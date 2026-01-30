Kubatov Gábor most látja csak, mi az, amit Magyarországon nem kap meg

Mint arról mi is beszámoltunk, a Ferencváros nagyon simán, 4–0-ra kikapott idegenben az angol Nottingham Foresttől a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának utolsó, nyolcadik fordulójában, ezzel kicsúszott a tabellán az első nyolcból, és playoffpárharcot kell vívnia a nyolcaddöntőbe kerülésért a skót Celtickel vagy a bolgár Ludogoreccel. A mérkőzés után Kubatov Gábor, az FTC elnöke és Orosz Pál, a klub vezérigazgatója osztotta meg gondolatait a látottakról.

„Nem könnyű és nem jó dolog négy–nullára kikapni – kezdte Kubatov a saját Facebook-oldalára feltöltött videóban. – Lehoztuk egyetlen vereséggel az alapszakaszt, ami briliáns dolog. A nulla–négy persze sokat elvesz ebből, nem gondoltam volna, hogy négyet kapunk, de vagy nyerünk, vagy tanulunk. Nagyon sok tanulsága van ennek a meccsnek.”