Vancsa és Németh végleg elvágta magát Rossinál?

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Marco Rossi kedden hirdette ki a novemberi, Hollandia és Németország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre készülő keretét. Ahogy azt a Mandiner is megírta, a magyar fociválogatott szövetségi kapitánya két újoncot is behívott, Szabó Leventét (Braunschweig) és Gruber Zsombort (FTC). A 25 éves Szabó a német másodosztályban 3, a kupában 1 gólt szerzett, a korábbi utánpótlás-válogatott támadó Székesfehérvárról indulva megfordult Budafokon, Kecskeméten és Diósgyőrben is. A nyáron igazolt a Braunschweighez, ahol már 12 mérkőzésen lépett pályára a Bundesliga II-ben. A szélső Gruber Zsombor 9 meccsen többnyire csereként szerepelt a Ferencvárosban, a hétvégén a Debrecen ellen megszerezte az első NB I-es gólját a zöld-fehéreknél, amivel csapata 2–2-re mentette a találkozót.