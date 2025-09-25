Ft
09. 25.
csütörtök
Tarr Zoltán Ruszin-Szendi Romulusz pisztoly rendezvény Tisza fegyver

Itt van Ruszin-Szendi legújabb botránya – ebbe nagyon gyorsan belebukhat a tiszás politikus

2025. szeptember 25. 17:31

Ki tudja, hol viselt még pisztolyt az oldalán. Dagad a botrány.

2025. szeptember 25. 17:31
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.” Tarr Zoltán Tisza-alelnöknek egy pártfórumon elő-adott okfejtése arról, hogy előbb „választást kell nyerni, utána mindent lehet”, nagy botrányt kavart. S a jelek szerint nem pusztán a fideszes táborban. Ráadásul ezzel párhuzamosan sorra kiszivárogtak az ellenzéki formáció utóbb hevesen tagadott adópolitikai elképzelései, amire a kormányoldal – érthető módon – immár kampányt épít.

Sőt, mivel a téma ezzel terítékre került, az adórendszerről nemzeti konzultáció is lesz. 

A Tarr-féle okfejtésről és a gazdasági programfelelős Dálnoki Áron által is bedobott többkulcsos adó részleteiről kérdezte volna Ruszin-Szendi Romuluszt, a Tisza Párt egyik politikusát kollégánk, Móna Márk, aki azonban válasz helyett lökdösődést kapott.

Az erről készült felvétel bejárta a magyar nyilvánosságot, s az esetre Magyar Péter pártelnök nem éppen példa nélküli reakciót produkált. Hazudott róla.

A párt applikációját, a Tisza Világot bemutató rendezvényen az elnök újságírói kérdésre azt mondta, hogy a következő történt: „Beszélgetnek, nevetnek, és az újságíró próbál belenézni Ruszin-Szendi Romulusz telefonjába. Ő szól, hogy ne tegye, és arrébb tolja nevetve, majd egymást megölelik.” Szerinte ebből nehéz lenne bármit kihozni. 

Bár korábban Kulja András európai parlamenti képviselőt lekeverték, miután leszerepelt a Takács Péter egészségügyi államtitkárral folytatott ATV-s vitán, Tarr Zoltán és Ruszin-Szendi Romulusz esetében más a helyzet, a Tisza vezetése egyelőre látványosan kitart mellettük. Annak dacára, hogy a volt vezérkari főnöknek korábban is voltak ügyei.

Például kiderült, hogy közpénzen végeztetett magán zsírleszívást, illetve több száz milliós felújításokat eszközölt a szolgálati villáján.

A legújabb botrányba azonban akár bele is bukhat. 

Fotó: ATV YouTube-csatorna

Tavasszal egy szeghalmi fórumon tartott előadást a katonapolitikus, s a később nyilvánosságra kerülő felvételek tanúsága szerint pisztolyt viselhetett a pulóvere alatt. S bár a Telex és több más ellenzéki orgánum is „kinevette” a kérdést felvető újságokat, hamar kiderült, valóban fegyver volt Ruszin-Szendi Romulusznál. Ő azzal védekezett, hogy halálos fenyegetéseket kapott, ezért egy ideig valóban hordott magával pisztolyt, engedéllyel.

Csakhogy jogilag ez akkor sem ilyen egyszerű, a rendőrség azonnal lefoglalta az eszközt a politikus lakásán. 

Érdekesség, hogy a következő választáson deklaráltan a Tisza kedvéért nem induló Momentum politikusa, Bedő Dávid a hatósági eljárás kapcsán egyebek mellett az alábbi gondolatokat osztotta meg közösségi oldalán: „És mi lesz a következő? Lefoglalják az autódat, nehogy elmenekülhess, ha esetleg utánad mennének? Elkobozzák a lakáskulcsod egy példányát, hogy bármikor észrevétlenül körbenézhessenek nálad?” 

A szocialista volt honvédelmi miniszter Juhász Ferenc szerint is aggályos Ruszin-Szendi Romulusz szeghalmi ügye. Mint fogalmazott, ha nem volt a rendőrségtől külön engedélye, hogy nyilvános rendezvényen nála legyen a fegyver, „akkor azon túl, hogy politikai értelemben mindenféleképpen kérdéses, hogy egy közösségi rendezvényen, politikai fórumon ezt viseli, nagy valószínűséggel még szabálysértést is elkövetett”. 

A fegyverviselési engedély azonnali hatályú visszavonásából arra lehet következtetni, Ruszin-Szendinek nem volt engedélye, hogy nyilvános rendezvényen magánál tartsa a fegyverét.

A hivatalos tájékoztatás így szól: „A Szeghalmon 2025. május 8-án tartott nyilvános rendezvényen történtekkel kapcsolatosan a rendőrségre több feljelentés érkezett. A szeghalmi rendőrkapitányság szabálysértési előkészítő eljárást indított, ennek keretében vizsgálja a történtek körülményeit. A folyamatban lévő eljárás részleteiről a rendőrség nem ad tájékoztatást.” 

Kérdés persze, hol viselt még fegyvert a politikus, járt-e például gyermekek közelében, 

amikor nála volt a pisztoly. Ruszin-Szendi elkövethette a rendzavarás szabálysértését azáltal, hogy nyilvános rendezvényen (a szabálysértési törvény definíciója szerint: a gyűlés kivételével minden olyan rendezvény, amely mindenki számára azonos feltételek mellett nyitva áll) működőképes lőfegyvert magánál tartva jelent meg. Ezért a cselekményért akár hatvan napig tartó elzárás is kiszabható. 

Ha a szeghalmi Tisza-sziget rendezvénye nem sima nyilvános rendezvény lett volna, hanem a gyülekezési törvény szerint a rendőrségen bejelentett gyűlés, akkor Ruszin-Szendi Romulusz az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése vétségét valósította volna meg.

Ha pedig még engedélye sem lett volna a fegyvertartásra, a lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntette merülne fel, amely nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. 

Összességében persze alapvetés: a fegyver jelenléte egy lakossági fórumon nemcsak jogi, hanem politikai és közbiztonsági szempontból is aggályos.

***

Nyitókép: Ruszin-Szendi Romulusz hivatalos Facebook-oldala

***

