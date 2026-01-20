Von der Leyen csak nem adja fel, Davosban leszögezte: Európa mindig Ukrajna mellet fog állni!

„Ukrajnának erős pozícióban kell lennie. Ezért döntöttünk úgy, hogy 90 milliárd eurós hitelt nyújtunk Ukrajnának 2026-ra és 2027-re. Ezzel a támogatással biztosítjuk, hogy Ukrajna megerősíthesse védelmét a harctéren; megerősíthesse védelmi képességeit; fenntarthassa az alapvető szolgáltatásokat” – jelentette ki Ursula von der Leye a davosi Világgazdasági Fórumon, ahol a héten összegyűlnek a világ vezetői.

Bár a hírek szerint az idei fórumon már egyre kisebb az érdeklődés Ukrajna iránt, de Von der Leyen a beszédében kitért a háborús kölcsönre, amit decemberben szavaztak meg a tagok, miután Belgium nem engedte, hogy hozzányúljanak a lefagyasztott orosz vagyonhoz,