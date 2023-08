Újabb botrány: a német kormány Ukrajnát is átveri

A Makronóm Intézet elemzőjének írása.

Egészen elképesztő jelentés látott napvilágot a német Welt hasábjain. A napilap szerint a német ígéretek a hatalmas, Ukrajnának szánt fegyverszállítmányokról, a május óta harsogott óriási lőszerkészletek, az ukrán ellenoffenzíva indítása előtti pénzt, paripát, fegyvert kiáltások gyakorlatilag egyetlen hatalmas blöffnek bizonyultak, a Scholz-kormány ugyanis csak töredékét szállította le a valóságban mindannak, amit hangosan belengetett, sőt menet közben egyszerűen törli a megígért tételeket a szállítási listáról.

Bízzon bennem, kancellár vagyok!

Zelenszkij májusban látogatott el Németországba, ahol Olaf Scholz nem csak egy kitüntetést adott át neki, de azonnal mintegy 3 milliárd eurós fegyvercsomagot is felajánlott, hogy a tavaszra hirdetett (de aztán nyárra tolódott), fordulópontként várt ukrán ellenoffenzívában Németország Európa vezető gazdasági hatalmához méltó módon tudjon segíteni. A csomag harckocsikat, légvédelmi rendszereket és természetesen a legszükségesebbet, a hiánycikké váló tüzérségi lövedékeket tartalmazta volna – ha valaha megérkezett volna. Miután Scholz a sajtó előtt szokásos közhelymondattal biztosította az ukrán elnököt, hogy „addig támogatják és addig küldik a segélyeket, ameddig csak szükséges”, mintha megfeledkezett volna ígéretéről, lelkesedése pedig csupán addig tartott volna, amíg egy utolsót nem intett a Zelenszkijt szállító repülő után.

Az ígéret azért is kapott nagy visszhangot, mert Németország egy darabig folyamatosan igyekezett kibújni a fegyverszállítások alól, egyrészt a keserű történelmi örökség, másrészt az eszkalációtól való félelem miatt. Berlin tulajdonképpen végig ugyanazt a receptet követte:

mindig megvárta, amíg az Egyesült Államok valamilyen új fegyvert beígér Ukrajnának, és csak aztán tette meg saját fegyverszállítmányára vonatkozó javaslatát.

A májusi Zelenszkij-látogatás úgy tűnt, eléri a célját, és igaza lesz Boris Pistorius védelmi miniszternek, aki szerint a beígért fegyverekkel Németország azt demonstrálja, hogy igenis a lehető legkomolyabban veszi Ukrajna támogatását.

Tény, hogy Berlin már tavaly küldött a sok bonyodalmat okozó PzH-2000 tarackokból, majd a légvédelmi rendszerekből is Ukrajnába, az is igaz, hogy januárban bejelentette a Leopardok szállítását, amelyekből több mint egy tucat meg is érkezett Kijevbe,

a májusi, konkrét összeggel ellátott vállalás azonban sokkal komolyabbnak tűnt.

A ceruza mellett ott a radír is

A leszállított fegyverek listáját a Welt a szövetségi kormány honlapján ellenőrizte újra és újra, majd meghökkentő felfedezésre jutott. Az ukrán ellenoffenzíva támogatására ígért csomag többek között 110 darab Leopard harckocsit, 20 Marder harcjárművet, 18 Gepardot, 4 IRIS-T légvédelmi rendszert és 26 350 tüzérségi lőszert tartalmazott, utóbbit az egész világon hiánycikknek számító 155 mm-es változatból. A német védelmi tárca honlapján a lista közzétételekor büszkén ki is írták: „A szövetségi kormány által meghatározott intézkedések végrehajtása megkezdődött”.

Csak éppen nem fejeződött be. A Welt által közzétett adatokból az derül ki, hogy a megígért segélyből alig jutott el Kijevbe.

A Marderekből, az IRIS-T rendszerekből és az azokat szállító járművekből nulla, azaz nulla darab érkezett meg Ukrajnába. A beígért 110 Leopardból mindössze tíz, a 7 radarrendszerből csupán egy, a 26 350 tüzérségi lövedékből pedig csak 850 jutott el Kijevbe.

Szintén egy darabot sem szállítottak a listán szereplő vízi drónokból, a 100 beígért MG5-ös fegyverekből és az MGW gránátvetőkből. Amit maradéktalanul sikerült teljesíteni, az a 11 000 adag élelmiszer, a három drónfelderítő rendszer és öt hídvető beszállítása volt.

Ennél sokkal szembetűnőbb, hogy a védelmi minisztérium magyarázat nélkül töröl is a kötelezettségvállalások közül. Mint arra a Welt rámutatott, a konfliktus kezdete óta folyamatosan frissülő táblázatban

5032 páncéltörő fegyvert tüntettek fel, ám ez a tétel egyik napról a másikra egyszerűen eltűnt az adathalmazból.

Miután a kormány nem adott magyarázatot a dologra, egyedüli lehetőségként felmerül, hogy az egész szállítási szerződést érvénytelenítette.

Nem ez az első kamu

A Scholz-kormány nem először csúsztat sok százmilliós tételben. A háború kitörése után pár nappal Olaf Scholz kancellár bejelentette, hogy 100 milliárd eurós alapot hoznak létre a Bundeswehr ütőképessé tétele érdekében, nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy Németország újra Európa vezető katonai hatalmává váljon. Ez volt az a bizonyos Zeitenwende, amelyről a mai napig nem derült ki, hogy pontosan mit takar, mivel a német kormány ugyanazt tette vele, mint az ukrán fegyverszállítmányokkal: finoman szólva is elmaszatolta.

Eva Högl – egyébként Scholz-párti, szociáldemokrata – német képviselő, a fegyveres erőkkel foglalkozó parlamenti biztos márciusban éles kritikával illette a német kormányt, amiért az ország hadseregének erősítését célzó, nagy hangon beharangozott tervekből semmit nem valósított meg egy év alatt. Tájékoztatása szerint ugyanis