A nyugati bírálatokban kevés helyet kapott, de minket mégis az a kijelentése érint a leginkább, miszerint: »egyenesen abszurd elképzelés, hogy Orbán Viktor Putyin »trójai falova« lenne az Európai Unióban, Európa nem is dőlne be egy ilyen trükknek.« Nagyon megértően beszélt Orbán Viktorról, aki iránt volt bizalom benne és akivel lehetett kompromisszumokat kötni. Egyébként Putyinról is hasonlókat mondott. Nem tudjuk, hogy a hely szelleme ihlette meg, vagy komolyan gondolja, de nem véletlen, hogy a német sajtóban az interjú kapcsán már arról írnak, hogy teljesen diszkreditálja magát.

Ahogy a Szabadság című könyve, úgy ez az interjú is az apológiáról, önfelmentéséről szól, bántóan hiányzik belőle a kritikus önreflexió. Fájdalmas látni ezt a szellemi és morális leépülést róla, aki fénykorában Európa vezető politikusa és sokak reménysége volt. Voltak komoly érdemei, de mostanában egyre inkább a hibáira irányul a figyelem. A róla készült szobrot nem csak a kritikusok, de ő is serényen rombolja. Kár érte, mert így azt a teljesítményt és elismerést is hitelteleníti, ami korábban kétségtelenül megillette őt.”

Nyitókép: Angelos TZORTZINIS / AFP