Döbbenetes leleplezés: az amerikai hírszerzés szerint Ukrajna amerikai pénzből készült megtámogatni Joe Biden újraválasztását

Kiszivárgott: Andrij Jermak Ali Baba néven szerepelhet az ukrán háborús maffia lehallgatott anyagaiban
A botrány súlyos kérdéseket vet fel Zelenszkij legszűkebb körének szerepével kapcsolatban.
Egy frissen nyilvánosságra hozott hírszerzési jelentés új megvilágításba helyezheti a Washington és Kijev közötti kapcsolatokat. A dokumentum szerint Ukrajna vezető körei egy olyan konstrukción dolgoztak, amely amerikai közpénzek visszajuttatásával segíthette volna Joe Biden újraválasztási kampányát.
A Just The News által megszerzett és ismertetett, feloldott titkosítású hírszerzési jelentés szerint az amerikai titkosszolgálatok 2022-ben olyan kommunikációkat fogtak el, amelyek ukrán kormányzati szereplők között zajlottak, és egy kifejezetten érzékeny terv körvonalait rajzolták ki. A lehallgatások alapján egy több százmillió dolláros pénzügyi manőver lehetősége merült fel, amelynek végső célja az lett volna, hogy amerikai adófizetői pénzek egy része visszakerüljön Ukrajnából az Egyesült Államokba, mégpedig politikai célokra.
A dokumentumok szerint az érintett összegek eredetileg Ukrajna számára, tiszta energiával kapcsolatos beruházások finanszírozására lettek elkülönítve. A terv azonban azt célozta, hogy ezeknek a forrásoknak jelentős részét – a jelentés megfogalmazása szerint akár kilencven százalékát – végül Joe Biden 2024-es újraválasztási kampányának és a Demokrata Nemzeti Bizottságnak juttassák. A feloldott jelentés így fogalmaz:
Az ukrán kormány és meg nem nevezett amerikai kormányzati szereplők, a kijevi USAID-en keresztül, olyan tervet dolgoztak ki, amely több százmillió dollár amerikai adófizetői pénzt biztosított volna egy ukrajnai infrastrukturális projektre, amely fedősztoriként szolgált volna arra, hogy a források mintegy 90 százalékát a DNC-hez irányítsák Joe Biden újraválasztási kampányának finanszírozására.
A konstrukció egyik kulcseleme az volt, hogy a projekt kezdetben legitim beruházásként jelenjen meg, így biztosítva a finanszírozást. A jelentés szerint azonban már a tervezés szakaszában azzal számoltak, hogy a projektet később feleslegesnek minősítik. Addigra viszont a pénzek már el lettek volna költve vagy átirányítva, így azok visszaszerzése gyakorlatilag lehetetlenné vált volna. A dokumentum ezt így írja le:
Biztosak voltak abban, hogy a projekt kezdetben finanszírozást kap, még akkor is, ha később szükségtelennek minősítik. Addigra azonban a pénz már el lett volna költve, és lehetetlen lett volna visszafordítani vagy más célra felhasználni.
A pénzek mozgatását a jelentés szerint úgy tervezték, hogy amerikai alvállalkozókon keresztül történjen, ami tovább növelte volna az átláthatatlanságot. A történet egyik leginkább figyelemre méltó eleme nemcsak maga a feltételezett terv, hanem az is, hogy a jelek szerint nem történt érdemi kivizsgálás az ügyben. A Just The News beszámolója szerint Tulsi Gabbard, az amerikai nemzeti hírszerzés igazgatója csak nemrég szerzett tudomást a lehallgatásokról, és utasította az illetékes szerveket, hogy vizsgálják meg, valóban megvalósult-e a konstrukció, illetve indokolt-e büntetőeljárás kezdeményezése az FBI-nál.
A Gabbard vezette csapat ugyanakkor nem talált arra utaló bizonyítékot, hogy a Biden-adminisztráció idején érdemi, alapos vizsgálat indult volna az ügyben. A rendelkezésre álló információk alapján úgy tűnik, nem fordítottak kellő figyelmet egy ilyen súlyú, külföldi beavatkozás gyanúját felvető ügy kivizsgálására.
A tisztviselők azt is hangsúlyozták, hogy a lehallgatott kommunikációk nem köthetők orosz dezinformációs műveletekhez, ami tovább növeli az ügy súlyát.
A jelentés időzítése különösen érzékeny, hiszen Volodimir Zelenszkij kormányát az elmúlt időszakban több korrupciós ügy is érintette. A dokumentum kitér Andrij Jermak, az elnöki hivatal korábbi vezetőjének ügyére is, akinek lakásán házkutatást tartott a korrupcióellenes hatóság.
Az ukrán szervek egy magas szintű bűnszervezetet is lelepleztek az energiaszektorban, ami tovább erősítette az országot övező korrupciós aggályokat. Jermak ugyan együttműködéséről biztosította a hatóságokat, Zelenszkij pedig a belső erő és az átláthatóság fontosságáról beszélt, amikor bejelentette a lemondását.
A mostani fejlemények egy korábbi, sokat vitatott történetet is új megvilágításba helyezhetnek. A jelentés emlékeztet arra, hogy már évekkel ezelőtt is komoly viták övezték a Biden család és az ukrán Burisma energiavállalat kapcsolatát. Hunter Biden 2014-ben csatlakozott a cég igazgatótanácsához, és éveken át jelentős juttatásban részesült.
Később maga is elismerte, hogy vezetékneve szerepet játszhatott a kinevezésében: valószínűleg nem került volna a pozícióba, ha nem Bidennek hívják.
A republikánus politikusok szerint az ügyben felmerült annak gyanúja is, hogy az akkori alelnök, Joe Biden ukrajnai szerepvállalása és fia üzleti érdekeltségei között összefonódások lehettek. A demokraták ezt következetesen tagadták, és politikai támadásnak minősítették a vádakat. A most napvilágra került dokumentumok ugyan nem közvetlenül ehhez az ügyhöz kapcsolódnak, de ismét ráirányítják a figyelmet arra, milyen szoros és sokszor ellentmondásos kapcsolatok alakultak ki az amerikai politikai elit és Ukrajna között az elmúlt években.
A történet jelenlegi állása szerint a legfontosabb kérdés továbbra is nyitott: megvalósult-e valaha a terv, vagy csupán elképzelés maradt.
Az azonban már most látszik, hogy a lehallgatások tartalma önmagában is komoly politikai és nemzetbiztonsági aggályokat vet fel. Ha a jelentésben foglaltak akár részben is igaznak bizonyulnak, akkor nem pusztán pénzügyi visszaélésről, hanem egy szuverén állam választási folyamatába történő külföldi beavatkozásról lehet szó.
Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP