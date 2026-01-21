Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 22.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
Grönland egyezmény Donald Trump kereskedelem vám Európai Parlament Európai Unió Egyesült Államok

Pánik lett úrrá Brüsszelen Trump davosi beszéde után

2026. január 21. 17:08

Az Európai Parlament azonnal befagyasztotta az amerikai–uniós kereskedelmi megállapodás tárgyalását.

2026. január 21. 17:08
null

Felfüggesztette az Egyesült Államokkal kötendő kereskedelmi megállapodás tárgyalását az Európai Parlament, miután Donald Trump Grönland megszerzéséről beszélt Davosban, és vámokat helyezett kilátásba azokkal az európai országokkal szemben, amelyek nem támogatják tervét – számolt be a Reuters.

Ezt is ajánljuk a témában

Az Európai Parlament eddig olyan jogszabályokról tárgyalt, amelyek jelentősen csökkentették volna az amerikai termékek uniós vámjait. Ezek a lépések a 2025. július végén, a skóciai Turnberryben kötött amerikai–uniós politikai megállapodás részét képezték.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését
Tovább a cikkhezchevron

A csomag részét képezte volna az is, hogy bizonyos termékeknél továbbra is nulla maradjon a vám.

A megállapodást azonban már eddig is sok képviselő és szakértő aránytalannak és előnytelennek tartotta:

az EU a legtöbb vámját leépítené, miközben az Egyesült Államok egy általános, 15 százalékos vámszintet tartana fenn.

Ennek ellenére a parlament korábban hajlandónak mutatkozott az elfogadására, ha bekerül egy 18 hónapos „naplemente-klauzula”, illetve az amerikai import esetleges megugrását ellensúlyozó védőintézkedések.

Ezt is ajánljuk a témában

A kereskedelmi bizottság január 26–27-én szavazott volna álláspontjáról, ezt azonban most elhalasztották. A testület elnöke, Bernd Lange szerdán azt mondta:

Trump új vámfenyegetései és Grönland körüli nyomásgyakorlása „megsértették a turnberryi megállapodás szellemét”, ezért az egyezményt határozatlan időre jegelik.

A döntés azonban újabb feszültséget szülhet Washingtonnal. Trump kormánya már jelezte: sem a szeszes italokra, sem az acélra nem ad vámkedvezményt addig, amíg a megállapodás nem lép életbe. Brüsszelben így egyre többen attól tartanak, hogy Trump következő lépése újabb büntetővámok bevezetése lesz Európával szemben.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

Összesen 87 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
patikus-3
•••
2026. január 22. 04:15 Szerkesztve
Nem pánik van, hanem bazuka. Trump csak magának köszönheti. Oszt hiába nyammog utána Donald, hogy „kibaznak velem a bazukák…” csak röhögni fog rajta mindenki. Nem lesz együttérzés. Ha egyszer a bazuka beindul, nem lehet leállítani. Gyöngébbek kedvéért: bazuka = kényszerítés-ellenes intézkedés-csomag a kereskedelem és bankpolitika területén. A bazuka célja, hogy megtorolja az unfair, gazságon alapuló vámpolitikát és egyéb kényszerítéseket, amiket Trump alkalmaz Európa ellen.
Válasz erre
0
0
Bastyaelvtars
2026. január 22. 00:14
Nem, nem lett pánik. Sőt.... El kell olvasni a nyugat európai média reakcióját. (Ezt nem fogja senki a mandinerben megtalalni) Vagy ha mégis, azt mandineres narrativaval tolmácsolva. Arra nagyon vigyaznak hogy a birka ne találkozzon az eredeti cikkekkel....
Válasz erre
0
2
figyelő4322
2026. január 21. 22:11
Dixtroy 2026. január 21. 14:57 "figyelő4322 2026. január 21. 20:22 "Le kellene már számolni ezzel a romantikus marhasággal, hogy mi védtük a nyugatot." Dude, a marhaság inkább az, hogy NEM VÉDTÜK a nyugatot. Nagyon is védtük, és azok az őseink ezt tudták is. Sőt, akkoriban még a nyugatiak is tudták, hála főleg a katolikus keresztény, és később a református keresztyén denominációknak is. Mit gondolsz, miért rendelte el a pápa a déli harangszót HUNYADI győzelme után? Mit gondolsz, miért fizettek nagy pénzeket a holland reformátusok azoknak a muszliknak, akik elraboltak erdélyi keresztényeket? Te pont azzal akarsz leszámolni a magyar történelemből, amire büszkék lehetünk? A legutóbbi időkig a nyugatiak is büszkék voltak a keresztény hagyományaikra, kultúrájukra. Amióta ezt feladták, haldokolnak mint nemzetek és kultúrák! 1-2 generáción belül lényegében halottak lesznek mint kultúrnemzetek, de legalább imádhatják Allahot! Ne kövessük a'merjünk kicsik lenni' neobolsi ideológiát.
Válasz erre
2
0
nempolitizalok-0
•••
2026. január 21. 22:05 Szerkesztve
Az természetes, hogy Trumpot támogatom és nem ezt a szánalmas, tolvaj eurocsürhét. Vihetné norvégiát és svédországot is.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!