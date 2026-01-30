Ft
UEFA Európa Liga Nottingham Forest Kubatov Gábor Fradi Ferencváros FTC

Kubatov Gábor most látja csak, mi az, amit Magyarországon nem kap meg

2026. január 30. 08:28

A Ferencváros súlyos vereséggel zárta az Európa-liga alapszakaszát. Kubatov Gábor klubelnök szerint a zöld-fehéreknek Magyarországon nincs lehetőségük arra, hogy ilyen sebességű meccseket játsszanak.

2026. január 30. 08:28
null

Mint arról mi is beszámoltunk, a Ferencváros nagyon simán, 4–0-ra kikapott idegenben az angol Nottingham Foresttől a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának utolsó, nyolcadik fordulójában, ezzel kicsúszott a tabellán az első nyolcból, és playoffpárharcot kell vívnia a nyolcaddöntőbe kerülésért a skót Celtickel vagy a bolgár Ludogoreccel. A mérkőzés után Kubatov Gábor, az FTC elnöke és Orosz Pál, a klub vezérigazgatója osztotta meg gondolatait a látottakról.

„Nem könnyű és nem jó dolog négy–nullára kikapni – kezdte Kubatov a saját Facebook-oldalára feltöltött videóban. – Lehoztuk egyetlen vereséggel az alapszakaszt, ami briliáns dolog. A nulla–négy persze sokat elvesz ebből, nem gondoltam volna, hogy négyet kapunk, de vagy nyerünk, vagy tanulunk. Nagyon sok tanulsága van ennek a meccsnek.”

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
Orosz Pál szintén kifejtette, nagyon rossz érzés a négygólos vereség, még akkor is, ha egy angol élvonalbeli csapat volt az ellenfél. 

Senki ellen nem volt ekkora sebességbeli különbség. Lehet, hogy a számok nem ezt mutatják, de néha az volt az ember érzése, hogy átfutnak rajtunk.

Másrészről viszont azt mondom, hogy teljesítettük a célkitűzésünket, bejutottunk a playoffkörbe” – mondta.

„Ha ilyen meccseket játszanánk Magyarországon, akkor nyilván könnyebb lenne felvenni a versenyt, jobban tudnánk érzékelni a problémákat, és megtalálni azokra a megoldást. Nehéz ez a helyzet” – reagált a vezérigazgató szavaira Kubatov.

Orosz hozzátette, a Premier League-ben a kiesés ellen küzdő Nottingham minden bizonnyal akkor is megnyerte volna a meccset, ha a Ferencváros valamelyik kapufájánál – Kristoffer Zachariassen vagy Bamidele Yusuf fejesénél – befelé pattan a labda, de azért bosszantja, hogy nem jött össze a becsületgól.

„Elvertek minket” – zárta a beszélgetést Orosz.

 

A playoffkör sorsolását pénteken 13 órától tartják. Ha a Fradi túljutna a Celticen vagy a Ludogorecen – amellyel ebben az idényben korábban már háromszor is játszott –, akkor a nyolcaddöntőben egy portugál csapat, a Porto (5. lett az alapszakaszban) vagy a Braga (6.) lenne az ellenfele.

Nyitókép: Facebook / Kubatov Gábor

Nottingham–Ferencváros 4–0 – a mérkőzés összefoglalója

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cutcopy
2026. január 30. 08:47
Ez van ha a csapatot pénzre váltják, nehéz lesz visszaépíteni..
Válasz erre
0
0
volán99
2026. január 30. 08:44
Ha vasárnap a Pakstól is kikap a csapat, remélem, lemond az egész vezetőség Robbie-val együtt...
Válasz erre
0
0
billysparks
2026. január 30. 08:35
Kisebb sebességen is hülyére verik a Fradit. Ebben az évben még nem nyertek meccset. Még felkészülési barátságost sem. A látványos összeomlást a Fradi játékospolitikája okozza. Ilyen megalázó vereséget ( nem az eredmény, hanem a mutatott játék alapján) valamikor a kilencvenes években produkált az MTK. A Fradinál nem volt védelem, nem volt támadás, középpálya meg nem is létezett. Fradi szurkolóként fájdalmas volt látni ami a pályán történt. Szó szerint én szégyelltem magam. A játékosok, Kean és Kubatov helyett. Ezt a terhet levettem a vállukról.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!