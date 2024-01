Megvan az új Szoboszlaink? A Real Madriddal viaskodó spanyol éllovas nézte ki magának a magyar tehetséget

Az M4 Sport arról ír, hogy a spanyol élvonalbeli Girona és a holland Sparta Rotterdam is érdeklődik Vancsa Zalán iránt – ezt most a belga másodosztályú Lommel játékosának édesapja is megerősítette. Hozzáteszik: Vancsa Miklós elárulta, hogy a két csapat érdeklődése hónapok óta napirenden van. A fantasztikus hír, hogy

a spanyol klub vezetőedzője és sportigazgatója is szeretné leigazolni a 19 éves magyar támadót, aminek anyagi akadálya nem lesz:

a Girona és a Lommel is a City Football Group kötelékébe tartozik, ám a spanyol klub esetleges BL-szereplése azonban bonyolíthatja a helyzetet, „mert az európai szövetség (UEFA) szabályai szigorúan veszik az azonos tulajdonosi körben lévő csapatok közötti játékosmozgást”, írják.

Az édesapa elmondta: „Annak örülünk igazán, hogy

a vezetőedző Zalán minden mérkőzését megnézi és nagyon tetszik neki a játéka.

Ez abból a szempontból jó hír, hogy nem »az edző torkán van ledugva«, hanem ha esetleg odakerül, akkor az edző javaslatára, tehát lehetőséget is fog kapni, ami azt jelenti, hogy akár nyártól lehet egy la ligás játékosa Magyarországnak, ezt apaként rendkívül jó megélni”.

Hangsúlyozzák: nem valószínű, hogy most télen megtörténik a klubváltás. „A Lommelben feladatai vannak még a fiamnak, nagyon motivált abban, hogy a Lommel belga első osztályú legyen, erre azt gondolom, hogy jó esélyük is van.

Most nem is kell mással foglalkoznia, ha így teljesít, az nem lesz kérdés, hogy szintet vált.

Hogy az most Girona vagy Sparta Rotterdam lesz, vagy egyéb csapat, azt majd meglátjuk.”

Vancsa Zalán a mostani szezonban 17-szer lépett pályára a belga másodosztályban, öt gól és három gólpassz fűződik a nevéhez.

Nyitókép: Török Attila/Nemzeti Sport