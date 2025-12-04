„Magyarország nem volt félelmetes” – csalódottak a románok, sebezhető magyarokat emlegetnek

Klujber Katrin például úgy játszott, mintha edzésen lenne”

– írják kritikusan, kiemelve, hogy leginkább Bianca Curment kapus tartotta őket meccsben. A szövetségi kapitány, Ovidiu Mihaila ugyanakkor úgy fogalmazott, Magyarország kedd este sebezhető csapat benyomását keltette, a románok így saját magukat verték meg a rengeteg felesleges hibával:

Felemelt fejjel kell befejezni ezt a világbajnokságot, még akkor is, ha kikaptunk Dániától és Magyarországtól, amelyek garantáltan éremesélyes csapatok.”

A magyar válogatott három mérkőzés után a csoportrivális dánokhoz hasonlóan százszázalékos a világbajnokságon, ha pénteken Japán ellen is érvényesíti a papírformát, bebiztosítja negyeddöntős szereplését.