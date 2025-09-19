„Temus-Rambo, pózőr, hülye, világi balfasz, totál hiteltelen” – kiborultak a tiszás fórumozók Ruszin-Szendi Romuluszra
A Redditen is nagyot futott Ruszin-Szendi Romulusz legújabb – immár sokadik – botránya. A tiszás fórumozók is kifakadtak a wannabe politikusra, és úgy vélik, hogy ekkora hibával csak árt a volt vezérkari főnök a párt esélyeinek.
Nem aratott zajos sikert saját szimpatizánsai körében sem az elmúlt napokban kirobbant újabb botrányával Ruszin-Szendi Romulusz. A Tisza Párt egyik kirakatemberét legalább annyi tiszás fórumozó üti a Reddit nevű, erősen balos felhasználóbázisú közösségi oldalon, mint amennyien védeni próbálják. Sokan már a választási esélyeiket is veszélyben érzik a volt vezérkari főnök ámokfutása miatt.
A fegyver-ügy már jó néhány tiszás fórumozónak is sok volt
Mint ismert: a Tisza Párthoz köthető exkatona sorra halmozta a botrányokat. Kezdődött a villaüggyel, amikor februárban kiderült, hogy még katonai vezetőként milliárdos luxusvillát építtetett magának az állam pénzén.
Ahogy említettük, a Reddit elsősorban ellenzéki véleményű felhasználókkal van tele, épp ezért meglepő, hogy rengetegen kritizálták Ruszin-Szendit a legújabb botránya, a fegyver-ügy miatt. A hozzászólásokból szemezgettünk.
A kommentelők egy része próbálja kormányzati lejáratókampánynak beállítani a dolgokat, de bőven akadnak olyanok, akik kiborultak a volt katonára és követelik eltávolítását a párt közeléből.
„Ha a Tisza veszíteni fog a választáson, abban Ruszin-Szendi Romulusz (már a név is abnormális), munkája elég jól benne lesz. Ha valaki kontaktban van MP-vel (Magyar Péter – a szerk.), az mondja meg neki, hogy kurva gyorsan távolítsa el még a Tisza környékéről is!” – írta egyikük az ügy kirobbanása után.
Az eltávolítással más is egyetért, főleg, mert szerinte törvényt is sértett ezzel a volt vezérkari főnök.
Egy idő után felvetették azt is, hogy ha nyer az ellenzék, akkor Ruszin-Szendiből maximum tanácsadó lehet, miniszterként semmiképp sem tudják elképzelni az ügyei miatt. Ruszin-Szendire egyébként záporoztak a jelzők, pózőrnek, hülyének, marhának, világi balfasznak nevezték a kommentekben.
Alkalmatlan, ostoba
A hozzászólók jelentős része eleinte abba bonyolódott bele, hogy vajon volt-e fegyver nála, de miután egy furcsa magyarázkodás keretében ő maga is elismerte ezt, még inkább kihúzta a gyufát a tiszásoknál. Volt olyan, aki megjegyezte, hogy épp ebből van elegük, hogy nincsenek az ilyen ügyeknek következményei, szerinte a Tisza győzhet a „mindenre alkalmatlan, ostoba tábornok nélkül is”.
„De klassz lenne, ha Romulusz se csinálna magából mártírt, csak azért, mert Temus-Rambót játszva, ki tudja milyen személyiségtorzulás miatt nyilvános politikai rendezvényekre éles lőfegyverrel az oldalán jár (...)” – írta egy másik hozzászóló.
Egy idő után már annyira elszaporodtak a Ruszin-Szendit kritizáló vélemények, hogy egymást figyelmeztették – szarkasztikusan – a kommentelők, itt nem nézik jó szemmel a tiszások az ilyeneket.