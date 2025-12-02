Kaja Kallas kiadta a parancsot: Ukrajna bírja tovább Oroszországnál, az orosz hadsereg legyen kicsi, a belgák meg nyugodjanak le
Tanácskoztak Brüsszelben az Európai Unió védelmi miniszterei a háborúval kapcsolatos tervekről.
Az Európai Unió külügyi főképviselője csak a partvonalról szemléli a béketárgyalásokat, de véleménye persze van róla.
Döntő napok következnek az ukrajnai háború rendezése szempontjából – véli Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője. A Le Figaro szerint a politikus hangsúlyozta: a mostani hét meghatározhatja, hogy lesz-e tartós béke a régióban.
A hétvégi, floridai ukrán–amerikai csúcstalálkozót Kallas „nehéz, de produktív” tárgyalásoknak nevezte, nem mintha részt vett volna azokon, hétfőn Brüsszelben Kallas közvetlenül csupán az ukrán külügyminiszterrel és védelmi miniszterrel egyeztetett a részletekről. Kallas a találkozót követően megjegyezte: két fő témájuk az, hogy „hogy támogassák tovább Ukrajnát”, valamint Európa saját védelmi felkészültségének és védelmi képességeinek felépítése. Újságírói kérdésekre válaszolva Kallas elmondta, hogy az Európai Unió azzal tudja Ukrajnát támogatni, hogy katonai, pénzügyi és humanitárius támogatást ad nekik.
Az ukrán delegációt Rusztem Umerov védelmi miniszter, az amerikait Marco Rubio leendő külügyminiszter vezette.
Mindkét fél előrelépésről beszélt; Zelenszkij szerint Kijev és Washington közeledett egymáshoz a „méltányos és méltóságteljes béke” kérdésében. A Kárpát Hír szerint eközben a diplomáciai folyamat gyorsul:
Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff sajtóértesülések szerint már Moszkvába utazott, hogy a Kremllel is tárgyaljon a béketervről.
Az EU-ban ugyanakkor továbbra sem érzik a nemzetközi helyzet változását: Michael McGrath igazságügyi biztos szerint történelmi hiba lenne, ha Oroszország mentesülne a háborús bűnök miatti felelősségre vonás alól egy esetleges megállapodás részeként.
