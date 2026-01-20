Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
davos von der leyen világgazdasági fórum védelem európa

Von der Leyen csak nem adja fel, Davosban leszögezte: Európa mindig Ukrajna mellet fog állni!

2026. január 20. 13:35

A Bizottság elnöke elbüszkélkedett az ukránoknak adott 90 milliárdos köcsönnel is.

2026. január 20. 13:35
null

„Ukrajnának erős pozícióban kell lennie. Ezért döntöttünk úgy, hogy 90 milliárd eurós hitelt nyújtunk Ukrajnának 2026-ra és 2027-re. Ezzel a támogatással biztosítjuk, hogy Ukrajna megerősíthesse védelmét a harctéren; megerősíthesse védelmi képességeit; fenntarthassa az alapvető szolgáltatásokat” jelentette ki Ursula von der Leye a davosi Világgazdasági Fórumon, ahol a héten összegyűlnek a világ vezetői. 

Bár a hírek szerint az idei fórumon már egyre kisebb az érdeklődés Ukrajna iránt, de Von der Leyen a beszédében kitért a háborús kölcsönre, amit decemberben szavaztak meg a tagok, miután Belgium nem engedte, hogy hozzányúljanak a lefagyasztott orosz vagyonhoz, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

A Bizottság elnöke kijelentette: 

a kölcsön „megerősíti Európa rendíthetetlen elkötelezettségét Ukrajna biztonsága, védelme és európai jövője iránt.”

Von der Leyen kijelentette, hogy továbbra is fenntartják a jogot a befagyasztott orosz pénzek felhasználását. 

„Ez éles figyelmeztetésként kell szolgáljon Oroszország számára. És üzenetként a világ számára: Európa mindig Ukrajna mellett áll”

 – jelentette ki Ursula von der Leyen. 

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
auditorium
2026. január 20. 20:00
Eltökélt nő. Ha tényleg ő szülte mind a hét gyereket, miközben orvosit végzett, de nem praktizált, viszont tanult egy kis közgazdaságtant és jól megtanult angolul, majd politikai karriert kezdett. Először családügyi miniszter lett - már a nagy családja miatt is , majd Németo. hadügyminisztereként tartotta sakkban a világ hadügyminisztereit. Most pedig "életünket és vérünket" Ukrajnáért áll ki mások számlájára. Az övé valószinűleg nem fog csökkenni. Rejtély, hogyan tudja a nagy családját ellátni ilyen felelősségteljes pozició mellett.
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2026. január 20. 16:58
"Von der Leyen csak nem adja fel, Davosban leszögezte: Európa mindig Ukrajna mellet fog állni!.." Nincs egy négy általánost abszolvált takarító néni a szerkesztőségben?
Válasz erre
3
0
Ergit
2026. január 20. 16:28
Szavak, szavak... Parole, parole....
Válasz erre
0
0
blf2
2026. január 20. 16:11
az eu ebben a formában egy éven belül erős bomlásnak fog indulni
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!