Portik Tamástól az ukrán maffiáig: tiszás ügyvéd védi a hivatali visszaéléssel meggyanúsított volt rendőrtisztet is

Az ukrán aranykonvojban érintett bank után a szintén ukrán hátterű kémügy kapcsán hivatali visszaéléssel meggyanúsított volt rendőrtisztet is az a Laczó Adrienn képviseli, aki nem is titkolja, hogy a Tisza Párt szimpatizánsa. A bíróként korábban nagyot hibázó jogász a Tisza igazságügyi reformjának kidolgozásában is szerepet vállalt – hívta fel a figyelmet Magyar Nemzet.

Mint ismert, a Direkt36 baloldali portál kedd reggel tett közzé egy hosszú – feltételezhetően Szabó Bence volt rendőrszázados információin is alapuló cikket –, amelyben lényegében azt állították, hogy a magyar szolgálatok nyomására a rendőrök a Tisza Párthoz való kötődésük miatt tartottak házkutatást két informatikusnál. Az összeállítás szerint a két férfi ellen azért kezdődött eljárás, mert éppen egy olyan akciót próbáltak megakadályozni, amelyet valakik a Tisza Párt informatikai rendszere ellen indítottak, a cikkből az a kép rajzolódott ki, hogy a rendőrséget felhasználva politikai üldözés áldozata lett a két informatikus.