Itt a Magyar Zelenszkij: Megdöbbentő dolgok derültek ki a Tisza Párt belső világáról!

Most lett igazi tétje az Ukrajnáról szóló szavazásnak: Magyar Péterék támogatják Ukrajna uniós tagságát
A Tisza Párt által indított szavazáson a válaszadók közel hatvan százaléka támogatta Ukrajna uniós csatlakozását.
A Tisza Párt politikai színrelépése óta egyre több jel utal arra, hogy a Tisza Párt és Ukrajna között szoros kapcsolat alakult ki. Magyar Péter konzultációi, nemzetközi kötődései és az utóbbi időben napvilágra került ügyek mind azt erősítik, hogy a háttérben egy kiterjedt, több szálon futó együttműködés rajzolódik ki Kijevvel.
Magyar Péter 2024-es politikába való belépése óta az Orbán-kormánnyal ellenséges politikát folytató Ukrajna szinte azonnal felfigyelt az új politikai erőre. A Tisza Párt megerősödésével párhuzamosan az ukrán fél is egyre nagyobb érdeklődést mutatott a párt iránt. A két fél közötti kapcsolat azt követően lépett új szintre, hogy az ellenzéki párt által 2025 elején indított szavazáson az Ukrajna EU-tagságára vonatkozó kérdésre Magyar Péterék szimpatizánsai többségében igennel válaszoltak.
Ezt is ajánljuk a témában
Ukrajna EU-tagságát a válaszadók 58,18 százaléka támogatta a Tisza Párt szavazásán.
Magyar Péter 2025. március 15-én elmondta, hogy a Nemzet Hangja konzultáció alapján fogják összeállítani a Tisza kormányprogramját, az alapján fognak kormányozni.
Ez azt jelenti, hogy kormányprogram lett Ukrajna uniós tagsága.
A Tisza elnöke akkor úgy harangozta be a konzultációját, hogy az abban foglalt kérdések valóban hatással vannak minden magyar ember életére, és az ezekre adott válaszok irányt adnak a következő magyar kormány számára. „Így fogunk kormányozni! Nem uralkodva, nem felülről megmondva, hanem végre együtt, közösen, minden magyart képviselve” – ígérte a Tisza Párt elnöke.
A Tisza Párt és Ukrajna kapcsolata azóta teljesen szintet lépett, és mostanra Kijev mindent elkövet annak érdekében, hogy Magyar Péter nyerje a választásokat. Most összegyűjtöttük, hogyan fónodik teljesen össze Ukrajna és a Tisza Párt. A legfrissebb hír, hogy az ukrán aranykonvojban érintett bank után a szintén ukrán hátterű kémügy kapcsán hivatali visszaéléssel meggyanúsított volt rendőrtisztet is az a Laczó Adrienn képviseli, aki nem is titkolja, hogy a Tisza Párt szimpatizánsa. A bíróként korábban nagyot hibázó jogász a Tisza igazságügyi reformjának kidolgozásában is szerepet vállalt.
Ezt is ajánljuk a témában
Laczó Adrienn több szálon is összefonódik Magyar Péter pártjával: többek között a Tisza igazságügyi reformjának kidolgozásában is szerepet vállalt.
Mint ismert, a Direkt36 baloldali portál kedd reggel tett közzé egy hosszú – feltételezhetően Szabó Bence volt rendőrszázados információin is alapuló cikket –, amelyben lényegében azt állították, hogy a magyar szolgálatok nyomására a rendőrök a Tisza Párthoz való kötődésük miatt tartottak házkutatást két informatikusnál. Az összeállítás szerint a két férfi ellen azért kezdődött eljárás, mert éppen egy olyan akciót próbáltak megakadályozni, amelyet valakik a Tisza Párt informatikai rendszere ellen indítottak, a cikkből az a kép rajzolódott ki, hogy a rendőrséget felhasználva politikai üldözés áldozata lett a két informatikus.
A Direkt36 állításait a hatóságok cáfolták, Szabó Bence nyomozót kollégái árulónak tartják és az ügyészség büntetőeljárás folytat vele szemben.
Kedd délután már arról szóltak a hírek, hogy
a két informatikus külföldi titkosszolgálatokkal működött együtt: ukránok képeztek ki őket és az ukrán nagykövetségen keresztül tartották velük a kapcsolatot.
Az oknyomozó portál forrása maga vallotta be, hogy nem tudja alátámasztani elméletét. A Direkt36 cikkének szerzői ezután szerdán a Telexen jelentettek meg egy hosszú videóinterjút Szabó Bencével, aki a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának nyomozója volt. A férfit időközben a Központi Nyomozó Főügyészségen gyanúsítottként hallgattak ki hivatali visszaélés miatt. A gyanú szerint ugyanis Szabó nyomozati iratok másolatát átadta a Direkt36-nak.
Laczó nyilvánvalóan nem véletlenül tűnik fel már a második Tisza Párthoz köthető ukrán érintettségű történetben, a volt bíró ugyanis több szálon is kapcsolódik Magyar Péterékhez.
A sajtóban korábban is megjelent, hogy rendszeresen egyeztetett Tarr Zoltánnal, a Tisza alelnökével a párt „igazságügyi helyreállítási tervéről”.
Laczó Adrienn egy korábbi Facebook bejegyzésében pedig ezt írta: „Tény, hogy határozott meggyőződésem szerint Magyarországnak égető szüksége van az új rendszerváltásra, és jelenleg ennek egyetlen letéteményesét – többmilliomod-magammal együtt – a Tisza Pártban látom.” Nem mellékes, hogy Laczó Adriennt a közelmúltban sokszor úgy mutatták be, mint a Fővárosi Törvényszék lemondott, kiugrott bíróját.
Magyar Pétert a szó minden értelmében a magyar Zelenszkijnek tekintik Ukrajnában és az ukránpárti nemzetközi nyilvánosságban is. Dmitro Tuzsanszkij ukrán politológus már 2024-ben kifejtette, hogy Magyar Péter ugyanolyan, mint az ukrán elnök. Egész konkrétan úgy fogalmazott, hogy a Tisza elnöke „fekete hattyú”, mint Zelenszkij volt abban az évben, amikor megnyerte a választást – írta korábbi cikkében az Ellenpont. Tuzsanszkij szavai azóta egészen új értelmet nyertek, hiszen teljesen világossá vált, hogy Magyar Péter nemcsak a megjelenésében hasonlít Zelenszkij elnökre, de valójában ugyanazzal a politikai háttérrel és azonos célokkal került a politikába, mint az ukrán elnök.
Január végén Ukrajna egyértelmű támadást indított Magyarország ellen. Ennek első eleme volt a Barátság kőolajvezeték leállítása is, és az, hogy annak ellenére nem indítják újra, hogy erre minden feltétel adott. Ukrajna ezzel a magyar energetikai infrastruktúrát akarja ellehetetleníteni, és minden jel arra utal, hogy a közeljövőben ennél is súlyosabb támadásokra készülnek. Ennek a következménye, hogy Zelenszkij március elején halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt. Ezután Magyar Péter – látva a hatalmas felháborodást Zelenszkij fenyegetőzése miatt – átlátszó színjátékba kezdett, de Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-videójában pillanatok alatt megsemmisítette az ukránok által „magyar Zelenszkijnek” nevezett Magyar Pétert. Az ukránok mindent Magyar Péter érdekében tesznek – emlékeztetett Kocsis Máté.
Zelenszkij egyébként már 2023 óta tervezheti a Barátság kőolajvezeték elleni támadást, hiszen a Pentagon-iratok szerint már ekkor felvetette a vezeték felrobbantásának ötletét, hogy ezzel álljon bosszút Magyarországon. „Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajnának egyszerűen fel kellene robbantania a csővezetéket, mert ezzel tönkre tudná tenni Orbán Viktor magyar miniszterelnök iparát, ami erősen az orosz kőolajra épül” – idézte a The Washington Post. A Barátság kőolajvezeték leállítására vonatkozó terveit az ukrán elnök közvetítők útján Magyar Péterrel is megosztotta. Februárban a Tisza Párt elnöke is részt vett a müncheni biztonsági konferencián, amelynek apropóján több háborúpárti uniós vezetővel is találkozott.
Itt kaphatott tájékoztatást arról is, hogy Zelenszkij elnök semmiképpen nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket és ezzel fogja megzsarolni hazánkat. Ennek ellenére Magyar Péter egy szóval sem tiltakozott, sokáig egyáltalán meg sem szólalt. Hogy ez valóban így volt, nem sokkal később világosan tisztázódott. Miután Zelenszkij elnök bevallotta, hogy Ukrajna február elején politikai okokból nem nyitotta újra a Barátság kőolajvezetéket, azt is kijelentette, hogy
hiszem, hogy Orbán vereséget szenved a választásokon.
Az ukrán elnök tehát másfél hónappal a magyarországi választások előtt nyíltan hitet tett Magyar Péter mellett, ami nem meglepő az előzmények ismeretében.
Már az európai parlamenti választás kampányában nyilvánosságra került, hogy a Korányi Dávidék által támogatott Estratos Digital GmbH megjelent a Tisza elődszervezetének, a Talpra Magyarok adatkezelési tájékoztatójában. Az Estratos valójában a 2022-es ellenzék külföldi kampánypénzeinek elköltéséért felelős DatAdat osztrák egysége, csupán átnevezték azt, és komoly ukrán és lengyel kapcsolatai vannak.
A Vitsche nemcsak Ukrajna mellett, hanem a magyar kormány ellen is rendszeresen fellépett. 2022 októberében a Momentum és Daniel Freund zöldpárti EP-képviselő társaságában tüntetett a berlini magyar nagykövetség előtt, az Orbán-kormányt bírálva. Posztjaikban rendszeresen a magyar kormányt támadják, miközben Magyar Pétert és a „kormányváltás esélyét növelő” ellenzéki erőket nyíltan támogatják. A Vitsche mellett Zelenszkijék programalkotásában egy másik nemzetközi szervezet, a szintén ukrán központú International Renaissance Foundation (IRF) is fontos szerepet játszik – és ők is kapcsolódnak a Tisza Párthoz.
A Nemzetközi Újjászületés Alapítványt (International Renaissance Foundation) Soros György 1990-ben hozta létre Kijevben, a Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) ukrán ágaként, és ott volt a 2004-es narancsos forradalom, a 2014-es Majdan-tüntetések, sőt az állami energetikai óriás, a Naftogaz átalakítása mögött is.
A szervezet ma közvetlenül kapcsolódik a Zelenszkij-adminisztrációhoz. Az IRF legnagyobb kedvezményezettjei között találjuk a Transatlantic Dialogue Centert (TDC), amely Zelenszkij pártja, A Nép Szolgája Párt fő anyagi támogatója volt.
Az ukrán Soros-alapítvány elnöke, Olekszandr Szuskó 2018 óta vezeti az intézményt. Szuskó nyíltan politikai szereplőként viselkedik: közösségi oldalain Orbán Viktort és a magyar kormányt támadó bejegyzéseket oszt meg, miközben Zelenszkij „Orbán megszégyenítéséről” szóló kijelentéseit is terjeszti.
Az ukrán Soros-alapítvány támogatásában működő Euromaidan Press jelentős szerepet játszott Zelenszkij felépítésében 2019-ben, és az utóbbi időben több cikkében Magyar Pétert „Orbán Viktor legesélyesebb kihívójaként” mutatta be, különösen a 2024-es kijevi látogatása után. 2025 tavaszán pedig már a Tisza Párt népszavazási kampányát is Ukajna uniós csatlakozásának mérföldkövének beállítva reklámozta. Ezt követően a hozzájuk kötődő médiumok tudatosan építették a Tisza Párt imázsát, mint a „régióban megbízható nyugati szövetségest”.
A Tisza tehát egy teljes ukrajnai hálózat támogatását élvezi.
Ezt pedig a szó szoros értelmében kell érteni, ugyanis valóban mindenre kiterjedő támogatást kaptak Ukrajnából Magyar Péterék. Mint kiderült ugyanis, a párt működtetését szolgáló Tisza Világ applikációt is Ukrajnában fejlesztették.
Hatalmas médiavisszhangot és felháborodást keltett a Tisza Párt Tisza Világ nevű applikációja miatt kirobbant adatszivárgási botrány, amelynek során első körben közel 20 ezer, majd később 200 ezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra. Az internetre kikerült adatbázisból kiderült az applikáció egyik adminisztrátorának neve is, aki nem más, mint a PettersonApps egyik munkatársa, Tokar Miroslav, ungvári webfejlesztő.
A PettersonApps azért is különösen érdekes választás, mert a cég vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh, nemcsak ismert Zelenszkij-támogató, hanem mert „civil” aktivistaként egy az ukrán hadsereg dróntechnológiáit fejlesztő szervezeténél tevékenykedik. Vagyis a magyar választópolgárok érzékeny adatai egy olyan külföldi vállalat kezébe kerülhettek, amely közvetlen kapcsolatban áll az ukrán hadsereggel. Így valós lehetőség, hogy az ukránok politikai vagy stratégiai célokra is felhasználják azokat – például választási befolyásolásra, célzott kampányokra vagy akár dezinformációs akciókra.
Annál is inkább fennáll ennek a veszélye, ugyanis kiderült, hogy az adatok egy olyan szervezet kezébe kerültek, amelyek szélsőséges ukrán soviniszta katonai egységekkel, és az ukrán hírszerzés legfelsőbb szintjeivel állnak kapcsolatban.
Az applikációt fejlesztő PettersonApps igazgatója, Oleg Osztroverh tagja a Defence Robotics UA nevű jótékonysági alapítvány felügyelőbizottságának. Saját bemutatkozása szerint a Defense Robotics UA egy non-profit szervezet, amely felgyorsítja a robotizált rendszerek integrálását az Ukrán Fegyveres Erőkbe. Utóbb az is kiderült, hogy számos módon, pénzzel és technológiával is támogatják az ukrán hadsereget. Az említett alapítvány érdekessége, hogy saját bevallása szerint szoros partnerséget ápol a Da Vinci Farkasai zászlóalj robotizált rendszerekkel foglalkozó egységével, amely a beszámolók szerint az egyik legvéresszájúbb nacionalista csoportosulás az ukrán fegyveres erők kötelékében. Az alapító, Kocjubailo halála után 2024. február 6-án Szerhij Filimonovot, becenevén Filját nevezték ki a zászlóalj új parancsnokává, aki a közismerten náci hagyományokat ápoló egységen belül is keményvonalas figurának nevezhető.
Mindez azonban nem akadályozta meg Filimonovot abban, hogy jó kapcsolatokat építsen ki az ukrán vezérkarral. Ahogy azt egy felvétel is bizonyítja, a Da Vinci Farkasainak vezetője kifejezetten jó viszonyt ápol az ukrán titkosszolgálat, az SZBU korábbi vezetőjével, és mai napig befolyásos tisztjével, Vaszil Maljukkal.
a Tisza Párt adatgyűjtő applikációja mögött egy olyan fejlesztői gárda áll, amelynek a kapcsolatrendszere egészen az ukrán polgári hírszerzésig ér. És nem ez az egyetlen kapcsolódása Magyar Péternek az ukrán szolgálatokkal.
Ilyen előzmények után már nem meglepő az sem, hogy az ukrán kormányerők közvetlenül is beszálltak Magyar Péter kampányába. A Tisza elnöke 2024 júliusában Kijevbe látogatott, útja során Volodimir Zelenszkij párttársával, Tseber Roland Ivanoviccsal is találkozott, akit később a testvérének is nevezett. Mellette kísérője volt egy másik gyanús hátterű figura is, a hadkötelezettség ellenére az országban szabadon, a besorozás veszélye nélkül mozgó Skirják Krisztián. A férfi a hivatalos kijevi háborús propaganda egyik legaktívabb szószólója és egy látszólag magyar, valójában kijevi célokat szolgáló Facebook-csoportnak, az Ukrajnai magyaroknak az arca. Magyart tehát a teljes ukrán ügynökkör behálózta.
Kettejük közül a fontosabb munkát Tseber végzi, akit már tavaly ősszel kiutasították hazánkból, és ma már beutazási és tartózkodási tilalom alatt áll kémkedés miatt. A sajtóban megjelent hírek szerint Tseber az ukrán titkosszolgálatok érdekeit kiszolgálva, a hálózatok szokásos profi módszereivel kommunikál a Facebookon, ukrán nyelven is sorozatos propagandát fejt ki a Zelenszkij-féle politika érdekében, egyúttal a Tisza Párt kommunikációját is támogatja.
Tseber Roland Ivanovics és a hozzá kapcsolódó magyar politikai kör mellett egy másik ukrán kémként azonosított férfi is felbukkant a Tisza Párt környékén, méghozzá Holló István. Hollóval kapcsolatban a hatóságok megállapították, hogy a magyar energetikai infrastruktúrával kapcsolatban folytatott hírszerzői tevékenységet, amely különösen érdekes annak fényében, hogy Ukrajna később éppen a Barátság kőolajvezeték elzárását használja fel zsarolási alapként. Holló István nemcsak az SZBU-val köthető össze, hanem az amerikai baloldallal is.
Egyik kapcsolata Penny Pritzker milliárdos , aki Joe Biden által kinevezett ukrajnai újjáépítési biztos volt. Beágyazottságát a demokrata párti érdekkörökbe mi sem bizonyítja jobban, minthogy az Obama Foundation felügyelőbizottsági tagja is.
Másik kapcsolata, Geoffrey Pyatt még ennél is érdekesebb múlttal rendelkezik: az Obama-kormány alatt energetikai miniszterhelyettesként szolgálta az amerikai baloldalt, majd ukrajnai nagykövet volt 2016-ig, és a Biden klán ukrajnai beavatkozásának idején képviselte az amerikai érdekeket. Egész konkrétan Pyatt volt az, aki nyomást helyezett az ukrán kormányra Viktor Sokin főügyészt leváltását követelve, miután az nyomozást indított Joe Biden fia, Hunter Biden ellen.
Magyar Péter mellett jól látható, hogy más tiszások is kapcsolatot ápolnak az ukrán vezetéssel. Nem véletlenül kerülhetett a Tisza Pártba Ruszin-Szendi Romulusz sem, aki dicsekszik is kiváló ukrán kapcsolataival.
A Honvédelmi Minisztérium belső vizsgálata kimutatta, hogy Ruszin-Szendi már vezérkari főnökként – a kormánytól kapott utasítással szembe menve – részrehajlóan Ukrajna-barát álláspontot képviselt a NATO-üléseken. Bár korábban Ukrajna mellett szólalt fel, mostanában azt bizonygatja, hogy a háború nem is létezik, a magyar kormány pedig csak riogatásra használja békepárti kampányát. A Tisza háborús tanácsadója egyértelmű, hogy azért akarja letagadni az ukrán fenyegetést, mert ezzel akarja eltitkolni, hogy pártja mindenben Kijev követeléseit és Brüsszel utasításait követi.
Ilyen ukrán kapcsolati hálóval a háta mögött nem meglepő, hogy Magyar Péter egyáltalán nem ítélte el a Barátság kőolajvezeték elzárását, és az ukránok zsarolását, most is csak egy ócska színjátékot játszik. A Tisza Párt teljes mértékben a kijevi vezetés lekötelezettje, és teljesen nyilvánvaló módon nem áll szándékában kiállni a magyar energiabiztonságot garantáló szállítási útvonalak helyreállítása mellett kiállni. Épp ellenkezőleg, egyértelmű, hogy Zelenszkij elnök éppen a Tisza Párt választási esélyeinek növelése érdekében zsarolja Magyarországot a Barátság kőolajvezetékkel.
Pár napja derült ki, hogy a Tisza Párt informatikai rendszerébe beépültek az ukrán kémek, miután a nemzetbiztonsági bizottság részlegesen feloldotta azon jelentését, amely a Direkt36 által emlegetett, a Tisza Párthoz köthető informatikusokat érinti. A jelentés lényege, röviden:
1. A Direkt36 által emlegetett, Tisza Pártnak dolgozó két informatikusnál egy 2025-ös, NMHH-hoz érkezett bejelentés nyomán tartott házkutatást a rendőrség. A házkutatás során adathordozókat és illegális haditechnikai eszközöket foglaltak le. A rendőrség ezért jelenleg haditechnikai eszközök gyártásának gyanújával nyomoz ellenük.
2. A felderítés során kiderült, hogy a Tisza Pártnak dolgozó két informatikus ukrán kapcsolatokkal rendelkezett, az ukránoknak dolgoztak, és rendszeres kapcsolatban álltak a budapesti ukrán nagykövetséggel, amely komoly nemzetbiztonsági kockázatot vet fel.
3. Mindkét, egykor a Tisza Párt megbízásában álló érintett már régóta a hatóságok látókörében van. Az egyik érintett, M.T. ellen korábban többször indult büntetőeljárás informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt. A másik érintettet, H.D. egy külföldi titkosszolgálati személy irányította. 2023-ban Kijevben kapcsolatba került az IT Army of Ukraine képviselőivel, később titkosított csatornákon kommunikált velük. Hackercsoportokkal is együttműködött és műveleteket hajtott végre Ukrajna érdekében.
4. H.D. és M.T. közösen kémszoftverek és speciális eszközök beszerzésén dolgozott, miközben több külföldi, titkosszolgálati kapcsolatuk is volt.
Később a Ripost által készített fényképek egyértelműen bizonyították: az ukrán kémként azonosított tiszás informatikusnak, Maróti Tamásnak szabad bejárása volt a Tisza Párt korábbi központi irodájába (Lajos u. 96) 2025 januárja és szeptembere között. A portál több tiszás forrása egybehangzóan azt állította, hogy Maróti gondosan ügyelt arra, hogy a mindig egyedül érkezzen és egyedül távozzon. Ennek ellenére sikerült róla egy olyan fényképet is készíteni melyen Maróti a párt kampányfőnökével, Tóth Péterrel együtt lép ki az irodából.
A Ripostnak a Tisza legbelsőbb köreiből származó információi szerint az ukrán kémként azonosított Maróti napi rendszerességgel bukkant fel a pártközpontban,
lényegében ő irányította a párt informatikai tevékenységét.
A portál szerint
az egyik legbeszédesebb fotó 2025 januárjában készült, amikor Maróti Tamás egy délutáni időpontban távozott a Tisza Párt irodájából, majd közvetlenül utána, másodpercek alatt több prominens tiszás politikus is elhagyta a székházat.
Köztük Tarr Zoltán európai parlamenti képviselő és Radnai Márk, a párt alelnöke is.
A Ripost felidézi:
a kijevi titkosszolgálatokhoz bekötött férfit az Alkotmányvédelmi Hivatal kedden közzétett jelentése leplezte le,
később az Indexnek sikerült személy szerint is beazonosítania őt egy, a Tisza Párt által közzétett fényképen. A lap szerint az érintett személy Maróti Tamás, akit hacker berkeken belül csak „Buddha” néven emlegetnek. A titkosítás alól feloldott jelentés szerint a brit–magyar kettős állampolgárságú Maróti Tamás, más néven Buddha,
már korábban is a hatóságok látókörébe került, több büntetőeljárás indult ellene informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt. Aktív megfigyelését már 2019-ben elrendelték – évekkel a Tisza párt megjelenése előtt –, miután illegálisan próbált titkosszolgálati eszközökhöz, valamint engedélyköteles, kettős felhasználású termékekhez hozzájutni.
A jelentés azt is rögzíti, hogy az elmúlt időszakban többször járt Kijevben, és rendszeres látogatója volt a budapesti ukrán nagykövetségnek, ahol feltételezhetően eligazításokat és megbízásokat kapott – foglalta össze a portál.
Nyitókép: Mandiner montázs