02. 06.
péntek
Zelenszkijt orosz béke merénylet tábornok

Az orosz tábornok elleni merénylettel akarták kisiklatni a békét Zelenszkijék – Lavrov keményen odaszólt

2026. február 06. 19:05

A 64 éves tábornokot súlyos állapotban szállították kórházba.

2026. február 06. 19:05
null

Ismeretlen fegyveres tüzet nyitott az orosz katonai hírszerzés (GRU) helyettes vezetőjére egy moszkvai lakóházban péntek reggel – közölte a moszkvai ügyészi hivatal.

A tájékoztatás szerint Vlagyimir Alekszejev vezérőrnagyra több lövést adott le egy ismeretlen támadó lakóhelyén, majd a lövöldözést követően elmenekült a helyszínről. A 64 éves tábornokot súlyos állapotban szállították kórházba. Az illetékes hatóságok merényletkísérlet és fegyverkereskedelem címén vizsgálatot indítottak. A hivatalos közlés nem tért ki arra, hogyan jutott be az elkövető az épületbe, illetve hogy Alekszejev rendelkezett-e személyi védelemmel.

A Kommerszant című orosz lap rendvédelmi forrásokra hivatkozva közölte: a támadó akkor csapott le áldozatára, amikor az elhagyta a lakását, hogy munkába induljon. Dulakodás alakult ki közöttük, amelynek során a tábornok a karján, a lábán és a mellkasán szenvedett lőtt sérüléseket.

Az orosz elnöki hivatal közlése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnököt is tájékoztatták az esetről, a titkosszolgálatok vizsgálódnak. Dmitrij Peszkov szóvivő kiemelte: 

háborús körülmények között a katonai vezetők és magas beosztású szakemberek fokozott kockázatnak vannak kitéve, biztonságuk szavatolása azonban nem a Kreml, hanem a különleges személyvédelmi szolgálatok feladata.

Az eset újabb kérdéseket vetett fel a vezető katonai tisztségviselők védelmével kapcsolatban. Az orosz sajtó és a közösségi média beszámolói szerint kommentelők és háborús bloggerek is a biztonsági hiányosságokat firtatták. Egy szomszéd szerint a ház biztonsági kamerái működtek, cáfolva a híresztelést, miszerint a támadó futárnak álcázva jutott volna be az épületbe.

A tábornok munkáját Vlagyimir Putyin orosz elnök "Oroszország hőse" kitüntetéssel ismerte el. Az Egyesült Államok szankciós listára helyezte a 2016-os amerikai elnökválasztásba történt beavatkozás miatt, az Európai Unió pedig a Szkripal-ügy kapcsán rendelt el korlátozó intézkedéseket vele szemben.

Szergej Lavrov külügyminiszter Ukrajnát tette felelőssé a merényletkísérletért, amely szerinte a béketárgyalások aláásását szolgálta. Az ukrajnai háború kirobbanása óta Oroszországban több magas rangú katonai tisztségviselő lett merénylet áldozata. Moszkva ezekkel a támadásokkal Kijevet vádolta, egyes esetekben az ukrán katonai hírszerzés el is ismerte felelősségét. Legutóbb Fanyil Szarvarov altábornagyot, az orosz fegyveres erők operatív felkészítésért felelős vezetőjét ölték meg robbantásos merényletben. A tábornok gépkocsija alatt pokolgép robbant Moszkva déli részén.

Alekszejev korábban az orosz védelmi minisztérium és a Wagner csoport közötti kapcsolattartásért is felelt. A Wagner csoport vezetője, Jevgenyij Prigozsin 2023 júniusában lázadást indított az orosz katonai vezetés ellen, két hónappal később életét vesztette egy repülőgép-szerencsétlenségben.

(MTI)

Nyitókép: Vlagyimir Alekszejev tábornok, a GRU helyettes vezetője (Fotó: Facebook)

***

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyzoltan-2
2026. február 06. 19:32
"Az orosz tábornok elleni merénylettel akarták kisiklatni a békét Zelenszkijék" Nincs itt semmiféle kisiklatás! A zsidóság, Ukrajnán keresztül elkövetett háborúját, az égvilágon semmi sem veszélyezteti, fenyegeti! A békét meddően kergető Trump, még arra sem képes, hogy Amerika döntő háborús támogatását leállítsa..! Sajnos! Ez jó esélyt biztosít a zsidóságnak világháborújukhoz...
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. február 06. 19:11
Vagy Putyin kinyíratja a tábornokát és az ukránokra keni. Az orosz történelemben nem újdonság.
Válasz erre
0
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!