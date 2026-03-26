03. 26.
csütörtök
direkt36 szabó bence titkosszolgálat Magyar Péter

Hivatali visszaélés miatt eljárás indult Szabó Bence ellen

2026. március 26. 14:57

Elemzés öt pontban!

2026. március 26. 14:57
Deák Dániel
Deák Dániel
„Hivatali visszaélés miatt eljárás indult Szabó Bence ellen, akinek az a feladata, hogy elterelje a figyelmet arról, hogy ukrán kémek a Tisza párt informatikusai. Elemzés öt pontban!

1. MAGYAR PÉTER SAJÁT MAGÁT BUKTATTA LE: Nem véletlenül jelent meg a nyíltan külföldi titkosszolgálatokkal kapcsolatban álló Direkt36 interjújában Szabó Bence pont. Magyar Péter egyik posztjában »a magyar Cattani felügyelőnek« nevezi a rendőrt, amivel saját magát buktatta le: december végén ugyanis már belengette, hogy hamarosan visszatér »Cattani felügyelő«, aki majd a Tisza vagyonelkobzási hivataláért fog felelni.

2. BIZONYÍTÉKOK NÉLKÜLI VÁDASKODÁS: A Tisza Párt elleni világraszóló politikai összeesküvést kiáltó Szabó Bence egy olyan rendőrnyomozó, aki maga is belátja, hogy nem tudja bizonyítani állításait. Sőt, Szabó Bencének semmilyen rálátása nem volt arra, hogy milyen külföldi befolyás alatt álló személyekkel kapcsolatos elhárító műveletbe üti bele az orrát.

3. ÉPP EZ A MAGYAR SZOLGÁLATOK DOLGA: A baloldali propagandasajtó által felkapott Szabó Bence rendőr azt kifogásolja, ami a világ legtermészetesebb dolga: a titkosszolgálatok kémelhárítási feladatokat látnak el. Rendre elhallgatják, hogy a Tisza pártban dolgozó informatikusokat az ukránok képezték ki, és az ukrán nagykövetséggel tartottak kapcsolatot, magyarán beszervezett emberek. 

4. MÁR A TISZA ELŐTT FIGYELTÉK ŐKET: Ráadásul ezek a személyek már jóval a Tisza Párt megalakulása előtt a szolgálatok látókörében voltak, minden bizonnyal már ukrán beszervezettként csatlakoztak a Magyar Péterékhez. Valójában az lett volna a bűn, ha a magyar titkosszolgálatok nem foglalkoznak velük. 

5. SZABÓ BENCE AZ UKRÁN KÉM ÁLLÍTÁSÁT ISMÉTLI: A Direkt36 Szabó Bencével készült interjújából még az is ki derül, hogy a nyomozó elhitte az ukrán kémként azonosított informatikusnak az állításait, és többek között azokra építette zavaros elméletét, miszerint a magyar szolgálatok igyekeztek tönkre tenni a Tisza Párt informatikai rendszerét.”

Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
OneiroNauta
2026. március 26. 16:16
Az átlag tiszektás képtelen lesz felfogni ezt az írást...
gullwing
2026. március 26. 16:15
Szabó nevű patkány van a tiszaszaros listán...
trokadero
2026. március 26. 15:41 Szerkesztve
Egy NNI -s nyomozó "kitálal "?!....Tessék ?! ,..Nem olvasta el azt amit ,aláírt,a szolgálatba lépésekor ?
tapir32
2026. március 26. 15:33
Be kellene fejeznie az ellenzéknek az infantilis, mindent megkérdőjelező propagandát. Aki mindent megkérdőjelez az magát kérdőjelezi meg. A ballibsik szerint minden közalkalmazott és köztisztviselő Orbán zsebében van. Minden ember tisztességét és szakmai kompetenciáját megkérdőjelezik, aki nem az ő elképzeléseiket támogatja. Az emberek becsületességébe és tisztességébe vetett bizalom aláásása, a társadalom tagadása. Magyar Péter a közbizalom lerombolásán munkálkodik. Destruktív alak. Magyar Péter a neoliberalizmus, a „nyitott társadalom” beteges programjának végrehajtója. Szánalmas, hogy magukat értelmiséginek tartó alakok is áldozatul estek a neoliberalizmus társadalom pusztító demagógiájának.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.