Megalázó helyzetben kapták rajta Magyar Pétert: Von der Leyen hatalma fontosabb, mint a magyar emberek megélhetése (VIDEÓ)

Köpni-nyelni nem tudott Magyar Péter Strasbourgban: úgy megijedt, hogy azonnal menekülőre fogta (VIDEÓ)
A gazdák számon kérték a Tisza Párt vezetőjén, miként kíván szavazni az Ursula von der Leyen ellen benyújtott bizalmatlansági szavazáson.
Magyar Péter strasbourgi tartózkodása során ellátogatott az európai gazdaszervezetek által a Mercosur-egyezmény ellen szervezett tüntetésre, amelyen magyar gazdák is részt vettek.
A demonstráción feszült hangulatú párbeszéd alakult ki Magyar Péter és a magyar tüntetők között. A gazdák számon kérték a Tisza Párt vezetőjén, miként kíván ő és pártja szavazni az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen benyújtott európai parlamenti bizalmatlansági indítvány kapcsán.
Szembesítették az igazsággal a magyar gazdák.
Egy felszólaló gazda azzal szembesítette Magyar Pétert, hogy álláspontja szerint a Tisza Párt valószínűség szerit nem támogatná Von der Leyen leváltását, miközben a demonstráció résztvevői éppen az uniós vezető agrárpolitikája ellen tiltakoznak. A tüntető az ellentmondásra is rámutatott, hangsúlyozva:
miközben a gazdák az Európai Bizottság elnöke ellen emelik fel a hangjukat, Magyar Péter jelenlétével és várható szavazatával szerinte inkább Von der Leyen mellett áll ki.
A szóváltás ironikus köszönetnyilvánítással zárult a gazdák részéről, amelyet követően Magyar Péter érdemi reagálás nélkül távozott a helyszínről.
