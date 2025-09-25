Itt van Ruszin-Szendi legújabb botránya – ebbe nagyon gyorsan belebukhat a tiszás politikus

Érdekesség, hogy a következő választáson deklaráltan a Tisza kedvéért nem induló Momentum politikusa, Bedő Dávid a hatósági eljárás kapcsán egyebek mellett az alábbi gondolatokat osztotta meg közösségi oldalán: „És mi lesz a következő? Lefoglalják az autódat, nehogy elmenekülhess, ha esetleg utánad mennének? Elkobozzák a lakáskulcsod egy példányát, hogy bármikor észrevétlenül körbenézhessenek nálad?”

A szocialista volt honvédelmi miniszter Juhász Ferenc szerint is aggályos Ruszin-Szendi Romulusz szeghalmi ügye. Mint fogalmazott, ha nem volt a rendőrségtől külön engedélye, hogy nyilvános rendezvényen nála legyen a fegyver, „akkor azon túl, hogy politikai értelemben mindenféleképpen kérdéses, hogy egy közösségi rendezvényen, politikai fórumon ezt viseli, nagy valószínűséggel még szabálysértést is elkövetett”.

A fegyverviselési engedély azonnali hatályú visszavonásából arra lehet következtetni, Ruszin-Szendinek nem volt engedélye, hogy nyilvános rendezvényen magánál tartsa a fegyverét.

A hivatalos tájékoztatás így szól: „A Szeghalmon 2025. május 8-án tartott nyilvános rendezvényen történtekkel kapcsolatosan a rendőrségre több feljelentés érkezett. A szeghalmi rendőrkapitányság szabálysértési előkészítő eljárást indított, ennek keretében vizsgálja a történtek körülményeit. A folyamatban lévő eljárás részleteiről a rendőrség nem ad tájékoztatást.”