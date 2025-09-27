Orbán Viktor bemutatta Magyarország egyik legszebb ékkövét!

Ezt kell tudni az új debreceni BMW-gyárról
Ez lesz az első üzem, ahol megkezdik a 6. generációs nagyfeszültségű akkumulátorok összeszerelését.
A 2 milliárd eurós zöldberuházást a magyar adórendszer tette lehetővé, ami „nem bünteti azt, aki többet akar dolgozni és többet akar keresni”.
„Debrecenben elindult a legújabb BMW-modell gyártása” – olvasható Orbán Viktor legújabb Facebook-posztjában.
A 2 milliárd eurós zöldberuházás, digitalizált, mesterséges intelligencián alapuló gyártás zéró károsanyag-kibocsátással jár majd és az új gyár csak elektromos modelleket állít majd elő.
Ezt is ajánljuk a témában
Ez lesz az első üzem, ahol megkezdik a 6. generációs nagyfeszültségű akkumulátorok összeszerelését.
Éveken át dolgoztunk azon, hogy Debrecent is felrakjuk az autógyártás térképére. Kellett hozzá a helyiek tehetsége, a befektetéseket ösztönző gazdasági környezet, és mindenekelőtt kellett hozzá Európa legjobb adórendszere”
– emelte ki posztjában a miniszterelnök, hozzátéve:
A mi adórendszerünk nem bünteti azt, aki többet akar dolgozni és többet akar keresni. A mi adórendszerünk nem fojtja meg a vállalatokat. A mi adórendszerünk támogatja a családokat.”
Orbán Viktor a Tisza Párt kiszivárgott megszorítócsomagjára utalva hangsúlyozta:
konspirál brüsszeli szalonokban,
az valójában „a XXI. századi, győztes Magyarország” jövőjét teszi kockára, „aminek egyik ékköve a világ legmodernebb BMW-gyára, Debrecenben”.
Ezt is ajánljuk a témában
Minden kiderült, most már nem változtathatnak a tényeken.
***
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor