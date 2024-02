Rossi örülhet, kezd nagyon jól kinézni az Eb-re készülő magyar válogatott

Az átigazolási időszak végén és a 2023/2024-es labdarúgóidény kezdetén

egymás után érkeznek a jó hírek a nyári németországi Eb-re készülő magyar labdarúgó-válogatott háza tájáról.

Az elmúlt fél-egy évben szinte hihetetlen sérüléshullám sújtotta a nemzeti együttest. A válogatottban rendszeresen kezdő alapemberek közül kisebb-nagyobb sérüléseket szenvedett Willi Orbán, Sallai Roland, Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás is – gyakorlatilag a fél csapat kidőlt, ráadásul hosszú sérülését követően két kulcsember, Gulácsi Péter és Schäfer András is hiányzott. Közben Kalmár Zsolt olyan sérülést szenvedett, amely kérdésessé teszi az Eb-szereplését.

És ha mindez nem lenne elég, az alapemberek közül többen is voltak, akik nem kaptak rendszeresen játéklehetőséget klubjukban, pedig ez a szövetségi kapitánynál általában kizáró tényező. Így volt ezzel Szalai Attila, Nagy Ádám, Kleinheisler László, Németh András és Ádám Martin is – előbbiek általában stabil kezdők Rossi keretében. A helyzet azonban úgy tűnik, egyre javul, ugyanis a sérültjeink egymás után épülnek fel, és lendülnek újra játékba, a mellőzött labdarúgóink közült pedig többen klubot váltottak, és remélhetőleg rendszeres játékkal tudnak készülni az Eb-re.

Plusz öröm Marco Rossinak és a szurkolóknak, hogy

a nemzeti együttes újabb játékosokkal erősödhet a közeljövőben,

azaz még a korábbinál is jobb kerettel vághatunk neki az Eb-nek. De nézzük, hogy áll most a magyar válogatott!

Visszaért Szoboszlai, Schäfer és Kerkez, és hamarosan Orbán is játékra kész!

A napokban visszatért a magyar labdarúgó-válogatott januárban megsérült csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik, aki első meccsén nem csak, hogy azonnal gólt is szerzett, de egyéb kiváló megmozdulásai is voltak. A Liverpool középpályásának lába, úgy tűnik, rendben van, és kész széppé tenni Jürgen Klopp utolsó szezonját a Liverpoolban. Legalább ennyire jó hír, hogy a még decemberben megsérült védő, Kerkez Milos is felépült és pályára is lépett a Bournemouth csapatában, amely az FA-kupa negyedik fordulójában legyőzte a másodosztályú Swansea City-t.

Sallai Roland ősszel szenvedett könnyebb sérülést, és már decemberben visszatért, a téli szünetben pedig kiválóan sikerült számára az alapozás, mert

januárban beindította a góltermelést.

Először duplázott a Frankfurt ellen, egy gyönyörű bombagólt is szerezve, majd a Hoffenheim kapujába is betalált. Érthető, hogy több nagycsapat, köztük az Európa-liga címvédője, a Sevilla is szeretné megszerezni, ám klubja a Freiburg egyelőre elutasította az érkezett ajánlatot.