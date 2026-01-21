Elmentek otthonról: a franciák hadgyakorlatot akarnak tartani Grönlandon, hogy elijesszék Trumpot

Trump egyértelmű üzenetet küldött Davosból: mindenképp kell neki Grönland
Az amerikai elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is meghívta a találkozóra.
Alighanem egyedül maradnak a remek ötlettel.
Franciaország NATO-hadgyakorlatot szervezne Grönlandon, hogy demonstratív módon reagáljon Donald Trump amerikai elnök területszerzési fenyegetéseire. Párizs szerint a katonai jelenlét erősítése visszatarthatná Washingtont, de a szövetségen belül egyre többen inkább óvatos diplomáciát sürgetnek – írta az Euronews.
Trump kedden a Fehér Házban mindössze annyit mondott arra a kérdésre, meddig menne el Grönland megszerzéséért:
Majd kiderül.”
Ugyanakkor azt is állította, hogy a NATO-szövetségesekkel „meg fognak egyezni”, és a davosi Világgazdasági Fórumon több megbeszélést is tervez a témában.
A francia javaslat azonban nem aratott osztatlan sikert. A NATO főtitkára, Mark Rutte Davosban úgy fogalmazott: a kialakult feszültségeket nem katonai demonstrációval, hanem „megfontolt diplomáciával” kell kezelni. Szerinte a jelenlegi helyzet érzékeny, ezért minden lépést óvatosan kell megtenni.
Trump a hétvégén újabb vámokkal fenyegette meg azokat az európai országokat – köztük Nagy-Britanniát, Franciaországot és Németországot –, amelyek katonákat küldtek Grönlandra „szolidaritásból”.
„Örülhetünk Donald Trumpnak” – jelentette ki Mark Rutte.
Kijelentette:
az Európai Uniónak „nagy szüksége van” a korábban kötött amerikai–uniós megállapodásra – aminek tárgyalását az Európai Parlament épp az elnök davosi beszéde után függesztette fel –, ezért végül engedniük kell.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Davosban kemény hangot ütött meg:
szerinte az EU válasza Trump gazdasági zsarolására „határozott, egységes és arányos” lesz.
A Bizottság elnöke elbüszkélkedett az ukránoknak adott 90 milliárdos köcsönnel is.
Ez éles váltás ahhoz képest, hogy Trump hivatalba lépése óta több európai vezető inkább a konfliktuskerülő, engedékeny stratégiát választotta.
Trump azt állítja, az Egyesült Államoknak Grönlandra azért van szüksége, hogy elrettentse Kínát és Oroszországot. Az azonban, hogy az elnök szerint csak az amerikai tulajdonlás elfogadható megoldás, egyre inkább próbára teszi Európa türelmét, és a francia hadgyakorlat-ötlet inkább tűnik kétségbeesett gesztusnak, mint valódi, közös NATO-stratégiának.
Az Európai Parlament azonnal befagyasztotta az amerikai–uniós kereskedelmi megállapodás tárgyalását.
***
Fotó: Philippe Magoni / POOL / AFP