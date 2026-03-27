tisza párt Laczó Adrienn direkt36 ukrán aranykonvoj szabó bence Magyar Péter ügyvéd ukrajna

Portik Tamástól az ukrán maffiáig: tiszás ügyvéd védi a hivatali visszaéléssel meggyanúsított volt rendőrtisztet is

2026. március 27. 07:50

Laczó Adrienn több szálon is összefonódik Magyar Péter pártjával: többek között a Tisza igazságügyi reformjának kidolgozásában is szerepet vállalt.

Az ukrán aranykonvojban érintett bank után a szintén ukrán hátterű kémügy kapcsán hivatali visszaéléssel meggyanúsított volt rendőrtisztet is az a Laczó Adrienn képviseli, aki nem is titkolja, hogy a Tisza Párt szimpatizánsa. A bíróként korábban nagyot hibázó jogász a Tisza igazságügyi reformjának kidolgozásában is szerepet vállalt  – hívta fel a figyelmet Magyar Nemzet.

Mint ismert, a Direkt36 baloldali portál kedd reggel tett közzé egy hosszú – feltételezhetően Szabó Bence volt rendőrszázados információin is alapuló cikket –, amelyben lényegében azt állították, hogy a magyar szolgálatok nyomására a rendőrök a Tisza Párthoz való kötődésük miatt tartottak házkutatást két informatikusnál. Az összeállítás szerint a két férfi ellen azért kezdődött eljárás, mert éppen egy olyan akciót próbáltak megakadályozni, amelyet valakik a Tisza Párt informatikai rendszere ellen indítottak, a cikkből az a kép rajzolódott ki, hogy a rendőrséget felhasználva politikai üldözés áldozata lett a két informatikus. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

A Direkt36 állításait a hatóságok cáfolták, Szabó Bence nyomozót kollégái árulónak tartják és az ügyészség büntetőeljárás folytat vele szemben.  

Kedd délután már arról szóltak a hírek, hogy 

a két informatikus külföldi titkosszolgálatokkal működött együtt: ukránok képeztek ki őket és az ukrán nagykövetségen keresztül tartották velük a kapcsolatot.

Ezt is ajánljuk a témában

A Direkt36 cikkének szerzői ezután szerdán a Telexen jelentettek meg egy hosszú videóinterjút Szabó Bencével, aki a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának nyomozója volt. A férfit időközben a Központi Nyomozó Főügyészségen gyanúsítottként hallgattak ki hivatali visszaélés miatt. A gyanú szerint ugyanis Szabó nyomozati iratok másolatát átadta a Direkt36-nak. 

Szabó védője pedig nem más, mint az a Laczó Adrienn, aki az ukrán aranykonvojbotrány gyanúsítottjait is képviseli.

Ezt is ajánljuk a témában

Ki az a Laczó Adrienn?

A Magyar Nemzet felhívta arra a figyelmet, Laczó nyilvánvalóan nem véletlenül tűnik fel már a második Tisza Párthoz köthető ukrán érintettségű ügyben, a volt bíró ugyanis több szálon is kapcsolódik Magyar Péterékhez. A sajtóban korábban is megjelent, hogy rendszeresen egyeztetett Tarr Zoltánnal, a Tisza alelnökével a párt „igazságügyi helyreállítási tervéről”. Laczó Adrienn egy korábbi Facebook bejegyzésében azt írta: „Tény, hogy határozott meggyőződésem szerint Magyarországnak égető szüksége van az új rendszerváltásra, és jelenleg ennek egyetlen letéteményesét – többmilliomod-magammal együtt – a Tisza Pártban látom”.

A lap arra is rámutatott, hogy Laczó Adriennt a közelmúltban sokszor úgy mutatták be, mint a Fővárosi Törvényszék lemondott, kiugrott bíróját. Sajtóinformációk szerint Laczó még bíróként súlyos szakmai hibát követett el egy nagyszabású eljárásban, a Prisztás-ügyben: mint írták,

minden alap nélkül kiengedett egy korábban elítélt bérgyilkost. 

Ráadásul nem is akárkinek, hanem a ’90-es évek rettegett bűnözőjének, Portik Tamásnak a kivégzőembere került ki Laczó döntése nyomán a rácsok mögül. 

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Hivatali visszaélés miatt eljárás indult Szabó Bence ellen

Elemzés öt pontban!

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Durva leleplezés: Magyar Pétert tényleg Zelenszkij mintájára „csinálták meg”. Pontról pontra, tégláról téglára – mutatjuk!

Durva leleplezés: Magyar Pétert tényleg Zelenszkij mintájára „csinálták meg”. Pontról pontra, tégláról téglára – mutatjuk!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 27. 08:49
A mandiner és az Orbán kormány már annyit hazudik, annyi aljasságot ont magából, hogy az elképesztő. Másfél millióan már látták a nyomozó százados videóját. Aki még nem látta, az tájékozódjon első kézből: youtu.be/IXmuE2TX9yE
nuevoreynuevaley
2026. március 27. 08:45
Mivel az iskolazott, varosi emberek tobbsege Orbanellenes....feltetelezheto hogy az ugyvedek tobbsege is Baj ?
Héja
2026. március 27. 08:44
A Tisza összeszedi a hulladékot V o l t bírót, volt rendőr századost pornószínésznőt, stb.
2istvsn
2026. március 27. 08:38
Nincs ebben különös. Védőűgyvéd.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!