Így változik a Liverpool felkészülése a tragédia után – a szurkolók a Barcelonát dicsérik

A világ futballközössége részvétét fejezte ki a Liverpool tragédiája kapcsán, a szurkolók pedig különösen elismerően nyilatkoztak a Barcelona hozzáállásáról. A katalán klub a hírek szerint hajlandó elhalasztani az esetleges tárgyalásokat Luis Díaz átigazolásáról, hogy ezzel is kímélje a gyászidőszakban lévő angol klubot. Mivel a Barcelona korábban lemaradt Nico Williams szerződtetéséről, Díaz lett a baloldali támadóposzt első számú célpontja, ám a Sport információi szerint a katalán vezetés tudomásul vette, hogy a Liverpool jelenleg nem kíván átigazolási ügyekkel foglalkozni. A tárgyalások legkorábban augusztusban folytatódhatnak – ezt a visszafogott magatartást a szurkolók is méltóságteljes gesztusként értékelik.

A Vörösöknél most minden a gyász feldolgozásáról és az emberi kapcsolatok megerősítéséről szól. A labdarúgás, az átigazolási piac és az eredmények csak ezután következnek. A keret számára az elsődleges feladat most az, hogy közösségként, egymást támogatva térjenek vissza a pályára – emlékezve arra, hogy mit jelentett számukra Diogo Jota nemcsak játékosként, hanem emberként is.