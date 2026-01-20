Ft
tisza párt magyar péter von der leyen bizalmatlansági szavazás

Megalázó helyzetben kapták rajta Magyar Pétert: Von der Leyen hatalma fontosabb, mint a magyar emberek megélhetése (VIDEÓ)

2026. január 20. 12:26

A gazdák számon kérték a Tisza Párt vezetőjén, miként kíván szavazni az Ursula von der Leyen ellen benyújtott bizalmatlansági szavazáson.

2026. január 20. 12:26
null

Magyar Péter strasbourgi tartózkodása során ellátogatott az európai gazdaszervezetek által a Mercosur-egyezmény ellen szervezett tüntetésre, amelyen magyar gazdák is részt vettek.

A demonstráción feszült hangulatú párbeszéd alakult ki Magyar Péter és a magyar tüntetők között. A gazdák számon kérték a Tisza Párt vezetőjén, miként kíván ő és pártja szavazni az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen benyújtott európai parlamenti bizalmatlansági indítvány kapcsán.

Egy felszólaló gazda azzal szembesítette Magyar Pétert, hogy álláspontja szerint a Tisza Párt valószínűség szerit nem támogatná Von der Leyen leváltását, miközben a demonstráció résztvevői éppen az uniós vezető agrárpolitikája ellen tiltakoznak. A tüntető az ellentmondásra is rámutatott, hangsúlyozva: 

miközben a gazdák az Európai Bizottság elnöke ellen emelik fel a hangjukat, Magyar Péter jelenlétével és várható szavazatával szerinte inkább Von der Leyen mellett áll ki.

A szóváltás ironikus köszönetnyilvánítással zárult a gazdák részéről, amelyet követően Magyar Péter érdemi reagálás nélkül távozott a helyszínről.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

