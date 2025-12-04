„Mindegy, mi történt száz éve” – elege van a gyalázkodásokból, békét akar a románok magyar játékosa

Kerekes ezt követően magáról is mesélt: elmondta, a Székelyudvarhely melletti Zetelakén született, magyar az anyanyelve, a családja is magyar, a román nyelvet csak később tanulta meg, viszont mindig is a román válogatottnak volt a tagja. A mieink elleni szerdai vereségről úgy vélekedett, a magyarok mentálisan erősebbek voltak, ennek köszönhető a győzelmük.

A nyitóképen: Kerekes Éva (a háttérben) már a tavalyi Európa-bajnokságon is pályára lépett a magyar válogatott ellen (Fotó: MTI / MTVA / Kovács Tamás)

A mérkőzés összefoglalója