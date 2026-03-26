2. BIZONYÍTÉKOK NÉLKÜLI VÁDASKODÁS: A Tisza Párt elleni világraszóló politikai összeesküvést kiáltó Szabó Bence egy olyan rendőrnyomozó, aki maga is belátja, hogy nem tudja bizonyítani állításait. Sőt, Szabó Bencének semmilyen rálátása nem volt arra, hogy milyen külföldi befolyás alatt álló személyekkel kapcsolatos elhárító műveletbe üti bele az orrát.
3. ÉPP EZ A MAGYAR SZOLGÁLATOK DOLGA: A baloldali propagandasajtó által felkapott Szabó Bence rendőr azt kifogásolja, ami a világ legtermészetesebb dolga: a titkosszolgálatok kémelhárítási feladatokat látnak el. Rendre elhallgatják, hogy a Tisza pártban dolgozó informatikusokat az ukránok képezték ki, és az ukrán nagykövetséggel tartottak kapcsolatot, magyarán beszervezett emberek.