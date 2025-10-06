Ft
10. 06.
hétfő
patrióta Aranyosi Péter Tisza Párt Puzsér Róbert béke Magyar Péter

Tényleg ők oktatnak minket a békére? Tényleg ők vannak a megfélemlítés ellen? Ez komoly?

2025. október 06. 15:16

A tiszások már csak ilyenek. Árad a mocsok belőlük. Semmi jóra nem számíthat, aki rájuk szavaz. A gyerekek védelmére a legkevésbé.

2025. október 06. 15:16
Horváth K. József
Horváth K. József

A tiszás Aranyosi Péter humorista legújabb „műsorát” a Kossuth téren, Puzsérék megfélemlítés elleni tüntetésén adta elő Varga Ádám, a Patrióta riporterének kérdésére. Egy amerikai rapper, a DMX-ként ismertté vált Earl Simmons négysorosa jutott eszembe. „Nézz a szemembe, lásd, amit én látok, / Tedd, amit én teszek, légy, ami én vagyok, / Járj a cipőmben, és fájjon a lábad, / S megtudod, hogy belőlem a mocsok miért árad.”

Aranyosi nem árulta el, hogy belőle miért árad a mocsok, 

noha tény, hogy elmondása szerint a mellé lépve kérdező riporter a lábára lépett. Bár ennek semmi külső jele nem volt. Nem szisszent fel, nem mondta az ilyenkor szokásos tréfás szöveget, figyelmeztetve a riportert, hogy ő is azon jár, csak a talpán, hanem szemlátomást kivárt egy kicsit, vett egy nagy levegőt, utána pedig rárontott a munkáját végző riporterre. Így:

Megyek az utcán, majd bepisilek, sietek. Egy vadidegen ember odajön hozzám, a számba betol egy mikrofont. Mondom, én nem Bese atya vagyok. Butaságokat kérdez, olyan közel jön hozzám, hogy rálép a lábamra, letolom a lábamról mert fáj, és még nekiáll feljebb.” 

Mi is az a butaság? 

Varga Ádám azt szerette volna megtudni, hogy Aranyosi hogyan értette, amikor arról beszélt, örül, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a korábbi vezérkari főnök is csatlakozott a Tisza Párthoz, mivel így „már van, aki ért a sortüzek levezényléséhez”. Az a Ruszin-Szendi, aki Kötcsén indulatosan lökdösni kezdte Móna Márkot, lapunk riporterét, mert szintén kérdezni merészelte. 

Még szerencse, hogy a fegyverét nem vette elő, pedig bizonyosan akkor is viszketett a tenyere, és ahogy mondta, „meg is tudná csinálni, mert ki van rá képezve.” Hogy mit, azt nem részletezte, de nem kérdés, mit szoktak csinálni a viszkető tenyérrel, azon túl, hogy megvakarják. Toka tábornok már be is vallotta: 

Ha akarok, balhés vagyok.” „Amikor jönnek ezek az operatőrök, tolja a mikrofont… Olyat bevernék neki, legszívesebben.”

Aranyosi még nem vallott színt azt illetően, hogy ő mennyire balhés, verbálisan azonban már megmutatkozott, hogy miért árad belőle a mocsok. 

Ő az az ember, pontosabban „humorista”, aki még idős zsidó asszonyokon is képes volt viccelődni. 

Egy podcastban elárulta, „be volt rosálva”, hogyan fogja megnevettetni az „Auschwitzből szökött zsidó néniket”.  

Aranyosi a cigányokat sem kímélte. „Tízéves voltam, 1982-ben, amikor én láttam, Miskolcon a Petőfi moziban, ahol, ha az első három sorban ültél, akkor tetves lettél a film végére” – mesélte, majd indokolt: „Csak a dakoták ültek, és ott mindenki tetűs volt.”

Szóval Aranyosi mester éppen ezen a megfélemlítés elleni tüntetésen kezdett el erőszakoskodni Varga Ádámmal.

És még mást is csinált, izomból megmarkolta a fenekét. 

Varga Ádám ezt így idézi fel. „Épp Puzsérék tüncijén forgattam, amikor összefutottam Aranyosi Péterrel. Gondoltam, felteszek neki pár kérdést. Válasz helyett bal kézzel izomból megfogta a fenekemet (fogalmam sincs, milyen szándékkal), majd megpróbált fellökni.”

„Szívem, nem vagy abban a tudatállapotban, nem jártál annyit iskolába, hogy tudjunk mi erről beszélni.” „Buta vagy, mint a tök.”  Nem kell minősíteni, nem értesz hozzá. Aztán csak indulatszavak jöttek Varga Ádám részéről – hó, hó, hó –, akit Aranyosi izomból arrébb lökött.

Hogy a riporter rálépett volna a lábára, annak továbbra sem volt semmi jele.

Annál inkább annak a fennhéjázó, magas lóról beszélő libsi-bolsi mentalitásnak, hogy aki nem a körúton belüli értelmiség szellemiségét vallja, nem az ő értékrendüket képviseli, az pusztuljon a szeme elől. S hogy ez a gondolkodás mennyire tartós a libsi-bolsi világban, arra Farkasházy Tivadar az élő példa, akit – 31-32 évvel ezelőtt – egy rendezvényen kérdezett volna egy jobboldali riporter, s válasz helyett úgy odavágta neki, mintha legszívesebben inkább leköpte volna: „Pusztuljon az asztalomtól!”

Ezek tüntettek a megfélemlítés ellen.

Ezek, akik, a mikrofonba úgy káromkodtak, olyan alpári módon beszéltek, természetesen a kormány ellen hergelve az embereket, hogy még a kocsmából is kiutasítják azt, aki ilyen fennhangon ordibál ocsmányságokat. Orbán Viktor ezt így fogalmazta meg: „Tették mindezt válogatott káromkodások, fenyegetések és tettlegesség közepette, a gyermekvédelem álcája mögé bújva. Tények nélküli sunyi sejtetés, olcsó hangulatkeltés és határtalan gyűlölet.”

A tiszások már csak ilyenek. Árad a mocsok belőlük. Semmi jóra nem számíthat, aki rájuk szavaz. A gyerekek védelmére a legkevésbé.

***

(Nyitókép: képernyőfotó)

Kapcsolódó vélemény

Francesca Rivafinoli

Mandiner

Idézőjel

„Idióta fideszbirka”, „agymosott narancskárosult”, „szégyelld magad, te demens!” – épül-szépül Szeretetország

Vajon hány kommentelőt figyelmeztet Hadházy Ákos, hogy az ítélkezés „Jézus Krisztus dolga”? Egyet se? Különös.

***

Összesen 18 komment

Takagi
•••
2025. október 06. 16:45 Szerkesztve
Szerény agyikapacitásos ápolatlan, büdi, pösze bolsevik. Ő húgyos, vezetője fostos. A gyűlölet fogja szétb..i a nagy fejét.
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. október 06. 16:38
Józsi bácsi,olvass egy kis Bájer összest a békesség jegyében...😂😂😂
Válasz erre
0
2
pollip
2025. október 06. 16:29
Aranyosinak eléggé agresszív az arckifejezése.
Válasz erre
3
0
alfonzo
•••
2025. október 06. 16:18 Szerkesztve
Meg kellene már leckéztetni ezt a dézsafejű ostoba ripacsot. Küldjetek rá egy 100 kilós "riportert" kérdezni. Hátha vele szóbaáll
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!