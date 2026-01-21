Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 22.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
Grönland NATO Ursula von der Leyen Emmanuel Macron Franciaország Donald Trump vám Mark Rutte Európai Unió Egyesült Államok

Elmentek otthonról: a franciák hadgyakorlatot akarnak tartani Grönlandon, hogy elijesszék Trumpot

2026. január 21. 17:55

Alighanem egyedül maradnak a remek ötlettel.

2026. január 21. 17:55
null

Franciaország NATO-hadgyakorlatot szervezne Grönlandon, hogy demonstratív módon reagáljon Donald Trump amerikai elnök területszerzési fenyegetéseire. Párizs szerint a katonai jelenlét erősítése visszatarthatná Washingtont, de a szövetségen belül egyre többen inkább óvatos diplomáciát sürgetnek – írta az Euronews.

Trump kedden a Fehér Házban mindössze annyit mondott arra a kérdésre, meddig menne el Grönland megszerzéséért:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését
Tovább a cikkhezchevron

Majd kiderül.”

Ugyanakkor azt is állította, hogy a NATO-szövetségesekkel „meg fognak egyezni”, és a davosi Világgazdasági Fórumon több megbeszélést is tervez a témában.

Ezt is ajánljuk a témában

A francia javaslat azonban nem aratott osztatlan sikert. A NATO főtitkára, Mark Rutte Davosban úgy fogalmazott: a kialakult feszültségeket nem katonai demonstrációval, hanem „megfontolt diplomáciával” kell kezelni. Szerinte a jelenlegi helyzet érzékeny, ezért minden lépést óvatosan kell megtenni.

Trump a hétvégén újabb vámokkal fenyegette meg azokat az európai országokat – köztük Nagy-Britanniát, Franciaországot és Németországot –, amelyek katonákat küldtek Grönlandra „szolidaritásból”.

Ezt is ajánljuk a témában

Kijelentette:

az Európai Uniónak „nagy szüksége van” a korábban kötött amerikai–uniós megállapodásra – aminek tárgyalását az Európai Parlament épp az elnök davosi beszéde után függesztette fel –, ezért végül engedniük kell.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Davosban kemény hangot ütött meg:

szerinte az EU válasza Trump gazdasági zsarolására „határozott, egységes és arányos” lesz.

Ezt is ajánljuk a témában

Ez éles váltás ahhoz képest, hogy Trump hivatalba lépése óta több európai vezető inkább a konfliktuskerülő, engedékeny stratégiát választotta.

Trump azt állítja, az Egyesült Államoknak Grönlandra azért van szüksége, hogy elrettentse Kínát és Oroszországot. Az azonban, hogy az elnök szerint csak az amerikai tulajdonlás elfogadható megoldás, egyre inkább próbára teszi Európa türelmét, és a francia hadgyakorlat-ötlet inkább tűnik kétségbeesett gesztusnak, mint valódi, közös NATO-stratégiának.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Philippe Magoni / POOL / AFP

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tippmann-M4-223
2026. január 22. 07:56
A nagy harcos franciák....................................Hány hét kellet anno ahhoz, hogy a nyugati offenzíva kezdetétől számítva Hitler Párizs utcáin sétáljon?................................ Na ezzel nem Hitlert kívánom éltetni, de kb hány óra kellene ahhoz, hogy úszva menjenek hazáig ha Grönland partjainál négy amerikai anyahajó megjelenne a teljes kiséretével.............................................................
Válasz erre
1
0
polárüveg
2026. január 21. 23:55
Monsieur Macron, óvatosan, mert tudja, 200! Trumptól!
Válasz erre
0
0
simakutya
2026. január 21. 21:58
Franciák csak Afrikában sikeresek ahol kövekkel és botokkal felfegyverkezett kiképzetlen a gyarmati elnyomás miatt lázadó feketék ellen kellett harcolniuk
Válasz erre
1
0
hexahelicene
2026. január 21. 19:57
NATO katonai erő: USA: 70% Összes többi: 30%
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!