Berlin fényében és árnyékában: így álltak a német kancellárok Magyarországhoz a rendszerváltástól napjainkig

A kétoldalú kapcsolatoknak az sem használt, hogy a németek az általuk dominált Európai Néppárton belül sem engedtek teret a magyar kormánypárt politikájának. A 2019-es felfüggesztés és a Fidesz 2021-es kilépése Berlin irányába is tovább hűtötte a viszonyt.

Az évtized végére a kétoldalú viszony egyfajta „kényszerszövetséggé” vált: politikailag fagyos, de gazdaságilag szoros. A Merkel-kormány tudatosan kerülte az éles szankcionálást a magyar jogállamisági ügyekben, mivel a német ipari érdekek – elsősorban a kancellár regnálása alatt megizmosodó magyarországi autóipari beruházások – védelme elsőbbséget élvezett.

Olaf Scholz: háború, szankciók és diplomáciai távolságtartás (2021–2025)

Angela Merkel 2021-es távozása után újabb szociáldemokrata politikus került a kormányrúdhoz, Olaf Scholz és a jogállamisági vita Magyarországgal pedig egy állandósult eleme lett a nemzetközi diplomáciai színtérnek. A Covid-járvány utóhatásai, az energiaválság és mindenekelőtt az orosz–ukrán háború teljesen új pályára állították a német külpolitikát, és ezzel együtt a Berlin–Budapest viszonyt is.

A két vezető gyökeresen eltérő álláspontot képviselt az Európai Tanácsban, elsősorban az Ukrajnának gyújtott támogatás és az esetleges uniós tagság, valamint az Oroszországot sújtó európai szankciók és az orosz energiahordozókról való leválás kérdésében. Ez az időszak a magyar szembenállás, és a franciákkal és olaszokkal kiegészült német nyomásgyakorlás, illetve folyamatos politikai szakítópróbák időszaka volt.

Olaf Scholz, a német politika kelet-európai csődje

Forrás: John MACDOUGALL / POOL / AFP

Az egyetlen politikai terület, ahol a magyar és a német fél viszonylag könnyen közös nevezőre jutott, az Ukrajnának nyújtott NATO-támogatás kérdése volt. Bár Budapest nem vett részt a fegyverszállításokban, de nem gördített akadályokat ezek elé. Ugyanakkor a svéd NATO-csatlakozás magyar blokkolása újabb konfliktust hozott a két ország viszonyában.

A diplomáciai hűvösséget jól illusztrálta, hogy 2022 után csak ritkán került sor Scholz és Orbán találkozóra. A német kancellár ugyanis kerülte a magyar kollégájával való hivatalos találkozásokat, az egyeztetések jellemzően uniós csúcstalálkozókon, a „partvonalon” zajlottak.

Friedrich Merz: új stílus, régi feszültségek (2024–)

Amikor 2024 elején Friedrich Merz vette át a kormányfői posztot, Berlinben és Budapesten is sokan remélték, hogy a német–magyar viszony új szakaszba léphet. Az üzleti világból érkezett jobboldali politikus ideológiailag közelebb állt Orbán Viktorhoz, mint elődje.

De hamar újabb megerősítést nyert, hogy a CDU és Magyarország kapcsolata már rég nem az, ami valaha volt.

Az új német kancellár gyorsan világossá tette, hogy a német külpolitika alapvonalai – különösen Ukrajna támogatása, az Oroszországgal szembeni uniós szankciók fenntartása és az orosz energiahordozókról való leválás kapcsán – nem változtak (ebben nagy szerepet játszott a szociáldemokratákkal fennálló koalíció is).

Friedrich Merz és Orbán Viktor

Forrás: Odd ANDERSEN / AFP

Merz az európai politikában is egyértelműen az uniós központosítási törekvései mellett tette le a garast, míg a NATO-n belül külön európai szövetséget igyekszik formálni Nagy-Britanniával és Franciaországgal, hogy ellensúlyozza Donald Trump amerikai elnök politikáját.