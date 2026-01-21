Pánik lett úrrá Brüsszelen Trump davosi beszéde után

Trump egyértelmű üzenetet küldött Davosból: mindenképp kell neki Grönland
Az amerikai elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is meghívta a találkozóra.
Az Európai Parlament azonnal befagyasztotta az amerikai–uniós kereskedelmi megállapodás tárgyalását.
Felfüggesztette az Egyesült Államokkal kötendő kereskedelmi megállapodás tárgyalását az Európai Parlament, miután Donald Trump Grönland megszerzéséről beszélt Davosban, és vámokat helyezett kilátásba azokkal az európai országokkal szemben, amelyek nem támogatják tervét – számolt be a Reuters.
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is meghívta a találkozóra.
Az Európai Parlament eddig olyan jogszabályokról tárgyalt, amelyek jelentősen csökkentették volna az amerikai termékek uniós vámjait. Ezek a lépések a 2025. július végén, a skóciai Turnberryben kötött amerikai–uniós politikai megállapodás részét képezték.
A csomag részét képezte volna az is, hogy bizonyos termékeknél továbbra is nulla maradjon a vám.
A megállapodást azonban már eddig is sok képviselő és szakértő aránytalannak és előnytelennek tartotta:
az EU a legtöbb vámját leépítené, miközben az Egyesült Államok egy általános, 15 százalékos vámszintet tartana fenn.
Ennek ellenére a parlament korábban hajlandónak mutatkozott az elfogadására, ha bekerül egy 18 hónapos „naplemente-klauzula”, illetve az amerikai import esetleges megugrását ellensúlyozó védőintézkedések.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Európai Unió vezetői aláírták a Trump által diktált megalázó kereskedelmi megállapodást, amelyben Európa mindent odaadott, míg semmit sem kapott cserébe. A háttérben zajló politikai manőverek és a mérlegelt hibák hosszú távú következményekkel járhatnak a kontinens számára.
A kereskedelmi bizottság január 26–27-én szavazott volna álláspontjáról, ezt azonban most elhalasztották. A testület elnöke, Bernd Lange szerdán azt mondta:
Trump új vámfenyegetései és Grönland körüli nyomásgyakorlása „megsértették a turnberryi megállapodás szellemét”, ezért az egyezményt határozatlan időre jegelik.
A döntés azonban újabb feszültséget szülhet Washingtonnal. Trump kormánya már jelezte: sem a szeszes italokra, sem az acélra nem ad vámkedvezményt addig, amíg a megállapodás nem lép életbe. Brüsszelben így egyre többen attól tartanak, hogy Trump következő lépése újabb büntetővámok bevezetése lesz Európával szemben.
Ezt is ajánljuk a témában
Tóth Máté energiajogászt kérdeztük az EU–USA kereskedelmi és vámszerződésről.
***
Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP