Zelenszkijjék nem félnek átlépni a határokat: otthon csapnak le a katonai vezetőkre

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) emberei az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése óta mind Moszkva, mind pedig nyugati elemzők szerint több magas rangú orosz katonai vezetőt és katonai struktúrához kötődő vezetőt célba vettek vagy sikerrel meggyilkoltak bizonyos támadások során. Ezek az incidensek fokozott figyelmet kaptak, mert a konfliktus rejtett, színfalak mögötti arcára világítanak rá.

Stanislav Rzhitsky tengeralattjáró-parancsnok

Stanislav Rzhitsky volt orosz tengeralattjáró-parancsnokot 2023 júliusában lőtték le Krasznodar városában, miközben szokásos reggeli futását végezte egy parkban; a támadó több lövéssel végzett vele, majd elmenekült. Rzhitsky korábban a Krasznodar nevű tengeralattjáró parancsnoka volt, amely az orosz–ukrán háború során részt vett Ukrajna elleni rakétatámadásokban, ezért Kijev háborús bűnösként tartotta számon. Ukrán források később burkoltan elismerték, hogy a merénylet az SZBU célzott akciója volt, Moszkva pedig terrorcselekményként értékelte az esetet.