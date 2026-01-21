Elmentek otthonról: a franciák hadgyakorlatot akarnak tartani Grönlandon, hogy elijesszék Trumpot

Franciaország NATO-hadgyakorlatot szervezne Grönlandon, hogy demonstratív módon reagáljon Donald Trump amerikai elnök területszerzési fenyegetéseire. Párizs szerint a katonai jelenlét erősítése visszatarthatná Washingtont, de a szövetségen belül egyre többen inkább óvatos diplomáciát sürgetnek – írta az Euronews.

Trump kedden a Fehér Házban mindössze annyit mondott arra a kérdésre, meddig menne el Grönland megszerzéséért: