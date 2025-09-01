Ft
Soros kedvenc migrációs szakembere szerint „propaganda”, hogy Merkel megnyitotta a határokat

2025. szeptember 01. 20:55

Úgy látja: Orbán Viktor csak a saját gyengeségét kívánta ezzel elfedni.

2025. szeptember 01. 20:55
null

Propagandafogásnak tartja Soros egykori menekültügyi szakembere, Gerald Knaus, hogy a magyar kormányfő annak idején Angela Merkel német kancellárt tette felelőssé a 10 évvel ezelőtt kezdődött menekültválságért. Ez Knaus véleménycikkéből derül ki, amit az osztrák Profilnak írt.

Knaus azt írja: Orbán Viktornak 2015 nyarán „nem sikerült megállítania az embereket Magyarország határán”, nem talált „legális utat az irreguláris migráció megállítására”, ezért találta ki „hatalmas meséjét” arról, hogy Angela Merkel a hibás. Knaus szerint ez „propaganda”, Ausztria és Németország valójában csak az európai jogot tiszteletben tartva kerestek megoldást a migránsválságra, míg Orbán Viktor bevándorlásellenes módszereit az Európai Unió Bírósága később az európai joggal ellentétesnek találta.

Knaus ugyanakkor 2015-ben nem éppen az irreguláris bevándorlás megfékezésén dolgozott: ő vezette és azóta is ő vezeti a Nyílt Társadalom Alapítvánnyal szorosan együttműködő, Sorosék által finanszírozott Európai Stabilitási Kezdeményezés (ESI) nevű NGO-t, amely 2015 októberében kidolgozta az úgynevezett Merkel-terveta Szíriából érkező migránsok befogadására.

Knaus akkor azt javasolta: Németország fogadjon be egy évben 500 ezer szír migránst Törökországból „fair és rendezett” folyamat révén, „biztonságos szállítást” nyújtva, hogy a migránsok ne vágjanak neki az Égei-tengeren és a Nyugat-Balkánon át vezető veszélyes útnak. A Nyílt Társadalom Alapítvány korábbi munkatársa által megfogalmazott Merkel-terv első pontja gyanúsan egybecsengett a már 2015 szeptemberében megjelent Soros-tervvel, melynek első pontja úgy szólt: az Európai Uniónak „a belátható jövőben” évente legalább egymillió menedékkérőt kell befogadnia, őket évi 15 ezer euró segéllyel kell ellátnia, ezt pedig örök kötvények kibocsátásával kell finanszíroznia.

Knaus írását vezető helyen vették át és egyetértőleg idézték a magyarországi ellenzéki lapok.

Nyitókép forrása: John MACDOUGALL / AFP

 

