Angela Merkel: Nem veszik el a magyar kultúra attól, ha Magyarország befogad néhány menekültet

Szerda este a CEU Nádor utcai épületében mutatta be tavaly megjelent, magyar fordításban Szabadság címmel kapható emlékiratait Angela Merkel, Németország 2005-2021 közötti kancellárja. Beszélgetőpartnere a számos német várost és az Egyesült Államokat is magába foglaló könyvbemutató turné budapesti állomásán a 24.hu videós újságírója, Bánszegi Rebeka volt.

Angela Merkelt megérkezésekor a Nádor utcában füttykoncert és egy – feltehetőleg Magyarországra költözött németek által kifeszített – német nyelvű molinó fogadta „Merkel asszony, Ön Németország szégyene” felirattal,

ám ez az intermezzo különösebben nem szegte az exkancellár kedvét, a beszélgetés pontosan megkezdődött, s kezdetben ugyanazokat a könyvben szereplő témákat érintette, mint a turné összes többi állomásán. (A memoárról annak megjelenésekor, tavaly decemberben itt írtunk.) Merkel elmondta, milyen rosszul esett neki, hogy hogy keletnémet születése miatt „nem született, hanem tanult németnek és európainak” tartották, beszélt arról, hogy a 2005-ös választáson érezhető volt a női választókon is, hogy nem tudják, képes lehet-e egy nő Németország vezetésére, és elmondta a megszokott anekdotáit arról, hogy kezdetben a férfi politikusok gond nélkül átbeszéltek a feje felett az egyébként neki kikészített mikrofonba, vagy hogy az Európai Tanács csúcstalálkozóin szándékosan igyekezett előállítani olyan képeket, hogy a csoportfotón huszonhat fekete öltöny és egy piros blézer álljon. Azt is elmondta,

hogyan intézte el Helmut Kohl az 1991-es választás után, hogy az első össznémet kormányban megfelelő számú nő kapjon helyet:

a harmadik Kohl-kormány Rita Süssmuth, majd Ursula Lehr vezette gigantikus ifjúság-, család-, nő- és egészségügyi minisztériumát a negyedik Kohl-kormányban háromfelé darabolták, így lett belőle külön egészségügyi minisztérium, család- és idősügyi minisztérium, valamint nő- és ifjúságügyi minisztérium. Merkel ez utóbbit kapta, mert „fiatal voltam és keletnémet” – a családügyhöz Kohl nem engedte közel, mert ahhoz túl veszélyesnek ítélte, ráadásul Merkel elvált is volt. Az exkancellár emellett a megszokott módon védekezett, mikor Bánszegi rákérdezett Helmut Kohl elárulására: azt mondta, hogy az emlékezetes nyilatkozat, melyben a CDU párttámogatási botránya miatt élesen elítélte Kohlt, már Kohl leváltása után, 2000-ben történt, egyébként pedig nem csak kritizálta korábbi főnökét, de méltatta is történelmi eredményeit.