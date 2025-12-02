Ft
12. 02.
kedd
Brüsszel Magyarország Ursula von der Leyen Kaja Kallas Európai Bizottság Európai Unió

Tetőfokára hágott az őrület Brüsszelben: Von der Leyen után újabb nagyágyú fenyegette meg Magyarországot

2025. december 02. 13:33

Kaja Kallas sem bírt magával.

2025. december 02. 13:33
null

Az Európai Bizottság a SAFE védelmi hitelkeretből Magyarországnak szánt 16,2 milliárd euró folyósítását jogállamisági feltételekhez kötheti – írja az Euractiv.

Kaja Kallas külügyi főképviselő hangsúlyozta, hogy csak akkor juthat hozzá Budapest a forrásokhoz, ha bizonyítja a szükséges reformokat.

Piotr Serafin költségvetési biztos szerint minden uniós pénz felhasználását átláthatóan és visszaélés nélkül kell igazolni. A Bizottság legutóbbi jelentése szerint Magyarország korlátozott előrelépést tett az igazságszolgáltatás, korrupció és médiaszabadság terén.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

nyugalom
2025. december 02. 14:11
Ez a buta vérkomcsi?
nemmondom-3
2025. december 02. 14:11
Mit akar ez a K. Kallas az országa támogatásától, ahol a lakosság 50 %-a orosz, jellemzően orosz érzelmű is?
europész
2025. december 02. 14:10
Az oroszokkal nem bir de ugy gondolja a hulye,hogy kell egy konnyebb ellenseget csinalni.
robertdenyiro
2025. december 02. 14:09
"minden uniós pénz felhasználását átláthatóan és visszaélés nélkül kell igazolni" Tessék mondani, ez fukrajnára is vonatkozik? Vagy őrájuk azért nem érvényes, mert nem EU tag? Értem. De ha nem EU-tag, akkor miért adnak nekik euromilliárdokat? Tudom, túl sok ez így egyszerre. Hagyok időt.
