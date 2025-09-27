Ft
Orbán Viktor bemutatta Magyarország egyik legszebb ékkövét!

2025. szeptember 27. 07:54

A 2 milliárd eurós zöldberuházást a magyar adórendszer tette lehetővé, ami „nem bünteti azt, aki többet akar dolgozni és többet akar keresni”.

2025. szeptember 27. 07:54
null

„Debrecenben elindult a legújabb BMW-modell gyártása” – olvasható Orbán Viktor legújabb Facebook-posztjában.

A 2 milliárd eurós zöldberuházás, digitalizált, mesterséges intelligencián alapuló gyártás zéró károsanyag-kibocsátással jár majd és az új gyár csak elektromos modelleket állít majd elő.

Éveken át dolgoztunk azon, hogy Debrecent is felrakjuk az autógyártás térképére. Kellett hozzá a helyiek tehetsége, a befektetéseket ösztönző gazdasági környezet, és mindenekelőtt kellett hozzá Európa legjobb adórendszere”

– emelte ki posztjában a miniszterelnök, hozzátéve:

A mi adórendszerünk nem bünteti azt, aki többet akar dolgozni és többet akar keresni. A mi adórendszerünk nem fojtja meg a vállalatokat. A mi adórendszerünk támogatja a családokat.”

Orbán Viktor a Tisza Párt kiszivárgott megszorítócsomagjára utalva hangsúlyozta:

  • aki többkulcsos, progresszív adóról,
  • társaságiadó-emelésről és
  • a családi adókedvezmények elvonásáról

konspirál brüsszeli szalonokban,

az valójában „a XXI. századi, győztes Magyarország” jövőjét teszi kockára, „aminek egyik ékköve a világ legmodernebb BMW-gyára, Debrecenben”.

***

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

