Összeomlásról írnak a finnek, az arabokat figyelik a magyarok

Kiderült, mennyire tartják az arabok a magyar játékost

Várhatóan jócskán elhúzódhat még a kétszeres magyar válogatott kapus, Szappanos Péter átigazolási ügye, akit átadólistára tett csapata, a szaúd-arábiai Al-Fateh. A 34 éves labdarúgó szerződése – a Transfermarkt adatbázisa szerint – jövő nyárig érvényes a szaúdi klubnál, amely azonban a jelek szerint nem számít rá, viszont azt sem akarja, hogy ingyen elveszítse, ezért elképzelhető, hogy a felek kivárnak a nyári átigazolási időszak végéig.

A Csakfoci értesülései szerint az Al-Fateh 400 ezer dollárt (több mint 136 millió forint) remél a magyar kapusért. Az biztos, hogy lenne olyan csapat, amely szívesen látná, például a Paks is, amelynél a futballista az elmúlt fél évet kölcsönben töltötte, de a tolnaiak nem tudnak és nem is akarnak komoly összeget fizetni érte, éppen ezért Bognár György együttese kivár, mert számára az is tökéletesen megfelelne, ha Szappanos Péter csak augusztus végén térne vissza hozzájuk. A Csakfoci egyébként úgy tudja, a játékos nem szívesen igazolna már más magyar klubhoz, csak a Pakshoz, ami szintén javíthat az Európa-liga-induló tolnai egylet tárgyalási pozícióján. A portál hétfőn megkereste Schultz Leventét, a labdarúgó ügynökét is, aki akkor még nem tudott konkrétumokkal szolgálni a kapus jövőjéről.