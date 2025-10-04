Ft
Ft
14°C
1°C
Ft
Ft
14°C
1°C
10. 04.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 04.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
exkancellár helmut kohl Németország Magyarország Angela Merkel

Angela Merkel: Nem veszik el a magyar kultúra attól, ha Magyarország befogad néhány menekültet

2025. október 04. 15:05

Budapesti könyvbemutatóján a Szabadság c. memoár témái mellett Magyarországról is sokat beszélt a korábbi német kancellár.

2025. október 04. 15:05
null
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

Szerda este a CEU Nádor utcai épületében mutatta be tavaly megjelent, magyar fordításban Szabadság címmel kapható emlékiratait Angela Merkel, Németország 2005-2021 közötti kancellárja. Beszélgetőpartnere a számos német várost és az Egyesült Államokat is magába foglaló könyvbemutató turné budapesti állomásán a 24.hu videós újságírója, Bánszegi Rebeka volt.

Angela Merkelt megérkezésekor a Nádor utcában füttykoncert és egy – feltehetőleg Magyarországra költözött németek által kifeszített – német nyelvű molinó fogadta „Merkel asszony, Ön Németország szégyene” felirattal,

ám ez az intermezzo különösebben nem szegte az exkancellár kedvét, a beszélgetés pontosan megkezdődött, s kezdetben ugyanazokat a könyvben szereplő témákat érintette, mint a turné összes többi állomásán. (A memoárról annak megjelenésekor, tavaly decemberben itt írtunk.) Merkel elmondta, milyen rosszul esett neki, hogy hogy keletnémet születése miatt „nem született, hanem tanult németnek és európainak” tartották, beszélt arról, hogy a 2005-ös választáson érezhető volt a női választókon is, hogy nem tudják, képes lehet-e egy nő Németország vezetésére, és elmondta a megszokott anekdotáit arról, hogy kezdetben a férfi politikusok gond nélkül átbeszéltek a feje felett az egyébként neki kikészített mikrofonba, vagy hogy az Európai Tanács csúcstalálkozóin szándékosan igyekezett előállítani olyan képeket, hogy a csoportfotón huszonhat fekete öltöny és egy piros blézer álljon. Azt is elmondta,

hogyan intézte el Helmut Kohl az 1991-es választás után, hogy az első össznémet kormányban megfelelő számú nő kapjon helyet:

a harmadik Kohl-kormány Rita Süssmuth, majd Ursula Lehr vezette gigantikus ifjúság-, család-, nő- és egészségügyi minisztériumát a negyedik Kohl-kormányban háromfelé darabolták, így lett belőle külön egészségügyi minisztérium, család- és idősügyi minisztérium, valamint nő- és ifjúságügyi minisztérium. Merkel ez utóbbit kapta, mert „fiatal voltam és keletnémet” – a családügyhöz Kohl nem engedte közel, mert ahhoz túl veszélyesnek ítélte, ráadásul Merkel elvált is volt. Az exkancellár emellett a megszokott módon védekezett, mikor Bánszegi rákérdezett Helmut Kohl elárulására: azt mondta, hogy az emlékezetes nyilatkozat, melyben a CDU párttámogatási botránya miatt élesen elítélte Kohlt, már Kohl leváltása után, 2000-ben történt, egyébként pedig nem csak kritizálta korábbi főnökét, de méltatta is történelmi eredményeit.

Ezt is ajánljuk a témában

A betanult kommunikációs paneljeiből csak igen nehezen kizökkenthető, legendásan fegyelmezett – és ezért gyakran unalmasan beszélő – Merkelből Bánszegi kezdetben néhány ponton tudott kihozni nem konzervben érkezett gondolatokat.

Szép és a közönség által tapssal-nevetéssel honorált emberi pillanatokat hozott például az a műsorvezetői trükk, hogy több alkalommal is Merkelt kérte meg arra, hogy válassza meg a beszélgetés négy fő témája, az NDK, a nők politikai szerepe, Vlagyimir Putyin és a migránsválság sorra kerülésének sorrendjét.

Vlagyimir Putyinról Merkel elmondta: alapvetően nem lehetett bízni benne, de 2014-ig megtartotta, amiben megállapodtak. A Krím annexióját követően azonban Merkel úgy érezte, hogy Putyin nem az igazat mondta neki személyes megbeszéléseiken sem. Merkel megvédte azon döntését, hogy hagyta befejezni az Északi Áramlat 2 építkezését, mondván, hogy Ukrajna sem az orosz gáz európai importja ellen tiltakozott akkoriban, csak azt akarta, hogy tranzitország maradhasson. Az exkancellár elmondta azt is, hogy 

az amerikaiak ránk akarták testálni a drága LNG-jüket”,

miközben Németországban és Európában is mindenki olcsó orosz gázt akart. Arra a kérdésre, hogy ha Ukrajna NATO-csatlakozásával nem, akkor mivel lehetett volna elkerülni, hogy Putyin 2022 februárjában végül megtámadja Ukrajnát, azt válaszolta, amit a könyvben is ír: hogy konkrétan mivel lehetett volna Putyint a szándékától eltántorítani, azt nem tudja, de a covidnak és annak, hogy Putyin (és Hszi Csin-ping kínai elnök) a koronavírus-járvány alatt semmilyen nemzetközi fórumra nem mentek el, így nem lehetett velük szemtől szemben egyeztetni és új kompromisszumokat keresni, Merkel szerint nagyban hozzájárult a háború kitöréséhez.

Magyarország a beszélgetés végére hagyott migrációs téma kapcsán került szóba először érdemben. Merkel elmondta: alapvetően eltérő véleményük volt és van ma is a magyar miniszterelnökkel a menekültválságról, mert a német kancellár nem volt hajlandó vízágyúkkal megvédeni a határt. Orbánnak mindig azt mondta: jó dolog, hogy Magyarország védi a Szerbiával közös határát, s ehhez az EU-nak támogatást is kellene adnia, de azt nem mondhatja a magyar miniszterelnök, hogy Magyarországra egyetlen menekült sem jöhet.

„Ha Magyarország felvett volna néhány menekültet, attól nem veszett volna el a magyar kultúra és a magyar történelem” – fogalmazott.

Azt azonban hangsúlyozta, hogy ezen az alapvető véleménykülönbséggel terhelt témán túlmenően nagyon sok mindenben egyetértettek, Magyarország és Németország gazdaságilag szorosan kötődnek egymáshoz, „sok évig dolgoztunk együtt és tartottuk össze Európát”. Ezért ma is szívesen eljön egy kávéra, ha Orbán meghívja, helyes, hogy beszéljenek egymással, akkor is, ha a magyar miniszterelnökkel néha nem ért egyet, s „az egyet nem értési pontok száma inkább növekedett, mintsem hogy csökkent volna” az elmúlt években.

Merkel a közönség kérdéseire is két alkalommal adott magyar vonatkozású választ. A szabadidejének eltöltésére vonatkozó kérdésnél leszögezte, hogy szívesen főz, „magyar paprikával is nagyon szívesen”. A Brexit esetleges megakadályozhatóságára vonatkozó kérdést pedig némiképpen meglepő módon úgy válaszolta meg, hogy főleg Magyarországról beszélt: elmondta, hogy az Európai Néppártból való kilépésük után a brit konzervatívok 

néha játszottak a tűzzel, és remélem, hogy Magyarország nem játszik a tűzzel”.

Helyteleníti ugyanis, hogy szerinte a magyar kormány úgy tartja Brüsszelt minden rossz forrásának és tesz úgy, mintha az ott történtekhez semmi köze nem lenne, hogy közben Magyarország EU-tag. „Magyarországnak sem menne ilyen jól a dolga, ha sosem kapott volna EU-s pénzeket” – fogalmazott. Elismételte ugyanakkor fontos 2019-es mondatát, amivel sok álmatlan éjszakát okozott a kormányt folyamatosan az uniós pénzek ellopásával vádoló ellenzéknek: elmondta, hogy „a pénzekkel jól dolgoztak” Magyarországon.

A közönségkérdéseket és a vastapsot követően Merkel még egy viccelődő mondatot intézett – a magyar és német nyelven zajló, tolmácsolt beszélgetés nyelvi struktúráját felborítva – angolul a közönséghez: „Ez nem pártkongresszus! A pártkongresszusokon mindig méricskélték, milyen hosszú volt a taps.”

Nyitókép: AFP/Odd ANDERSEN

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemecsek-3
2025. október 04. 15:35
A nő vagy alattomos, vagy idióta, vagy mást néz annak. Semmi értelme nincs több tízmillió migriből néhányat befogadni. Egyáltalán mennyi lenne a néhány. Mi nála a kultura amit nem vesztenénk Arra pontosan elég, hogy éket verjen picit a szuverenitásba, hogy vitaalapot képezzen, hogy behozza a témát a kózbeszédbe, hogy bejöjjön az ő kulturájuk kérdése, oktatásuk kérdése, családegyesítés, vallásgyakorlas, magyarul a folyamatos csak egy pici aztán lesz belőlünk egy idwgen kúltura üldözöttje aki már hiába menekült, sehová nem tud menni
Válasz erre
0
0
helyrerakosgat
2025. október 04. 15:34
Majd azt mi eldöntjük, te aljas kontinensáruló.
Válasz erre
2
0
olvaso9
2025. október 04. 15:33
De igen: elveszik a saját kultúra, de mindenképp átalakul, ha jönnének a migránsok... Persze, nem ilyen egyszerű képlet... befogadtunk és befogadunk mi sokakat, és gazdagodott is ezzel a kultúránk, de a jelenben lakosságcseréről és megszállásról szól a történet, ezzel ne keverjük a kultúra sokszínűségét és a szolidaritást. Senki sem lépheti át saját árnyékát, Merkel is védi minden intézkedését és nem ismeri be tévedését. (Köszönet a tudósításért. Ilyen tényszerű írásokat remélek Mátyástól és a Mandinertől.)
Válasz erre
0
0
langyostiszasok
2025. október 04. 15:32
Arbeit macht frei.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!