Kubatov Gábor most látja csak, mi az, amit Magyarországon nem kap meg

Egy kérdés foglalkoztatja az angolokat: „hogyan végezhetett előrébb a Fradi?”
Magabiztos, elsöprő győzelemről írnak.
A Ferencváros súlyos vereséggel zárta az Európa-liga alapszakaszát. Kubatov Gábor klubelnök szerint a zöld-fehéreknek Magyarországon nincs lehetőségük arra, hogy ilyen sebességű meccseket játsszanak.
Mint arról mi is beszámoltunk, a Ferencváros nagyon simán, 4–0-ra kikapott idegenben az angol Nottingham Foresttől a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának utolsó, nyolcadik fordulójában, ezzel kicsúszott a tabellán az első nyolcból, és playoffpárharcot kell vívnia a nyolcaddöntőbe kerülésért a skót Celtickel vagy a bolgár Ludogoreccel. A mérkőzés után Kubatov Gábor, az FTC elnöke és Orosz Pál, a klub vezérigazgatója osztotta meg gondolatait a látottakról.
„Nem könnyű és nem jó dolog négy–nullára kikapni – kezdte Kubatov a saját Facebook-oldalára feltöltött videóban. – Lehoztuk egyetlen vereséggel az alapszakaszt, ami briliáns dolog. A nulla–négy persze sokat elvesz ebből, nem gondoltam volna, hogy négyet kapunk, de vagy nyerünk, vagy tanulunk. Nagyon sok tanulsága van ennek a meccsnek.”
Orosz Pál szintén kifejtette, nagyon rossz érzés a négygólos vereség, még akkor is, ha egy angol élvonalbeli csapat volt az ellenfél.
Senki ellen nem volt ekkora sebességbeli különbség. Lehet, hogy a számok nem ezt mutatják, de néha az volt az ember érzése, hogy átfutnak rajtunk.
Másrészről viszont azt mondom, hogy teljesítettük a célkitűzésünket, bejutottunk a playoffkörbe” – mondta.
„Ha ilyen meccseket játszanánk Magyarországon, akkor nyilván könnyebb lenne felvenni a versenyt, jobban tudnánk érzékelni a problémákat, és megtalálni azokra a megoldást. Nehéz ez a helyzet” – reagált a vezérigazgató szavaira Kubatov.
Orosz hozzátette, a Premier League-ben a kiesés ellen küzdő Nottingham minden bizonnyal akkor is megnyerte volna a meccset, ha a Ferencváros valamelyik kapufájánál – Kristoffer Zachariassen vagy Bamidele Yusuf fejesénél – befelé pattan a labda, de azért bosszantja, hogy nem jött össze a becsületgól.
„Elvertek minket” – zárta a beszélgetést Orosz.
A playoffkör sorsolását pénteken 13 órától tartják. Ha a Fradi túljutna a Celticen vagy a Ludogorecen – amellyel ebben az idényben korábban már háromszor is játszott –, akkor a nyolcaddöntőben egy portugál csapat, a Porto (5. lett az alapszakaszban) vagy a Braga (6.) lenne az ellenfele.
