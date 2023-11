Megfeneklett a beígért EU-s lőszerszállítás Ukrajnának

Észak-Korea túlteljesít

Ezzel szemben Észak-Korea megbízható szállítónak bizonyult. A dél-koreai titkosszolgálat jelentése szerint már túl is van az 1 millió tüzérségi lövedék küldésén – igaz, az úti cél Oroszország, nem pedig Ukrajna. A Putyin–Kim Dzsongun szeptemberi csúcstalálkozón utóbbi lelkesen ígérte meg, hogy mindenben támogatja Moszkva harcát a Nyugat ellen, és az ígéretét be is tartotta. A szállítmányok sorban érkeznek Oroszországba, miközben Ukrajna és az EU tanácstalanul néznek egymásra, majd lassan az USA felé fordítják a fejüket, ott azonban jelenleg éppen egy közel-keleti vastag függöny mögé rejtőztek a Fehér Házban.

A Politico számításai szerint az Európai Unió június eleje óta 223 800 tüzérségi lövedéket szállított Ukrajnának, ám ezek zömében nem újonnan gyártottak voltak, hanem a tagállamok készletei, amelyeket Kijevbe küldtek. (Ezt pótolják a közös büdzséből, amelynek egy másik részét Kaja Kallas észt miniszterelnök fenntartások nélkül arra használt fel, hogy országa elavult haditechnikáját az ukránoknak ajándékozza, majd az EU-s adófizetők pénzéből újat szerezzen be.)

A litván külügyminiszter, Gabrielius Landsbergis szerint napjainkig az EU-ból nagyjából 300 ezer darab lövedék érkezett Ukrajnába. Ez nem túl biztató, tekintve, hogy Ukrajna egyetlen hónapra követelt 250 ezret, az unió pedig fél év alatt tudott biztosítani nagyjából ennyit. A helyzet pedig nem javul, a fegyvergyártók kapacitásnövelése láthatóan lassan indul be, a kínálat tehát továbbra is igen szűkös – éppen emiatt méregdrága is.

Egyetlen lövedék a háború előtti 2000 dollárról 8000-re ugrott.

A tagállamok mindent megígérnek, de az már fél évvel ezelőtt is látható volt, hogy a csúcspolitikai szinten elhangzott kinyilatkoztatások finoman szólva sem harmonizálnak a valós kapacitásokkal. Franciaország mindenesetre tromfolt: közlése szerint 2024-ben már 3000 darab 155 mm-es lövedéket tud küldeni Ukrajnának havonta, szemben a mostani ezerrel. Ez évi 36 ezer lövést jelent, ami még mindig csepp a tengerben Kijev számára.

Minden szem Németországra, az egyik legnagyobb EU-s gyártóra szegeződik, ám a helyzet ott is elég borúsan fest: a tervezetben a különböző 155 mm-es verziókból néhány tízezer szerepel, Berlin esetében ráadásul azért nehéz konkrét számokról beszélni, mert – mint kiderült – a papíron nagyon jól festő mennyiségeket vagy csak a távolabbi jövőben, vagy egyáltalán nem szállítják le.