magyar válogatott Magyarország világbajnokság kézilabda Románia

„Magyarország nem volt félelmetes” – csalódottak a románok, sebezhető magyarokat emlegetnek

2025. december 04. 07:54

A női kézilabda-világbajnokságon a magyaroktól vereséget szenvedő, ezzel a továbbjutásról biztosan lemaradó románok elkeseredettek voltak a presztízsmérkőzés után. „Magyarország megint hazaküldött minket” – értékeltek csalódottan a kudarcot követően.

2025. december 04. 07:54
null

Magyarország női kézilabda-válogatottja szerda este magabiztos, ötgólos győzelmet aratott Románia felett a Hollandiában zajló világbajnokságon. Az összecsapás végig presztízsrangadóhoz méltó hangulatban folyt, a főszereplő magyar játékosok utóbb nem is tagadták, mindig óriási pluszmotiváció egy románok elleni derbi és diadal. A vesztes fél azonban érthető módon nem volt elragadtatva a végeredménytől – főleg, hogy ezzel szertefoszlottak negyeddöntős álmaik –, a román csapattagok és az ottani média is roppant csalódottan értékelt az egyértelmű vereség után.

TÓVIZI Petra Magyarország-Románia
Tóvizi Petra öt góllal járult hozzá Magyarország győzelméhez, a beállót választották meg a románok elleni meccs legjobbjának / Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

„Magyarország sebezhető”

A román sportnapilap, a Gazeta Sportulirol például öles betűkkel hirdette, hogy a tavalyi Európa-bajnokság után a magyarok megint hazaküldték a románokat, akiknek a védelmük ismét szétesett és átjáróházként funckionált,

 Klujber Katrin például úgy játszott, mintha edzésen lenne”

– írják kritikusan, kiemelve, hogy leginkább Bianca Curment kapus tartotta őket meccsben. A szövetségi kapitány, Ovidiu Mihaila ugyanakkor úgy fogalmazott, Magyarország kedd este sebezhető csapat benyomását keltette, a románok így saját magukat verték meg a rengeteg felesleges hibával:

Felemelt fejjel kell befejezni ezt a világbajnokságot, még akkor is, ha kikaptunk Dániától és Magyarországtól, amelyek garantáltan éremesélyes csapatok.”

A magyar válogatott három mérkőzés után a csoportrivális dánokhoz hasonlóan százszázalékos a világbajnokságon, ha pénteken Japán ellen is érvényesíti a papírformát, bebiztosítja negyeddöntős szereplését. 

(Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt)

