán kapcsolati hálóval a háta mögött nem meglepő, hogy Magyar Péter egyáltalán nem ítélte el a Barátság kőolajvezeték elzárását, és az ukránok zsarolását, most is csak egy ócska színjátékot játszik. A Tisza Párt teljes mértékben a kijevi vezetés lekötelezettje, és teljesen nyilvánvaló módon nem áll szándékában kiállni a magyar energiabiztonságot garantáló szállítási útvonalak helyreállítása mellett kiállni. Épp ellenkezőleg, egyértelmű, hogy Zelenszkij elnök éppen a Tisza Párt választási esélyeinek növelése érdekében zsarolja Magyarországot a Barátság kőolajvezetékkel.

Így épültek be az ukrán kémek a Tisza Pártba

Pár napja derült ki, hogy a Tisza Párt informatikai rendszerébe beépültek az ukrán kémek, miután a nemzetbiztonsági bizottság részlegesen feloldotta azon jelentését, amely a Direkt36 által emlegetett, a Tisza Párthoz köthető informatikusokat érinti. A jelentés lényege, röviden:

1. A Direkt36 által emlegetett, Tisza Pártnak dolgozó két informatikusnál egy 2025-ös, NMHH-hoz érkezett bejelentés nyomán tartott házkutatást a rendőrség. A házkutatás során adathordozókat és illegális haditechnikai eszközöket foglaltak le. A rendőrség ezért jelenleg haditechnikai eszközök gyártásának gyanújával nyomoz ellenük.

2. A felderítés során kiderült, hogy a Tisza Pártnak dolgozó két informatikus ukrán kapcsolatokkal rendelkezett, az ukránoknak dolgoztak, és rendszeres kapcsolatban álltak a budapesti ukrán nagykövetséggel, amely komoly nemzetbiztonsági kockázatot vet fel.

3. Mindkét, egykor a Tisza Párt megbízásában álló érintett már régóta a hatóságok látókörében van. Az egyik érintett, M.T. ellen korábban többször indult büntetőeljárás informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt. A másik érintettet, H.D. egy külföldi titkosszolgálati személy irányította. 2023-ban Kijevben kapcsolatba került az IT Army of Ukraine képviselőivel, később titkosított csatornákon kommunikált velük. Hackercsoportokkal is együttműködött és műveleteket hajtott végre Ukrajna érdekében.

4. H.D. és M.T. közösen kémszoftverek és speciális eszközök beszerzésén dolgozott, miközben több külföldi, titkosszolgálati kapcsolatuk is volt.

Az ukrán kémként azonosított informatikus rendszeresen bejárt a Tisza irodájába

Később a Ripost által készített fényképek egyértelműen bizonyították: az ukrán kémként azonosított tiszás informatikusnak, Maróti Tamásnak szabad bejárása volt a Tisza Párt korábbi központi irodájába (Lajos u. 96) 2025 januárja és szeptembere között. A portál több tiszás forrása egybehangzóan azt állította, hogy Maróti gondosan ügyelt arra, hogy a mindig egyedül érkezzen és egyedül távozzon. Ennek ellenére sikerült róla egy olyan fényképet is készíteni melyen Maróti a párt kampányfőnökével, Tóth Péterrel együtt lép ki az irodából.

Az ukrán kém Maróti és Tóth Péter tiszás kampányfőnök együtt hagyják el a pártszékházat (Fotó: Ripost)

A Ripostnak a Tisza legbelsőbb köreiből származó információi szerint az ukrán kémként azonosított Maróti napi rendszerességgel bukkant fel a pártközpontban,

lényegében ő irányította a párt informatikai tevékenységét.

A portál szerint

az egyik legbeszédesebb fotó 2025 januárjában készült, amikor Maróti Tamás egy délutáni időpontban távozott a Tisza Párt irodájából, majd közvetlenül utána, másodpercek alatt több prominens tiszás politikus is elhagyta a székházat.

Köztük Tarr Zoltán európai parlamenti képviselő és Radnai Márk, a párt alelnöke is.

Az ukrán kém, Maróti sietve elhagyja az irodát (Fotó: Ripost)

Közvetlenül utána pedig Tarr Zoltán és Radnai Márk is távozott. (Fotó: Ripost)

A Ripost felidézi:

a kijevi titkosszolgálatokhoz bekötött férfit az Alkotmányvédelmi Hivatal kedden közzétett jelentése leplezte le,

később az Indexnek sikerült személy szerint is beazonosítania őt egy, a Tisza Párt által közzétett fényképen. A lap szerint az érintett személy Maróti Tamás, akit hacker berkeken belül csak „Buddha” néven emlegetnek. A titkosítás alól feloldott jelentés szerint a brit–magyar kettős állampolgárságú Maróti Tamás, más néven Buddha,

már korábban is a hatóságok látókörébe került, több büntetőeljárás indult ellene informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt. Aktív megfigyelését már 2019-ben elrendelték – évekkel a Tisza párt megjelenése előtt –, miután illegálisan próbált titkosszolgálati eszközökhöz, valamint engedélyköteles, kettős felhasználású termékekhez hozzájutni.

A jelentés azt is rögzíti, hogy az elmúlt időszakban többször járt Kijevben, és rendszeres látogatója volt a budapesti ukrán nagykövetségnek, ahol feltételezhetően eligazításokat és megbízásokat kapott – foglalta össze a portál.



