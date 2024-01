Ez nem álom, hanem szenzáció: a spanyol élvonalban debütált az ifjú magyar focista! (VIDEÓ)

Bizalom, türelem

Benne volt a levegőben, hogy a 2023-24-es szezonban eljön a nagy pillanat a tartalékcsapat kötelékéhez tartozó játékos számára. A közel két méter magas fiatalember már az előszezontól kezdve látogatja a felnőtt csapat edzéseit. „Antal”, ahogy a 35-ös számú mezén is szerepel, nem véletlenül illeszkedett be olajozottan a gépezetbe már a hétközi kupamérkőzésen.

„Tudtam, hogy mit kell tennem, hiszen

minden nap velük edzek, nem volt új a taktika és hogy mit hogyan kell csinálnom.

Nagyon örülök, mert mindenkitől pozitív visszajelzéseket kaptam. Sok sérült van belső védő poszton, az edző mondta, hogy álljak készen, de már az elejétől fogva hangoztatta, hogy el fog jönni a lehetőség” – nyilatkozta az M1-nek.

A Girona vezetőedzője, a 48 éves Míchel tehát komolyan gondolta, hogy esélyt ad a hórihorgas termete ellenére jó koordinációval rendelkező, labdabiztos magyarnak, aki például a több mint százszoros holland válogatott, nála 14 évvel idősebb csapattársával is jól megérteti magát.

„A posztomon szereplő Daley Blind és Eric García is megdicsért, Míchel pedig a csütörtöki edzés előtt viccesen azt mondta, én vagyok az új sztárigazolás” – mondta már a Nemzeti Sportnak.

Meghazudtolja a korát

Yaakobishvili Áron – ha nem is sztárigazolás – nagy érték máris a Girona számára és a magyar futballnak is. Kiváló testfelépítése mellett mindkét lábával jól bánik a labdával (alapvetően jobb lábas), a Sevilla ellen egy 40 méteres, hajszálpontos indítással is észrevétette magát. Mindezek mellett nagyon higgadt, nehezen hozható zavarba. Egy letámadásnál, amikor labdát veszített a saját tizenhatosa oldalánál, nem kapkodott, egyszerűen kiszorította az ellenfelét. A nyáron írta alá a profi szerződését a spanyol klubbal, amelynek utánpótlásába 2021-ben érkezett, s járta végig a szamárlétrát. Korábban Puskás Ferenc, Kubala László, Czibor Zotán, Kocsis Sándor alapozta meg a magyar labdarúgók jó hírnevét Spanyolországban, ahol legutóbb 10 éve játszott honfitársunk (Pintér Ádám) az élvonalban. A nem éppen top csapatnak számító Girona hatalmas meglepetésre 21 mérkőzése után is vezeti a spanyol bajnokságot az eggyel kevesebbet játszó Real Madrid előtt.

A vérükben van

A Yaakobishvili név egyre jobban cseng a labdarúgás világában. Antal 17 esztendős öccse, a kapus, Áron a Barcelonában pallérozódik, többször a keretbe is bekerült a katalán sztárcsapatban. A testvérek édesapja grúz, édesanyjuk magyar, mindketten Budapesten születtek, és egyaránt a magyar utánpótlás-válogatottakat erősítik. A Baráti Bőrlabdában kezdték a pályafutásukat, onnan kerültek az Angyalföldi Sportiskolához (ASI), majd az MTK-ba. 2017-ben költőztek Spanyolországba, ahol eleinte egy kis egyesületben, a Atlétic Sant Justban bontogatták a szárnyaikat. A 19 éves Áront – aki immár spanyol első osztályú felnőtt játékos – a hírek szerint Marco Rossi szövetségi kapitány is figyeli.

„Marco Rossi meghívója még messze van, addig sokat kell fejlődnöm, lépésről lépésre szeretnék haladni. Szeretnék a következő egy évben minél többet játszani a Girona első csapatában, a többit majd meglátjuk”

– nyilatkozta a kérdésről Yaakobishvili Antal.

Nyitókép: Facebook/Girona FC