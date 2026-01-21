Pánik lett úrrá Brüsszelen Trump davosi beszéde után

A megállapodást azonban már eddig is sok képviselő és szakértő aránytalannak és előnytelennek tartotta:

az EU a legtöbb vámját leépítené, miközben az Egyesült Államok egy általános, 15 százalékos vámszintet tartana fenn.

Ennek ellenére a parlament korábban hajlandónak mutatkozott az elfogadására, ha bekerül egy 18 hónapos „naplemente-klauzula”, illetve az amerikai import esetleges megugrását ellensúlyozó védőintézkedések.