Szoboszlaiék nyomában érkeznek az újabb tehetségek – íme a magyar válogatott jövője!

Az Európa-bajnokságra veretlenül, csoportgyőztesként kijutó magyar labdarúgó-válogatott ugyan nem számít „öregnek” a nemzetközi mezőnyben (válogatottunk átlagéletkora 26,6 év, a FIFA világranglistán előttünk álló 26 válogatott közül 16 csapaté magasabb ennél), azért van pár kulcsjátékosunk, aki már az idősebbek közé tartozik. Pár évet még biztosan együtt játszik majd a jelenlegi keret magja, azonban, ahogy Marco Rossi szövetségi kapitány is rendszeresen hangsúlyozza, folyamatosan szükség van újabb játékosok beépítésére. Bemutatunk néhány fiatal labdarúgót, akik a jövő magyar válogatottjának fontos tagjai lehetnek.

ifjabb Lisztes Krisztián már sok gólt ünnepelhetett a Fradi mezében

Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd

Ifj. Lisztes Krisztián

Az egyik legismertebb ifjú tehetség a mindössze 18 éves ifjabb Lisztes Krisztián, aki tavaly tavasszal lehetőséget kapott a Ferencváros felnőttcsapatában, és sikerült is élnie vele, hiszen első hat mérkőzésén 5 gólt szerzett és adott egy gólpasszt is. Tette mindezt úgy, hogy jellemzően egy félidőt kapott, de volt hogy csak „időhúzó cserének” állt be a végén két percre. A fiatal támadó teljesítményét látva szerződtette a német élvonalbeli Eintracht Frankfurt, mégpedig olyan konstrukcióban, hogy a jelenlegi szezont még a zöld-fehéreknél tölti, és a nyáron csatlakozik a német klubhoz. A Fradiban idén már többször kezdett is – de ritkán volt lehetősége végigjátszani egy-egy mérkőzést. Ennek ellenére hat gólt szerzett és két gólpasszt is adott. A kupában pedig két meccsen két gól, két assziszt a mérlege. Ennek eredményeként a fiatal labdarúgó játékjogának értéke is rendesen megnőtt, jelenleg 3 millió euróra becsüli a mértékadó labdarúgópiaci portál, a Transfermarkt (összevetésképpen, Szoboszlai Dominik értéke ugyanennyi idős korában 5 millió euró volt). A „kis Lisztes” számára az igazi erőpróba azonban akkor jön el, amikor egy Bundesliga-együttesnél kell megmutatnia, hogy mire képes. A felnőtt válogatott meghívó egyelőre várat magára, de az U21-es csapatban rendszeresen játszik.