Ukrajna orosz-ukrán háború EU Kaja Kallas

Most jön a mindent eldöntő hét: tűkön ülnek Brüsszelben, eldől Ukrajna sorsa

2025. december 02. 06:08

Az Európai Unió külügyi főképviselője csak a partvonalról szemléli a béketárgyalásokat, de véleménye persze van róla.

2025. december 02. 06:08
null

Döntő napok következnek az ukrajnai háború rendezése szempontjából – véli Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője. A Le Figaro szerint a politikus hangsúlyozta: a mostani hét meghatározhatja, hogy lesz-e tartós béke a régióban.

A hétvégi, floridai ukrán–amerikai csúcstalálkozót Kallas „nehéz, de produktív” tárgyalásoknak nevezte, nem mintha részt vett volna azokon, hétfőn Brüsszelben Kallas közvetlenül csupán az ukrán külügyminiszterrel és védelmi miniszterrel egyeztetett a részletekről. Kallas a találkozót követően megjegyezte: két fő témájuk az, hogy „hogy támogassák tovább Ukrajnát”, valamint Európa saját védelmi felkészültségének és védelmi képességeinek felépítése. Újságírói kérdésekre válaszolva Kallas elmondta, hogy az Európai Unió azzal tudja Ukrajnát támogatni, hogy katonai, pénzügyi és humanitárius támogatást ad nekik.

Az ukrán delegációt Rusztem Umerov védelmi miniszter, az amerikait Marco Rubio leendő külügyminiszter vezette.

Mindkét fél előrelépésről beszélt; Zelenszkij szerint Kijev és Washington közeledett egymáshoz a „méltányos és méltóságteljes béke” kérdésében. A Kárpát Hír szerint eközben a diplomáciai folyamat gyorsul:

Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff sajtóértesülések szerint már Moszkvába utazott, hogy a Kremllel is tárgyaljon a béketervről.

Az EU-ban ugyanakkor továbbra sem érzik a nemzetközi helyzet változását: Michael McGrath igazságügyi biztos szerint történelmi hiba lenne, ha Oroszország mentesülne a háborús bűnök miatti felelősségre vonás alól egy esetleges megállapodás részeként.

Nyitókép forrása: Nicolas TUCAT / AFP

nedudgi
2025. december 02. 07:59
Őszintén szólva számomra a legnagyobb gond ezekkel a vezetőkkel az, hogy szinte mind kommunikációs háttérből jön. Nem az érdekli őket, hogy egy probléma műszakilag, gazdaságilag vagy rendszerszinten jól legyen megoldva, hanem hogy eladható narratívát gyártsanak róla. A „story” fontosabb, mint a tényleges eredmény. Így aztán minden döntésnél az számít, hogyan néz ki a sajtóban, nem az, hogy működik-e a valóságban. Ez hosszú távon óhatatlanul gyenge minőségű kormányzáshoz vezet.
Válasz erre
0
0
regi-nyarakon21
2025. december 02. 07:50
Lehet. Csak kit érdekel?
Válasz erre
0
0
VeressZoltán
2025. december 02. 07:48
A lepkefing fajsúlyosabb, mint a csaj.
Válasz erre
1
0
gyzoltan-2
2025. december 02. 07:18
"Most jön a mindent eldöntő hét: tűkön ülnek Brüsszelben, eldől Ukrajna sorsa" Semmi nem dől el... Legfeljebb Európa kiárusítói nyugodhatnak meg, hogy tovább folytatódhat a zsidóság ukrajnai háborúja..! Ami most történik az a díszelőadás! Alig eltérő, elfogadhatatlan "békeajánlatokkal" szembesítik ma is, holnap is Oroszországot, hogy a világot megtévesztve, erkölcsi alaphoz juthassanak a háborújuk folytatásához; lám az oroszok nem fogadják el, a gondosan kitervelt békediktátumot..! Ténylegesen meglepne, hogyha ez a fene-nagy álszent békeinvázió, tényleg az időleges békéhez vezetne... -pedig egyszer csak véget kellene vetni ennek a gyötrelmes halálos ámokfutásnak...
Válasz erre
0
0
