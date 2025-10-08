Nagyon kiakadt a Politico Merkelre a magyar útja miatt

Ha nem lett volna Covid-járvány – mondta –, ha a kelet-európai vezetők nem utasították volna vissza egyszer sem a tárgyalásokat Vlagyimir Putyinnal, az orosz elnök talán nem rendelte volna el az inváziót – erről beszélt Angela Merkel Budapesten, és ezzel akasztotta ki eléggé a brüsszeli Politicót, amely a volt kancellárasszony kapcsán annak felelőtlenségéről, és felelősség-nem-vállalásáról ír. Az eseményről lapunk is részletesen beszámolt, csakúgy, mint a könyvről magáról.

Merkel könyve testközelből

Forrás: AFP/Odd ANDERSEN

A lap persze nem azon dohog, hogy Merkel beengedte a migránsokat Európába, amivel megvetette egy olyan kontinens alapjait, ahol a kölni szilveszteri erőszak vagy a karácsonyi vásárokon rendszeresen bekövetkező iszlamista terrortámadások már szinte a normál ügymenet részévé váltak. Nem.