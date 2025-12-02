Most jön a mindent eldöntő hét: tűkön ülnek Brüsszelben, eldől Ukrajna sorsa

Döntő napok következnek az ukrajnai háború rendezése szempontjából – véli Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője. A Le Figaro szerint a politikus hangsúlyozta: a mostani hét meghatározhatja, hogy lesz-e tartós béke a régióban.

A hétvégi, floridai ukrán–amerikai csúcstalálkozót Kallas „nehéz, de produktív” tárgyalásoknak nevezte, nem mintha részt vett volna azokon, hétfőn Brüsszelben Kallas közvetlenül csupán az ukrán külügyminiszterrel és védelmi miniszterrel egyeztetett a részletekről. Kallas a találkozót követően megjegyezte: két fő témájuk az, hogy „hogy támogassák tovább Ukrajnát”, valamint Európa saját védelmi felkészültségének és védelmi képességeinek felépítése. Újságírói kérdésekre válaszolva Kallas elmondta, hogy az Európai Unió azzal tudja Ukrajnát támogatni, hogy katonai, pénzügyi és humanitárius támogatást ad nekik.