Tetőfokára hágott az őrület Brüsszelben: Von der Leyen után újabb nagyágyú fenyegette meg Magyarországot

Az Európai Bizottság a SAFE védelmi hitelkeretből Magyarországnak szánt 16,2 milliárd euró folyósítását jogállamisági feltételekhez kötheti – írja az Euractiv.

Kaja Kallas külügyi főképviselő hangsúlyozta, hogy csak akkor juthat hozzá Budapest a forrásokhoz, ha bizonyítja a szükséges reformokat.

Piotr Serafin költségvetési biztos szerint minden uniós pénz felhasználását átláthatóan és visszaélés nélkül kell igazolni. A Bizottság legutóbbi jelentése szerint Magyarország korlátozott előrelépést tett az igazságszolgáltatás, korrupció és médiaszabadság terén.