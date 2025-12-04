„Mindegy, mi történt száz éve” – elege van a gyalázkodásokból, békét akar a románok magyar játékosa

Van minek örülni: egy magyar–románon nyerni mindig dupla élvezet
Válogatottunk (egyik) hőse úgy érezte magát, mint egy magyar–román futballmeccsen.
Kerekes Évát nagyon bántja a két ország közötti folyamatos gyűlölködés. A Gloria Bistrita balszélsője a magyar–román kézilabdameccs után elmondta, békében kellene élnie egymással a két nemzetnek.
Egy magyar–román mérkőzés mindig különleges, legyen szó bármilyen sportágról. Szerdán a női kézilabda-világbajnokság középdöntőjében találkozott egymással a két ország csapata, és a meccs a mieink 34–29-es sikerével zárult. A román együttesben több magyar játékos is pályára lépett, köztük a balszélső Kerekes Éva, akit nagyon bánt a két nemzet közötti folyamatos gyűlölködés.
Ezt is ajánljuk a témában
Válogatottunk (egyik) hőse úgy érezte magát, mint egy magyar–román futballmeccsen.
„Ugyanilyen fontos a románoknak is – felelte a Bajnokok Ligája-szereplő Gloria Bistrita huszonnégy éves játékosa a Magyar Nemzetnek a szerda esti találkozó után a párharcot övező fokozott figyelemre vonatkozó kérdésre. – Nagyon sajnálom, hogy a szituáció ezt követeli meg.
Nem hiszem, hogy szükség lenne ekkora konfliktusra két ország között. Szerintem ez nevetséges. Fáj a szívem, mert középen állok ebben a helyzetben. Nagyon utálom, amikor azt látom, hogy az emberek egymásra fújnak, egymással verekednek, veszekednek. Békében kellene élnünk egymással, mert az a legjobb. Ez csak kézilabda, nem háború, mindegy, mi történt ezelőtt több mint száz évvel.
Örülök, hogy a lelátón legalább sportszerű volt a helyzet.”
Ezt is ajánljuk a témában
„Megint hazaküldtek minket.”
Kerekes ezt követően magáról is mesélt: elmondta, a Székelyudvarhely melletti Zetelakén született, magyar az anyanyelve, a családja is magyar, a román nyelvet csak később tanulta meg, viszont mindig is a román válogatottnak volt a tagja. A mieink elleni szerdai vereségről úgy vélekedett, a magyarok mentálisan erősebbek voltak, ennek köszönhető a győzelmük.
A nyitóképen: Kerekes Éva (a háttérben) már a tavalyi Európa-bajnokságon is pályára lépett a magyar válogatott ellen (Fotó: MTI / MTVA / Kovács Tamás)
A mérkőzés összefoglalója