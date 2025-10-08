Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Oroszország Angela Merkel Északi Áramlat

Nagyon kiakadt a Politico Merkelre a magyar útja miatt

2025. október 08. 08:55

Eleve nem tetszett nekik, hogy a volt német kancellár egy dologban nagyon egyetértett Donald Trumppal. Hát még hogy Merkel nem ismeri el felelősségét az orosz támadásban.

2025. október 08. 08:55
Merkel könyv

Ha nem lett volna Covid-járvány – mondta –, ha a kelet-európai vezetők nem utasították volna vissza egyszer sem a tárgyalásokat Vlagyimir Putyinnal, az orosz elnök talán nem rendelte volna el az inváziót – erről beszélt Angela Merkel Budapesten, és ezzel akasztotta ki eléggé a brüsszeli Politicót, amely a volt kancellárasszony kapcsán annak felelőtlenségéről, és felelősség-nem-vállalásáról ír. Az eseményről lapunk is részletesen beszámolt, csakúgy, mint a könyvről magáról.

Merkel könyve testközelből
Merkel könyve testközelből
Forrás: AFP/Odd ANDERSEN

A lap persze nem azon dohog, hogy Merkel beengedte a migránsokat Európába, amivel megvetette egy olyan kontinens alapjait, ahol a kölni szilveszteri erőszak vagy a karácsonyi vásárokon rendszeresen bekövetkező iszlamista terrortámadások már szinte a normál ügymenet részévé váltak. Nem.

Ezt is ajánljuk a témában

A Politico problémája az orosz-ukrán háború kapcsán képviselt különutas álláspontja Merkelnek, miszerint a háború elkerülhető lett volna. S hogy hát van képe ezt akkor mondani „amikor Európa azon küzd, hogyan álljon ellen Oroszország fokozódó agressziójának”. Vagyis szerintük mindez azt mutatja meg igazán, hogyan képes Németország részéről elhessegetni a vele szembeni – különösen kelet-európai – kritikákat, ahogyan korábban az orosz terjeszkedéssel kapcsolatos figyelmeztetéseiket is.

Merkelt figyelmeztették, hiába

Emlékeztetnek: a Moszkvának leginkább kitett országok vezetői azzal vádolják Merkelt, hogy szemet hunyt Putyin provokációi felett, miközben a gazdasági közeledés stratégiáját követte – ez azonban 2022-ben összeomlott, amikor az orosz tankok bevonultak Ukrajnába.

Ehhez képest, mint a lap megfogalmazza, Merkel teljesen híján volt e kérdésben az önkritikának, nem reflektált azokra a bírálatokra, amelyek az ő személyes kudarcának tartják, hogy 16 évnyi regnálása alatt a Putyinnal való kapcsolatokban történt, „ehelyett Merkel azt sugallta, hogy Putyint meg lehetett volna érteni, ha az európaiaknak egy kicsit több szerencséjük és elszántságuk lett volna”.

Ezt is ajánljuk a témában

„Vajon Putyin megtámadta volna Ukrajnát, ha nem lett volna a Covid?” – kérdezte Merkel, meg is válaszolva azt: „senki sem tudja biztosan”.

Ahogy szerinte az is hozzájárulhatott a háborúhoz, hogy egyes kelet-európai országok – nevezetesen a balti államok és Lengyelország – vonakodtak a Putyinnal való tárgyalásoktól 2021-ben, amikor 

  • Merkel és 
  • Emmanuel Macron francia elnök 

felvetette egy csúcstalálkozó lehetőségét az európai vezetők és az orosz elnök között.

Ezen számos ukránpárti uniós tisztviselő nagyon kiakadt, a Politico pedig sietett aládúcolni érvelésüket, mondván, a kelet-európaiak „jóval Oroszország teljes körű inváziója előtt többször is figyelmeztették a német vezetőket Putyin agresszív szándékaira és birodalmi ambícióira, bár ez az üzenet gyakran süket fülekre talált”

Krím után is kitartott

Egy magas rangú ukrán tisztviselő a Politicónak egyenesen azt mondta: 

Merkel kijelentései „elfogadhatatlanok és őszintén szólva betegesek”.

Bezzeg az oroszok örülnek a fejleménynek, hiszen fel tudják használni annak bizonygatására, hogy igazából a nyugat az agresszor – vetik a volt politikus szemére.

Azért a POlitico is ad egy kis felmentést, nem rosszindulatú ez a Merkel asszony, csak éppen idejétmúlt megközelítéssel viszonyult az oroszokhoz. „Merkel 16 éves hivatali ideje alatt a német Oroszország-politikát a Wandel durch Handel, azaz „a kereskedelem általi változás” szlogen határozta meg. A gondolkodásmód szerint az Oroszországgal való gazdasági kölcsönös függőség elősegítené a békét Európában, miközben a német üzleti életnek is nagyon jót tenne” – írják.

Ennek része volt az Északi Áramlat vezeték (majd ennek a kettes verziója), amelyet azért építettek, hogy az orosz gázt közvetlenül a Balti-tengeren keresztül Németországba juttassa.

Ezt is ajánljuk a témában

Mindez folytatódott a Krím 2014-es orosz megszállása után is, a kelet-európaiak akkori húzódozása ellenére.

A lap felidézi az ezt követő német önkritikát, persze Merkel ellenlábasától. „Olyan hidakhoz ragaszkodtunk, amelyekben Oroszország már nem hitt, és amelyekre partnereink figyelmeztettek minket” – mondta akkoriban a szocdem Frank-Walter Steinmeier német elnök; a lap pedig felelevenítette Donald Tusk lengyel miniszterelnök válaszát a csővezeték felrobbantása kapcsán: „az Északi Áramlat 2 problémája nem az, hogy felrobbantották. A probléma az, hogy megépítették.”

Sokan már Merkel józanságát is kétségbevonják. „Úgy vélem, egyre nagyobb problémával nézünk szembe Merkel valóságvesztésével, ahogy én fogalmaznék, és azzal, hogy megpróbálja befolyásolni saját történelmét, a saját szerepét a történelemben” – mondta a lapnak Stefan Meister, a Német Külkapcsolatok Tanácsának munkatársa. „Véleményem szerint ez megbízhatatlanná teszi őt. Saját maga hitelteleníti magát.”

A lap nem habozik még behozni egy kis kelet-németezést, mondván Merkel ott nőtt fel, és ott van némi szimpátia Putyin iránt, és a szokásos AfD és Sahra Wagenknecht oroszbarátságát firtató megjegyzés sem maradhatott le a cikk végéről.

Nyitóképen Gerald Grosz könyvének borítója – nos, ő kevésbé festett hízelgő képet Merkelről, mint annak önéletrajzi írása. Itt megírtuk.

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Agricola
2025. október 08. 09:50
A balti államok és Lengyelország – vonakodása a Putyinnal való tárgyalásokról 2021-ben, amikor Merkel és Emmanuel Macron francia elnök felvetette egy csúcstalálkozó lehetőségét az európai vezetők és az orosz elnök között, szintén hozzájárulhatott az invázióhoz.
Válasz erre
0
0
Agricola
2025. október 08. 09:42
Voltak a minszki egyezmények, amiket az ukránok talán betartottak? Az egyezményt Minszkben, Fehéroroszország fővárosában írták alá a háborús felek az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) égisze alatt. 2015. február 12-én német-francia közvetítéssel egy második tűzszüneti megállapodást fogadtak el a harcoló felek Minszkben. A minszki jegyzőkönyv meghatározott 100 km-es pufferzónát Ukrajnán belül a Donyecki Népköztársaság és a Luganszki Népköztársaság körül.
Válasz erre
0
0
soma100
2025. október 08. 09:40
Merkel interjúja olyan, mint a magyar népmesében az egyszeri lány látogatása a királynál. Mondott is valamit meg nem is, hozott is ajándékot meg nem is..Egy biztos, szerinte ő mindent tökéletesen csinált, mindenki más trolibusz. Gyakorlatilag mindenki azt olvas ki belőle, amit akar.
Válasz erre
0
0
tikkadt-szocske
•••
2025. október 08. 09:26 Szerkesztve
Nagy nősténymajom ez a Mörköl, de néha igaza is tud lenni. Azért az agyának az a szüleménye, miszerint a Németországba irányuló migránsáradat 2015- ben Orbán miatt jött létre,( beleértve a Keleti p.u. - t és az M1 - est ), na az bicskanyitogató volt. Gondolom Orbán is bevett egy vérnyomáscsökkentőt.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!