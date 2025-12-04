Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar-román Magyarország Kerekes Éva kézilabda Románia

„Mindegy, mi történt száz éve” – elege van a gyalázkodásokból, békét akar a románok magyar játékosa

2025. december 04. 18:28

Kerekes Évát nagyon bántja a két ország közötti folyamatos gyűlölködés. A Gloria Bistrita balszélsője a magyar–román kézilabdameccs után elmondta, békében kellene élnie egymással a két nemzetnek.

2025. december 04. 18:28
null

Egy magyar–román mérkőzés mindig különleges, legyen szó bármilyen sportágról. Szerdán a női kézilabda-világbajnokság középdöntőjében találkozott egymással a két ország csapata, és a meccs a mieink 34–29-es sikerével zárult. A román együttesben több magyar játékos is pályára lépett, köztük a balszélső Kerekes Éva, akit nagyon bánt a két nemzet közötti folyamatos gyűlölködés.

Ezt is ajánljuk a témában

„Ugyanilyen fontos a románoknak is – felelte a Bajnokok Ligája-szereplő Gloria Bistrita huszonnégy éves játékosa a Magyar Nemzetnek a szerda esti találkozó után a párharcot övező fokozott figyelemre vonatkozó kérdésre. – Nagyon sajnálom, hogy a szituáció ezt követeli meg. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
Tovább a cikkhezchevron

Nem hiszem, hogy szükség lenne ekkora konfliktusra két ország között. Szerintem ez nevetséges. Fáj a szívem, mert középen állok ebben a helyzetben. Nagyon utálom, amikor azt látom, hogy az emberek egymásra fújnak, egymással verekednek, veszekednek. Békében kellene élnünk egymással, mert az a legjobb. Ez csak kézilabda, nem háború, mindegy, mi történt ezelőtt több mint száz évvel.

Örülök, hogy a lelátón legalább sportszerű volt a helyzet.”

Ezt is ajánljuk a témában

Kerekes ezt követően magáról is mesélt: elmondta, a Székelyudvarhely melletti Zetelakén született, magyar az anyanyelve, a családja is magyar, a román nyelvet csak később tanulta meg, viszont mindig is a román válogatottnak volt a tagja. A mieink elleni szerdai vereségről úgy vélekedett, a magyarok mentálisan erősebbek voltak, ennek köszönhető a győzelmük.

A nyitóképen: Kerekes Éva (a háttérben) már a tavalyi Európa-bajnokságon is pályára lépett a magyar válogatott ellen (Fotó: MTI / MTVA / Kovács Tamás)

A mérkőzés összefoglalója

Összesen 44 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2025. december 04. 21:26
Ezeket a gondolatokat a románoknak is címezte? Eljutott a románokhoz?
Válasz erre
0
0
Teréz Pitykéz
2025. december 04. 21:09
Akár mit mondatsz… odahaza egy büdös magyar vagy… ezek után idehaza meg egy büdös román… nem a kettő között vagy … kettőn kivül…
Válasz erre
1
0
dave
2025. december 04. 20:45
Ez olyan " világbéke" nyilatkozat volt, de nem tudom hova tenni. Nem dúlunk fel román temetőket! Nem mi ordítjuk hogy minden magyart felkaszabilunk! Nem a román szurkolókat kell kimenekíteni egy bukaresti foci meccs után! Éva! Ezt ott kell el mondanod ahol élsz!
Válasz erre
4
0
konzekvencia
2025. december 04. 20:14
@counter-revolution "A Sepsi OSK december 1-jén azt találta kiírni a Facebookra, hogy "Boldog születésnapot Románia!"..." Gondolom komoly nyomás alatt tették. És bizony sok esetben ott munkálkodik a stockholm szindróma is, egyeseknél. Éppen ezért szomorú ez. Szép lassan bedarálják a magyarságot.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!