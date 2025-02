Eltávolodott a Manchester City-től Marco Rossi magyar felfedezettje – azt is tudni lehet, miért

A szezon végéig a holland másodosztályban szereplő Roda Kerkrade labdarúgócsapatában folytatja a pályafutását Vancsa Zalán. Érdekesség, hogy kölcsönből kölcsönbe került a fiatal magyar, ugyanis a belga első ligában 6. KAA Gent eredetileg a szezon végéig igazolta le a játékjogával rendelkező másodosztályú Lommeltől, a mostani bejelentés szerint azonban a 20 éves játékos az idény tavaszi részében a Rodában szerepel majd.

Kevés bizalom

A váltás hátterében nyilván az áll, hogy a korábban a másodosztályban jól teljesítő szélső alig játszott ősszel:

mindössze 2 bajnokin és egy kupameccsen kapott játéklehetőséget. Pedig nagy reményekkel várták.

„Zalán az a fajta tehetség, akit nagyon nehéz megtalálni reális áron, ezért nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült megegyezni. Olyan típusú játékos, amilyen jelenleg nincs a csapatban, a 10-es pozícióba képzelem el, mivel kifinomult, technikás futballista, emellett gólerős is” – nyilatkozta a nyáron Arnar Vidarsson a Gent menedzsere.

Állomáshelyek

Az sem segítette a helyzetét, hogy november végén megsérült. Éppen az U21-es válogatottban, amelyen két találkozón két gólpasszt osztott ki…

Vancsa Zalán 22 NB I-es meccsel a háta mögött az MTK-tól igazolt a Manchester City-t is birtokló City Football Group tulajdonában lévő Lommelhez 2022-ben. Belgiumban fokozatosan lendült játékba, összesen 60 meccsen 14 góllal és 7 assziszttal segítette a feljutásról végül lemaradt együttesét.

A gólszerző Nagy Zsolt (j) a Magyarország - Koszovó barátságos labdarúgó-mérkőzésen a Puskás Arénában 2024. március 26-án. Mellette Vancsa Zalán (k) és Varga Barnabás. A magyar válogatott 2-0-ra nyert

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd



Figyelnek rá

Éppen egy éve, 2024 elején édesapja, Vancsa Miklós optimistán nyilatkozott a Mandinernek.

„Zalán abszolút képben van a Manchester City vezetői előtt, sőt a klub sportigazgatója, a korábbi spanyol válogatott Txiki Begiristain a cégcsoport legnagyobb tehetségei között emlegeti a fiamat.De nem szeretnék semmit sem elkiabálni...”

Vancsa Zalán tehetségére Marco Rossi is hamar felfigyelt. A szövetségi kapitány be is dobta a mély vízbe a felnőtt válogatottban:

2022 nyarán, 17 évesen debütált egy olaszországi Nemzetek Ligája-meccsen.

Azt követően a korosztályos nemzeti csapatban szerepelt, másfél év elteltével, 2024 márciusában lett ismét kerettag, pár percre be is állt Koszovó ellen.

Hollandiában, a Roda együttesében ismét a másodosztályban játszhat Vancsa, aki előtt több magyar (többek között Németh Krisztián, Bodnár László, Kádár Tamás) is megfordult a szebb napokat látott kerkradei klubnál.