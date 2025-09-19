Ft
09. 19.
péntek
Ruszin-Szendi Romulusz tiszás fórumozó fegyver ügy Tisza szimpatizáns

„Temus-Rambo, pózőr, hülye, világi balfasz, totál hiteltelen” – kiborultak a tiszás fórumozók Ruszin-Szendi Romuluszra

2025. szeptember 19. 18:42

A Redditen is nagyot futott Ruszin-Szendi Romulusz legújabb – immár sokadik – botránya. A tiszás fórumozók is kifakadtak a wannabe politikusra, és úgy vélik, hogy ekkora hibával csak árt a volt vezérkari főnök a párt esélyeinek.

2025. szeptember 19. 18:42
null

Nem aratott zajos sikert saját szimpatizánsai körében sem az elmúlt napokban kirobbant újabb botrányával Ruszin-Szendi Romulusz. A Tisza Párt egyik kirakatemberét legalább annyi tiszás fórumozó üti a Reddit nevű, erősen balos felhasználóbázisú közösségi oldalon, mint amennyien védeni próbálják. Sokan már a választási esélyeiket is veszélyben érzik a volt vezérkari főnök ámokfutása miatt. 

A tiszás fórumozók sem értik, miért ment fegyverrel egy rendezvényre Ruszin-Szendi Romulusz
 A tiszás fórumozók sem értik, miért ment fegyverrel egy rendezvényre Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: Reddit)

 

A fegyver-ügy már jó néhány tiszás fórumozónak is sok volt 

Mint ismert: a Tisza Párthoz köthető exkatona sorra halmozta a botrányokat. Kezdődött a villaüggyel, amikor februárban kiderült, hogy még katonai vezetőként milliárdos luxusvillát építtetett magának az állam pénzén. 

Márciusban aztán az is napvilágot látott, hogy zsírleszívást is rendelt magának

Szeptemberben pedig Kötcsén okozott botrányt, amikor kollégánkat, Móna Márkot kezdte el lökdösni, miközben riporterünk kérdéseket próbált neki feltenni. Sajtóértesülések szerint a volt katonának ebből még komoly baja is lehet

Ahogy említettük, a Reddit elsősorban ellenzéki véleményű felhasználókkal van tele, épp ezért meglepő, hogy rengetegen kritizálták Ruszin-Szendit a legújabb botránya, a fegyver-ügy miatt. A hozzászólásokból szemezgettünk.

A kommentelők egy része próbálja kormányzati lejáratókampánynak beállítani a dolgokat, de bőven akadnak olyanok, akik kiborultak a volt katonára és követelik eltávolítását a párt közeléből. 

„Ha a Tisza veszíteni fog a választáson, abban Ruszin-Szendi Romulusz (már a név is abnormális), munkája elég jól benne lesz. Ha valaki kontaktban van MP-vel (Magyar Péter – a szerk.), az mondja meg neki, hogy kurva gyorsan távolítsa el még a Tisza környékéről is!” – írta egyikük az ügy kirobbanása után. 

Az eltávolítással más is egyetért, főleg, mert szerinte törvényt is sértett ezzel a volt vezérkari főnök. 

Egy idő után felvetették azt is, hogy ha nyer az ellenzék, akkor Ruszin-Szendiből maximum tanácsadó lehet, miniszterként semmiképp sem tudják elképzelni az ügyei miatt. Ruszin-Szendire egyébként záporoztak a jelzők, pózőrnek, hülyének, marhának, világi balfasznak nevezték a kommentekben. 

Alkalmatlan, ostoba

A hozzászólók jelentős része eleinte abba bonyolódott bele, hogy vajon volt-e fegyver nála, de miután egy furcsa magyarázkodás keretében ő maga is elismerte ezt, még inkább kihúzta a gyufát a tiszásoknál. Volt olyan, aki megjegyezte, hogy épp ebből van elegük, hogy nincsenek az ilyen ügyeknek következményei, szerinte a Tisza győzhet a „mindenre alkalmatlan, ostoba tábornok nélkül is”.

„De klassz lenne, ha Romulusz se csinálna magából mártírt, csak azért, mert Temus-Rambót játszva, ki tudja milyen személyiségtorzulás miatt nyilvános politikai rendezvényekre éles lőfegyverrel az oldalán jár (...)” – írta egy másik hozzászóló. 

Egy idő után már annyira elszaporodtak a Ruszin-Szendit kritizáló vélemények, hogy egymást figyelmeztették – szarkasztikusan – a kommentelők, itt nem nézik jó szemmel a tiszások az ilyeneket.  

nagymester-b-2
2025. szeptember 19. 20:12
Szerintem teljesen passzol a tisza arculatába. Nem értem mi a bajuk. Eddig határozottan lelkesedtek ezért a stílusért.
nempolitizalok-0
2025. szeptember 19. 20:08
"Temus rambó" :DDDDDDDDDDDDDDD
lemez
2025. szeptember 19. 19:44
Egy vezérkari fönök születésnapi vacsojárára is fegyverrel ment.Úgy kellett kényszeriteni hogy tegye el a fegyverét.Olyan pszhiopata mint poloska.Közveszélyesek.
states-2
2025. szeptember 19. 19:42
A Tisza már nem árad, hanem egy kiszáradt meder.
