Egy 17 éves magyar kapus is helyet kapott a Barcelona meccskeretében

A spanyol labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelona a hivatalos honlapján számolt be arról, hogy a hétvégi, Rayo Vallecano elleni meccskeretben a magyar kapustehetség, Yaakobishvili Áron is helyet kapott – olvasható a Sportal.hu hasábjain.

A Barcelona szombaton játszik a Rayo Vallecano ellen a La Liga 14. fordulójában. A csapat első számú kapusa, Marc-André ter Stegen sérüléssel bajlódik, ezért Xavi Hernández és stábja a keretösszeállításkor úgy döntött, hogy

a 17 éves magyar tehetségnek, Yaakobishvili Áronnak szavaz bizalmat.

–írta meg a portál.

Hozzátették: ez nem jelenti azt, hogy a magyar tehetség be is mutatkozik a gránátvörös-kékek felnőtt csapatában, – ugyanis Inaki Pena és Ander Astralaga is előtte áll a sorban – de akár ez is megtörténhet.

Nyitókép: Yaakobishvili Áron