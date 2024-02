Nagy Ádám visszatérne a Fradiba, de előtte még szeretne a Serie A-ban játszani

A labdarúgó felidézte, hogy decemberben két meccsen is pályára lépett korábbi együttesében, és úgy tűnt, az edző sámol vele, ám a közelmúltban kiderült, mégsem ez a helyzet, így muszáj volt lépnie. Több megkeresése is volt, érdeklődtek iránta többek között a holland élvonalból, a tengerentúlról, a Közel-Keletről, és sepsiszentgyőrgyi Sepsi OSK kizemeltjei közt is szerepelt.

„Szerettem volna az Európa-bajnokságig Olaszországban maradni: nem titkolt vágyam egyszer a Serie A-ba visszatérni,

azt érzem, hogy ezt a Serie B-ből tudom a legkönnyebben elérni” – indokolta döntését a labdarúgó, akinek könnyebbséget jelentett a gyors váltás, és hogy egy nemrég még az élvonalban szereplő, profi együtteshez csatlakozott.

A Spezia ugyanakkor jelenleg kifejezetten rossz helyzetben van, hiszen a Serie B tabelláján az utolsó előtti helyet foglalja el – ám Nagy számára meggyőző érv volt, hogy a korábbi pisai trénerével, Luca D'Angelóval dolgozhat ismét együtt. „Ezalatt a két-három nap alatt már éreztem, hogy abszolút profi a közeg, minden adott arra, hogy a csapat visszajusson az első osztályba. Nekem ez egy nagy lehetőség, hogy D'Angelóval dolgozhatok együtt. Azt sem zárnám ki, hogy az opció által az Európa-bajnokság után is itt maradjak. De elsődlegesen most

az a célom, hogy folyamatosan játéklehetőséghez jussak, jó játékkal segítsem a csapatot és abszolút felkészülten érkezzek az Európa-bajnokságra”

– fogalmazott a válogatott labdarúgó .

Nagy Ádám beszélt arról is, hogy az átigazolás előtt egyeztetett Marco Rossi szövetségi kapitánnyal, hiszen az a célja, hogy jó formába lendülhessen az Eb-re. „Neki az a fontos, hogy egy olyan Nagy Ádám érkezzen az Európa-bajnokságra, akinek a lábában van 15-16 tétmérkőzés. Ez a váltás azt a célt szolgálta, hogy jó formába kerüljek a tornáig” – mondta.