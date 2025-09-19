„Temus-Rambo, pózőr, hülye, világi balfasz, totál hiteltelen” – kiborultak a tiszás fórumozók Ruszin-Szendi Romuluszra

Ahogy említettük, a Reddit elsősorban ellenzéki véleményű felhasználókkal van tele, épp ezért meglepő, hogy rengetegen kritizálták Ruszin-Szendit a legújabb botránya, a fegyver-ügy miatt. A hozzászólásokból szemezgettünk.

A kommentelők egy része próbálja kormányzati lejáratókampánynak beállítani a dolgokat, de bőven akadnak olyanok, akik kiborultak a volt katonára és követelik eltávolítását a párt közeléből.

„Ha a Tisza veszíteni fog a választáson, abban Ruszin-Szendi Romulusz (már a név is abnormális), munkája elég jól benne lesz. Ha valaki kontaktban van MP-vel (Magyar Péter – a szerk.), az mondja meg neki, hogy kurva gyorsan távolítsa el még a Tisza környékéről is!” – írta egyikük az ügy kirobbanása után.

Az eltávolítással más is egyetért, főleg, mert szerinte törvényt is sértett ezzel a volt vezérkari főnök.