Döbbenetes leleplezés: az amerikai hírszerzés szerint Ukrajna amerikai pénzből készült megtámogatni Joe Biden újraválasztását
Lehullt a lepel egy gondosan felépített pénzügyi manőverről.
Miközben az amerikai adófizetők dollármilliárdjait „a demokrácia védelmének” jelszavával öntik Ukrajnába, egy frissen kiszivárgott hírszerzési dokumentum a modern kor egyik legnagyobb politikai korrupciós botrányát vetíti előre.
A gyanú szerint az amerikai segélyek nem a frontra, hanem a Demokrata Párt kampánykasszájába vándorolhattak vissza. Ez nem csupán pénzügyi visszaélés: ez a nemzeti szuverenitás elleni frontális támadás.
Hosszú ideig összeesküvés-elméletnek bélyegezte a mainstream liberális média azokat a hangokat, amely a Washington és Kijev közötti gyanús pénzmozgásokra figyelmeztettek. Most azonban a valóság – ahogy az lenni szokott – utolérte a propagandát. A feloldott titkosítású amerikai hírszerzési jelentés olyan hálózatot vázol fel, amely láttán még a legtapasztaltabb oknyomozók is megdöbbennek.
Lehullt a lepel egy gondosan felépített pénzügyi manőverről.
A jelentés szerint 2022-ben az amerikai titkosszolgálatok olyan kommunikációt füleltek le ukrán kormányzati körökben,
amely egy precízen kidolgozott, több száz millió dolláros pénzmosási konstrukcióról szólt.
A terv lényege a körmönfont egyszerűség: az amerikai kormányzat az USAID-en keresztül hatalmas összegeket különített el ukrajnai tiszta energia projektekre és infrastruktúra-fejlesztésre.
A bökkenő csak az, hogy a lehallgatott ukrán tisztviselők szerint ezek a projektek csupán paravánként szolgáltak. A stratégia értelmében a források mintegy 90 százalékát amerikai alvállalkozókon és bonyolult céghálókon keresztül visszacsatornázták volna az Egyesült Államokba – méghozzá közvetlenül Joe Biden 2024-es újraválasztási kampányának finanszírozására és a Demokrata Nemzeti Bizottság (DNC) számláira.
A módszer arcátlansága döbbenetes: a projektet úgy tervezték meg, hogy az elején legitim beruházásnak tűnjön, majd miután a pénzeket elköltötték, a projektet egyszerűen szükségtelennek minősítették volna.
Mire a hatóságok feleszmélnének, az amerikai adófizetők pénze már régen a Demokrata Párt kampánygépezetét olajozná.
Ez az ügy rávilágít a globális liberális elit álszentségére. Miközben folyamatosan „külföldi beavatkozástól” féltik a választásokat, a jelentés szerint éppen ők azok, akik egy idegen állam korrupt struktúráit hívták segítségül saját hatalmuk átmentéséhez.
Ha a vádak beigazolódnak, az nem kevesebbet jelent, minthogy az amerikai elnökválasztási folyamatba egy idegen állam, Ukrajna, amerikai közpénzből avatkozott be a regnáló hatalom érdekében.
Tulsi Gabbard, a nemzeti hírszerzés jelenlegi igazgatója – aki nem félt szembe menni a washingtoni mocsárral – már utasította is az érintett szerveket a vizsgálatra.
Kiderült ugyanis, hogy a Biden-adminisztráció alatt ezeket a súlyos jelzéseket egyszerűen a szőnyeg alá söpörték.
Nem történt nyomozás, nem kerestek felelősöket. A deep state védte a sajátjait.
A mostani botrány nem a semmiből pattant ki. Emlékezzünk Hunter Biden és az ukrán Burisma energiavállalat sötét ügyeire. Az elnök fia havi 50 ezer dollárt kapott egy olyan cégtől, amelyhez semmilyen szakértelme nem volt – maga is elismerte, hogy csak a vezetékneve miatt ült ott.
Most már látszik: ez nem egy elszigetelt eset volt, hanem egy hosszú évek óta tartó, rendszerszintű összefonódás kezdete.
Ukrajnában eközben Zelenszkij elnök környezete is recseg-ropog. Andrij Jermak, az elnöki hivatal korábbi mindenható ura körül elfogyott a levegő, miután a korrupcióellenes hatóságok házkutatást tartottak nála. Az ukrán energiaszektorban burjánzó bűnszervezetek leleplezése csak a jéghegy csúcsa. Úgy tűnik, Kijev nem a reformok, hanem a politikai üzletelés terepe lett a Biden-adminisztráció számára.
