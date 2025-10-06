Tényleg ők oktatnak minket a békére? Tényleg ők vannak a megfélemlítés ellen? Ez komoly?

A tiszás Aranyosi Péter humorista legújabb „műsorát” a Kossuth téren, Puzsérék megfélemlítés elleni tüntetésén adta elő Varga Ádám, a Patrióta riporterének kérdésére. Egy amerikai rapper, a DMX-ként ismertté vált Earl Simmons négysorosa jutott eszembe. „Nézz a szemembe, lásd, amit én látok, / Tedd, amit én teszek, légy, ami én vagyok, / Járj a cipőmben, és fájjon a lábad, / S megtudod, hogy belőlem a mocsok miért árad.”

Aranyosi nem árulta el, hogy belőle miért árad a mocsok,

noha tény, hogy elmondása szerint a mellé lépve kérdező riporter a lábára lépett. Bár ennek semmi külső jele nem volt. Nem szisszent fel, nem mondta az ilyenkor szokásos tréfás szöveget, figyelmeztetve a riportert, hogy ő is azon jár, csak a talpán, hanem szemlátomást kivárt egy kicsit, vett egy nagy levegőt, utána pedig rárontott a munkáját végző riporterre. Így: