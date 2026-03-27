Portik Tamástól az ukrán maffiáig: tiszás ügyvéd védi a hivatali visszaéléssel meggyanúsított volt rendőrtisztet is

Bizonyítékok nélkül vádaskodva tett tönkre egy kémelhárító műveletet a Direkt36
Az oknyomozó portál forrása maga vallotta be, hogy nem tudja alátámasztani elméletét.
Laczó Adrienn több szálon is összefonódik Magyar Péter pártjával: többek között a Tisza igazságügyi reformjának kidolgozásában is szerepet vállalt.
Az ukrán aranykonvojban érintett bank után a szintén ukrán hátterű kémügy kapcsán hivatali visszaéléssel meggyanúsított volt rendőrtisztet is az a Laczó Adrienn képviseli, aki nem is titkolja, hogy a Tisza Párt szimpatizánsa. A bíróként korábban nagyot hibázó jogász a Tisza igazságügyi reformjának kidolgozásában is szerepet vállalt – hívta fel a figyelmet Magyar Nemzet.
Mint ismert, a Direkt36 baloldali portál kedd reggel tett közzé egy hosszú – feltételezhetően Szabó Bence volt rendőrszázados információin is alapuló cikket –, amelyben lényegében azt állították, hogy a magyar szolgálatok nyomására a rendőrök a Tisza Párthoz való kötődésük miatt tartottak házkutatást két informatikusnál. Az összeállítás szerint a két férfi ellen azért kezdődött eljárás, mert éppen egy olyan akciót próbáltak megakadályozni, amelyet valakik a Tisza Párt informatikai rendszere ellen indítottak, a cikkből az a kép rajzolódott ki, hogy a rendőrséget felhasználva politikai üldözés áldozata lett a két informatikus.
A Direkt36 állításait a hatóságok cáfolták, Szabó Bence nyomozót kollégái árulónak tartják és az ügyészség büntetőeljárás folytat vele szemben.
Kedd délután már arról szóltak a hírek, hogy
a két informatikus külföldi titkosszolgálatokkal működött együtt: ukránok képeztek ki őket és az ukrán nagykövetségen keresztül tartották velük a kapcsolatot.
A Direkt36 cikkének szerzői ezután szerdán a Telexen jelentettek meg egy hosszú videóinterjút Szabó Bencével, aki a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának nyomozója volt. A férfit időközben a Központi Nyomozó Főügyészségen gyanúsítottként hallgattak ki hivatali visszaélés miatt. A gyanú szerint ugyanis Szabó nyomozati iratok másolatát átadta a Direkt36-nak.
Szabó védője pedig nem más, mint az a Laczó Adrienn, aki az ukrán aranykonvojbotrány gyanúsítottjait is képviseli.
A Magyar Nemzet felhívta arra a figyelmet, Laczó nyilvánvalóan nem véletlenül tűnik fel már a második Tisza Párthoz köthető ukrán érintettségű ügyben, a volt bíró ugyanis több szálon is kapcsolódik Magyar Péterékhez. A sajtóban korábban is megjelent, hogy rendszeresen egyeztetett Tarr Zoltánnal, a Tisza alelnökével a párt „igazságügyi helyreállítási tervéről”. Laczó Adrienn egy korábbi Facebook bejegyzésében azt írta: „Tény, hogy határozott meggyőződésem szerint Magyarországnak égető szüksége van az új rendszerváltásra, és jelenleg ennek egyetlen letéteményesét – többmilliomod-magammal együtt – a Tisza Pártban látom”.
A lap arra is rámutatott, hogy Laczó Adriennt a közelmúltban sokszor úgy mutatták be, mint a Fővárosi Törvényszék lemondott, kiugrott bíróját. Sajtóinformációk szerint Laczó még bíróként súlyos szakmai hibát követett el egy nagyszabású eljárásban, a Prisztás-ügyben: mint írták,
minden alap nélkül kiengedett egy korábban elítélt bérgyilkost.
Ráadásul nem is akárkinek, hanem a ’90-es évek rettegett bűnözőjének, Portik Tamásnak a kivégzőembere került ki Laczó döntése nyomán a rácsok mögül.
Nyitókép: Képernyőfotó