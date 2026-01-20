Megalázó helyzetben kapták rajta Magyar Pétert: Von der Leyen hatalma fontosabb, mint a magyar emberek megélhetése (VIDEÓ)

Magyar Péter strasbourgi tartózkodása során ellátogatott az európai gazdaszervezetek által a Mercosur-egyezmény ellen szervezett tüntetésre, amelyen magyar gazdák is részt vettek.

A demonstráción feszült hangulatú párbeszéd alakult ki Magyar Péter és a magyar tüntetők között. A gazdák számon kérték a Tisza Párt vezetőjén, miként kíván ő és pártja szavazni az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen benyújtott európai parlamenti bizalmatlansági indítvány kapcsán.