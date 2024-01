Eldőlt! Klubot váltott Marco Rossi kulcsembere

Pont került egy jó ideje húzódó ügyre. Az utóbbi hónapokban nem sok játéklehetőséget, csupán epizódszerepet kapott Nagy Ádám a pisaiaknál. Ez nem volt jó sem a futballistának, sem a klubjának. Még úgy sem számolt vele a Pisa edzője, hogy Marco Rossi szövetségi kapitánynál stabil kezdő volt a középpályás a válogatottban.

A 28 éves játékos most is a nemzeti csapat egyik kulcsembere, az olasz–magyar mester nagyon bízik benne. De ő is azt ajánlotta Nagynak, hogy váltson klubot, legyen minél többet játékban a nyári Európa-bajnokság előtt.

A téli átigazolási időszak során a 77-szeres magyar válogatott középpályás neve felmerült a Speziánál, a dél-koreai Ulszan Hyundainál, az erdélyi Sepsi OSK-nál és a Catanzarónál is. Végül a legelső klub lett a befutó.

Ádám a szezon végéig kölcsönben kerül a ligúriai csapathoz, amely elővásárlási jogot is szerzett rá. Olasz sajtóhírek szerint a magyar focista 1,2 millió euróért (462 millió forint) végleg a Speziáé lehet a nyáron.

Nagy a 8-as mezt kapta új csapatában, amely csak az utolsó előtti, 19. helyet foglalja el a másodosztályban, pedig az előző idényben még élvonalbeli volt. Ráfér a vérfrissítés tehát a fekete-fehérekre.

„Nagyszerű szerződést kötöttek, ő lehet az a játékos, aki megváltoztathatja a szezont. Azt, hogy a magyar válogatott eredményeket ért el, hogy megvolt a megfelelő egyensúly a csapaton belül, és hogy ma ott tartunk, ahol tartunk, azt neki is köszönhetjük.

Ádi egy nagyszerű srác, azt is mondhatjuk, hogy egy másik korszak embere mind az értékei, mind a minden tekintetben meglévő hűsége miatt. Egy igazi profi, olyan tulajdonságokkal, amelyeknek mind szerepük van egy öltözőben. Számomra minden taktikai felállásban nélkülözhetetlen játékos. Luca D’Angelo már a Pisában is volt az edzője, és az, hogy most ismét meg akarta szerezni, azt jelenti, ő is számít rá. Az ideális szerepköre egy kicsivel a védelem előtt van, de tud alkalmazkodni, ezért játszhat nyolcast vagy belső középpályást is, mert megvannak a képességei hozzá. Novemberben Montenegró ellen például így tudott gólt szerezni. Amióta a válogatott kispadján ülök, mindig behívtam őt, így én csak jót tudok róla mondani. Még amikor Pisában nem is játszott annyit, nálunk akkor is mindig majdnem a teljes kilencven percet végigjátszotta, és márciusban is be fogom hívni. Ha ugyanis Ádi jól van, mindig kap meghívót” – jelentette ki Marco Rossi egy olasz lapnak.

Benvenuto tra le Aquile Ádám! 🦅 pic.twitter.com/ewV3DGfq65 — Spezia Calcio (@SpeziaCalcio) January 31, 2024

Fotó: Kövesdi V Pataky T – Facebook