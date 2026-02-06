Az orosz tábornok elleni merénylettel akarták kisiklatni a békét Zelenszkijék – Lavrov keményen odaszólt

Az orosz elnöki hivatal közlése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnököt is tájékoztatták az esetről, a titkosszolgálatok vizsgálódnak. Dmitrij Peszkov szóvivő kiemelte:

háborús körülmények között a katonai vezetők és magas beosztású szakemberek fokozott kockázatnak vannak kitéve, biztonságuk szavatolása azonban nem a Kreml, hanem a különleges személyvédelmi szolgálatok feladata.

Az eset újabb kérdéseket vetett fel a vezető katonai tisztségviselők védelmével kapcsolatban. Az orosz sajtó és a közösségi média beszámolói szerint kommentelők és háborús bloggerek is a biztonsági hiányosságokat firtatták. Egy szomszéd szerint a ház biztonsági kamerái működtek, cáfolva a híresztelést, miszerint a támadó futárnak álcázva jutott volna be az épületbe.

A tábornok munkáját Vlagyimir Putyin orosz elnök "Oroszország hőse" kitüntetéssel ismerte el. Az Egyesült Államok szankciós listára helyezte a 2016-os amerikai elnökválasztásba történt beavatkozás miatt, az Európai Unió pedig a Szkripal-ügy kapcsán rendelt el korlátozó intézkedéseket vele szemben.

Szergej Lavrov külügyminiszter Ukrajnát tette felelőssé a merényletkísérletért, amely szerinte a béketárgyalások aláásását szolgálta. Az ukrajnai háború kirobbanása óta Oroszországban több magas rangú katonai tisztségviselő lett merénylet áldozata. Moszkva ezekkel a támadásokkal Kijevet vádolta, egyes esetekben az ukrán katonai hírszerzés el is ismerte felelősségét. Legutóbb Fanyil Szarvarov altábornagyot, az orosz fegyveres erők operatív felkészítésért felelős vezetőjét ölték meg robbantásos merényletben. A tábornok gépkocsija alatt pokolgép robbant Moszkva déli részén.