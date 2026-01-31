A magyarokat sújtó érthetetlen ítélet miatt forrongott a világ – levonták a tanulságokat

Csak kapkodják a fejüket Madridban: Szoboszlai lenyűgözte a Real egyik legnagyobb sztárját
Vinícius Júnior reagált a magyar válogatott csapatkapitányának bejegyzésére.
Ezek voltak a hét legolvasottabb sporthírei a Mandineren. A Fradi drága tanulópénzt fizetett Angliában, Szoboszlai Dominik ugyanakkor egyre elképesztőbb magasságokban Liverpoolban – miközben fél Európa a kéziseinket kicsináló ítéleten forrongott.
Szoboszlai Dominik Instagram-oldalán tett közzé egy válogatást az elmúlt időszak legemlékezetesebb pillanataiból. A fotók között szerepelnek családi képek, a Marseille elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés legemlékezetesebb jelenetei, meccsek közti utazások, valamint az edzőtermi munka fáradalmai. A poszt nem maradt észrevétlen a futballvilágban sem: a Real Madrid brazil sztárja, Vinícius Júnior is reagált rá, egy tűz-emojival kifejezve elismerését Szoboszlai stílusa és képei iránt.
Már nem is a Ferencvárosban játszik, de még mindig ő a legjobb: a Fradi a hivatalos kluboldalán közölte, hogy a zöld-fehérek szurkolói az azóta a görög AEK Athénhoz igazolt Varga Barnabást választották meg december hónap legjobb játékosának. A 31 éves válogatott csatár sorozatban ötödször, összességében pedig tizenegyedik alkalommal gyűjtötte be az elismerést!
Hatalmas visszhangot váltott ki a Svédország–Magyarország mérkőzés a férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjében, pontosabban a végjátékában történt bírói baki. A mieink az utolsó másodpercekben a győzelemért támadtak a társházigazda ellen Malmőben, és
Szita Zoltán belőhette volna a kulcsfontosságú gólt, ám a svéd Hampus Wanne a hatoson belül védekezve, szabálytalanul megállította őt. A játékvezetők azonban általános döbbenetre a videózás után sem ítélték meg a jogos hétméterest, a végeredmény így döntetlen maradt.
A lefújás után a világ minden tájáról dühös szurkolók tömegei árasztották el a nemzetközi szövetség közösségi felületeit, mondván, a kézilabda szégyene, ami történt. S bár a drukkerekre még csak-csak rá lehet fogni, hogy nem teljesen elfogulatlanok, ennél sokatmondóbb, hogy a szakma is alaposan kiakadt.
A dán televízió szakkommentátora, a játékosként anno világbajnoki bronzérmes Claus Möller Jakobsen például így értetlenkedett: „Számomra ez teljesen egyértelmű hétméteresnek tűnik. Jól láthatóan a hatoson belül áll Wanne.
A játékvezetők ki is mennek visszanézni az esetet, ahogy kell. Az, hogy végül arra jutnak, hogy nem történt szabálytalanság, számomra felfoghatatlan. Egy Bundesliga-szintű játékvezetőpárosról van szó, a világ egyik legelismertebb bíróduójáról. Egyszerűen nem értem...”
A döntés (pontosabban annak hiánya) azért is különösen fájó, mert a döntetlennel eldőlt, hogy a magyar csapat már az utolsó meccsétől függetlenül nem juthat be a legjobb hat közé, így a jövő évi, olimpiai kvalifikációs világbajnokságra is selejteznie kell.
Lehet, hogy a bajnokságban címvédő létére is csak bukdácsol az Liverpool labdarúgócsapata, ám a Bajnokok Ligájában sokkal kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújt Arne Slot együttese. A Qarabag hétközi 6–0-s kiütésével a Vörösök odaértek végül az alapszakasz 3. helyére, így automatikus nyolcaddöntősként szinte hátradőlve várhatják, kit kapnak majd ellenfélül a legjobb 16 között.
A BL-menetelés legfőbb letéteményese pedig történetesen az a Szoboszlai Dominik, aki az alapkört elképesztő statisztikával, 8 meccsen szerzett 4-4 góllal és gólpasszal zárta, csupán egyetlen meccsen nem gyűjtött kanadai pontot!
Érthető tehát, hogy a liverpooli drukkerek lassan tényleg az egekbe magasztalják, s olyanokat írnak róla, mint hogy
Mint arról helyszíni tudósításunkban beszámoltunk, a Ferencváros nagyon simán, 4–0-ra kikapott idegenben az angol Nottingham Foresttől a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának utolsó, nyolcadik fordulójában, ezzel kicsúszott a tabellán az első nyolcból, és playoffpárharcot kell vívnia a nyolcaddöntőbe kerülésért – azóta már kiderült, hogy
a jól ismert bolgár Ludogorec ellen.
A nottinghami zakó után a pálya szélén közösen értékelt az FTC-elnök Kubatov Gábor és a vezérigazgató Orosz Pál, akik a nyilvánvaló negatívumok mellett a pozitívumokat és a jövőbeli tanulságokat is próbálták megtalálni. „Lehoztuk egyetlen vereséggel az alapszakaszt, ami briliáns dolog. A nulla–négy persze sokat elvesz ebből, nem gondoltam volna, hogy négyet kapunk, de vagy nyerünk, vagy tanulunk. Nagyon sok tanulsága van ennek a meccsnek” – mondta Kubatov, míg Orosz úgy fogalmazott:
Senki ellen nem volt ekkora sebességbeli különbség. Lehet, hogy a számok nem ezt mutatják, de néha az volt az ember érzése, hogy átfutnak rajtunk.
Másrészről viszont azt mondom, hogy teljesítettük a célkitűzésünket, bejutottunk a playoffkörbe.”
A két klubvezető egyetértett abban, hogy ha ilyen intenzitású és sebességű meccseket tudna játszani a Fradi Magyarországon is, akkor egészen más lehetne a leányzó fekvése, így viszont ez egy váratlanul kemény ízelítő volt a Premier League-futballból.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd