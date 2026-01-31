A magyarokat sújtó érthetetlen ítélet miatt forrongott a világ – levonták a tanulságokat

Szita Zoltán belőhette volna a kulcsfontosságú gólt, ám a svéd Hampus Wanne a hatoson belül védekezve, szabálytalanul megállította őt. A játékvezetők azonban általános döbbenetre a videózás után sem ítélték meg a jogos hétméterest, a végeredmény így döntetlen maradt.

A lefújás után a világ minden tájáról dühös szurkolók tömegei árasztották el a nemzetközi szövetség közösségi felületeit, mondván, a kézilabda szégyene, ami történt. S bár a drukkerekre még csak-csak rá lehet fogni, hogy nem teljesen elfogulatlanok, ennél sokatmondóbb, hogy a szakma is alaposan kiakadt.

A dán televízió szakkommentátora, a játékosként anno világbajnoki bronzérmes Claus Möller Jakobsen például így értetlenkedett: „Számomra ez teljesen egyértelmű hétméteresnek tűnik. Jól láthatóan a hatoson belül áll Wanne.

A játékvezetők ki is mennek visszanézni az esetet, ahogy kell. Az, hogy végül arra jutnak, hogy nem történt szabálytalanság, számomra felfoghatatlan. Egy Bundesliga-szintű játékvezetőpárosról van szó, a világ egyik legelismertebb bíróduójáról. Egyszerűen nem értem...”

A döntés (pontosabban annak hiánya) azért is különösen fájó, mert a döntetlennel eldőlt, hogy a magyar csapat már az utolsó meccsétől függetlenül nem juthat be a legjobb hat közé, így a jövő évi, olimpiai kvalifikációs világbajnokságra is selejteznie kell.