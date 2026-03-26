felügyelő tisza párt szabó bence titkosszolgálat polip kampány Magyar Péter

Szabó Bence megjelenése a gondosan felépített tiszás kampány része, amit Magyar Péter már tavaly belengetett

2026. március 26. 12:04

Nincs új a nap alatt, minden előre el volt tervezve: Szabó Bence egy gondosan felépített kampányelem, akinek most az a feladata, hogy elterelje a figyelmet a Tisza dagadó ügynökbotrányáról.

Nem véletlenül jelent meg a külföldi NGO-kkal és titkosszolgálatokkal kapcsolatban álló Direkt36 interjújában Szabó Bence pont a választások előtt utolsó pár hétben. Magyar Péter egyik csütörtöki posztjában „a magyar Cattani felügyelőnek” nevezi a rendőrt, amivel magát buktatta le. December végén ugynais már belengette, hogy hamarosan visszatér „Cattani felügyelő” (a Polip című olasz krimisorozat felügyelője – szerk.), aki majd a Tisza vagyonelkobzási hivataláért fog felelni.

Nincs új a nap alatt, minden előre el volt tervezve:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Szabó Bence egy gondosan felépített kampányelem, akinek most az a feladata, hogy elterelje a figyelmet a Tisza dagadó ügynökbotrányáról.

Mint ismert, a nemzetbiztonsági jelentésből kiderült, hogy a Tisza Párt informatikusai illegális lehallgató készülékek birtokában voltak, így kerültek a magyar hatóságok radarjára. De arra is fény derült, hogy 

ezeket az informatikusokat ukránok képeztek ki és az ukrán nagykövetségen keresztül tartották velük a kapcsolatot.

Természetes, hogy a kémelhárítási feladatokat ellátó magyar szolgálatok felléptek ezek ellen a személyek ellen, különös tekintettel arra, hogy külföldi titkosszolgálatok együttműködésével, a Tisza Párthoz köthető akció keretében, hallgatták le a magyar külügyminisztert.

Teljesen tönkretettek egy kémelhárító műveletet

Mint arról korábban a Mandiner beszámolt, a Direkt36 állítólagos oknyomozása mindvégig olyan rendőrök spekulációit tárta az olvasók elé, akiknek helyzetükből adódóan fogalmuk sem lehetett arról, hogy a titkosszolgálatok vajon ténylegesen milyen kémelhárító tevékenységet végeznek. Bár az eddig a nyilvánosságban megjelentek alapján egyértelmű, hogy valójában se a Direkt36 csapata, sem pedig Szabó Bence nyomozó nem is voltak kíváncsiak semmilyen olyan információra, ami nem az ő – politikailag motivált – elméletüket volt hivatott igazolni.

Mindeközben pedig feltehetően teljesen tönkretettek egy olyan elhárítási műveletet, aminek valódi okáról és menetéről fogalmuk sem volt.

Nyitókép: AFP/Isza Ferenc

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. március 26. 12:36
Tudjuk, hogy Magyar Péter drogos. Nem is kicsit. Folyton remeg a keze.
ekeke1
2026. március 26. 12:34
benito "A watergate botrányba belebukott Nixon." Érdekes példa, láttam már másfelé is. Csakhogy. Ott "mély torok" adott át bizonyítékokat Woodward/Bernsteinoknak. Ugyanakkor ez a "mély torok" utána is évtizedekig titkolt személyazonosságú informátor volt. Itt viszont van egy kiugrott rendőr, aki személyazonosságával kérkedik, bizonyíték viszont sehol az állításaira. Ellenben az világos hogy amit alaphangon elkövetett az bűncselekmény, hivatali visszaélés. Tehát ez nem Watergate, hanem az évekkel ezelőtt médiaceleb, a kiugrott NAV-os, a zöld dossziés Horváth, aki aztán eltűnt a sűllyesztőben.
narancsliget
2026. március 26. 12:31
tapir32 2026. március 26. 12:29 jogállamiság eszméje A fideszben találtál ilyet Csulak?
tapir32
2026. március 26. 12:29
Panyi gyanú szerint bűncselekményt követett el. Magyar Péter kiállt Panyi mellett ahelyett, hogy a vizsgálat és az ítélet után nyilatkozott volna. Prejudikált. Alkalmatlan miniszterelnöknek a jogállamiság eszméje meg sem érintette.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!