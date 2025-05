Rossi felfedezte, a Manchester City figyelte, erre most a holland másodosztályból is elküldték

A magyar futball egyik nagy ígéreteként, Marco Rossi felfedezettjeként került be a köztudatba néhány éve Vancsa Zalán: játékjogát 17 évesen még 3 millió euróért vásárolta meg az MTK-tól a többek között a Manchester Cityt és a Gironát is tulajdonló City Group gigakonszern 2022-ben, ugyanezen év nyarán pedig már a válogatottban is bemutatkozhatott Rossinál.

És bár a belga másodosztályú Lommelnél eleinte jól is ment neki a játék, ezt folyamatos, kevésbé sikeres kölcsönjátékok követték (nem függetlenül a tulajdonos City Group döntéseitől), később pedig a szövetségi kapitány bizalmát is elvesztette.